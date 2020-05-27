整個世界陷入疫情之下，5月21〜22日，中共卻強勢召開全國「政協」與「人大」兩會。「人大」副委員長王晨向大會作了香港《國安法》（草案）的說明，所謂的《國安法》，即建立「香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」，並準備在5月28日下午進行表決。此消息傳出，令世界震驚與憤怒，可說是今年惡訊頻傳。

港版《國安法》乃惡之華

去年香港的「反送中」群眾護法運動，是以一種前所未有的、採用先進科技、發展出來的新型群眾運動，數十萬，甚至上百萬人民上街抗議，卻沒有領袖，甚至沒有突出的組織來策劃佈局，「幕後黑手」主要就是因特網。「反送中」有思想、有策略、有新格局、新手段，波濤壯闊，歷久不衰，在人類史上獨樹一幟。面臨這種情況，中共政權如鯁在喉，蠢蠢欲動，卻又無法使出六四天安門再版的血腥招數，只有拿出「拖」字訣來應對。結果武漢病毒從天而降，突然爆發，倒是為極權政府解了圍。疫情期間，世界各國人仰馬翻，無暇他顧，而香港人也都宅在家中，示威抗議暫時消聲匿跡。經過幾個月的「閉關」，中南海悟出了絕招，讓推遲的「兩會」掏出錦囊妙計——港版《國安法》，來終極解決「香港問題」。此法拉起國家安全的虎皮做大旗，實乃惡之華。它惡就惡在：

一、違反《中英聯合聲明》。聲明嚴格規定，在「一國兩制」的原則下，中國政府確保香港資本主義制度和生活方式維持「50年不變」。這些基本政策，在《香港特別行政區基本法》有明確規定。香港《國安法》被塞進基本法，意味著中國政府背信棄義，公然違背了「50年不變」的承諾，「一國兩制」將徹底破滅。

二、破壞香港民主與法制，侵蝕香港高度自治。《香港基本法》規定特區政府必須就《第二十三條》，即：就香港境內有關國家安全等條文，作出立法指引的憲制性條文，讓香港政府在適當時機「自行立法」，時下中共政府越俎代庖，繞過立法會，訂出惡法，作為二十三條的附件，剝奪了港人治港的權利與義務。

三、用中國大陸法（Civil Law）取代與超越香港普通法（Common Law）。香港是英美普通法制度，運行了近180年。普通法一直被認為是適合香港社會的法律制度，換句話說：即香港是廣受認同的普通法適用地區。所謂港版《國安法》，將四種「罪名」定性：分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動、外國和境外勢力幹預香港事務。還將在香港建立中共安全部門（秘密警察機構），以此超越與替代香港司法判決，這將為港府假借與制造「分裂、煽動、顛覆、滲透、破壞」諸多罪名，逮捕和鎮壓香港公民提供依據，致使香港民主與法制的社會局面蕩然無存。

四、港版《國安法》規定：香港行政長官要履行維護國家安全職責，開展國安推廣教育，禁止危害國安的行為，定期向中央政府提交報告。這就意味著，今後港督將「依法」成為北京的傀儡，對香港兒童、青年進行洗腦教育，「合法」地打壓民主力量，並且成為名正言順的打小報告的檢舉人。



港版《國安法》規定：香港行政長官要履行維護國家安全職責，開展國安推廣教育，禁止危害國安的行為，定期向中央政府提交報告，這就意味著，今後港督將「依法」成為北京的傀儡。圖／田牧提供

國際強烈回應北京欲「變天」香港之企圖

兩會拋出惡法之後，美國朝野的反應格外強烈，不論民主黨還是保守派政治家都一致要求國會實施制裁行動。國務卿蓬佩奧說這是對自由城市香港敲起了「喪鐘」。香港前總督彭定康（Chris Patten）和前英國外交部長聶韋敬（Malcolm Rifkind）發起一個聲明，抗議這個法案違反中英聯合聲明，指出它對香港權利和自由來說，是「全面攻擊」，是「不能容忍的」。

5月22日，德國《每日新聞》（Tageschau）提出歐洲的嚴肅思考與憂慮，刊文道：歐洲各黨派越來越多的政治家久已明白：「既然中國政府可以背棄符合國際法的中英聯合聲明——『一國兩制』，為什麽還要深信中國會維持與歐洲的貿易合約呢？這是一個合理冷靜的問題，柏林、布魯塞爾，以及歐洲的其它國家政府，如今都應該對此進行透徹的討論與思考！」《世界報》（Die Welt）上的評論甚至說：「香港就是西柏林！」「中國對自由造成的威脅比新冠疫情帶來的問題更嚴重。」

港人的心聲

5月24日，我們與香港通話，傳來香港前線的聲音與抗議：

一、所謂的「叛國、分裂國家、煽動叛亂和顛覆罪」，居然包括反對香港政府，全民要求林鄭月娥下台，與外國政治團體聯系，與海外民運組織聯系等，簡直是欲加之罪，何患無辭？

二、香港人民堅決反對北京中央政府的蠻橫無理，以大陸法律制度來對付與鎮壓香港市民的自由民主人權。

三、香港市民已憤怒之極，共同口號是：不會遵守！不會妥協！堅決反對強加於香港市民頭上的所謂香港《國安法》！

四、香港人民行動起來，無須領袖召喚，無須組織安排，人人走上街頭，全民吶喊反抗，遍地開花示威。



香港市民已憤怒之極，共同口號是：不會遵守！不會妥協！堅決反對強加於香港市民頭上的所謂香港《國安法》！圖／田牧提供

香港人民已經再度開始走上街頭進行爭抗，法律界人士也依法理反駁中國將《國安法》強加於基本法上的違法行為。香港人的努力應當得到全世界的關懷和支持。這種支持不是英國活寶總理那樣對香港的富豪打開國門，迎接財富，而是保護一切將被追捕囚禁甚至殺害的異議人士和平民百姓，讓他們無後顧之憂，勇敢地捍衛香港的自由和法治。

我們強力譴責人大公然毀約中英聯合聲明，這種違背誠信的行為，使國際社會對中國的極權政府更加警惕防備，香港居民如今認清了所謂「回歸」母國，等於誤上賊船，陷身虎穴。讓台灣人民感到唇亡齒寒，藍營親共的人士和那些吳三桂式的內奸，睜開眼睛，下一個台版「國安法」可能已經劍在弦上，緊箍咒就要落在自己頭上了。香港自由的藍色天空，不可被大陸的霧霾籠罩，熱愛自由和獨立是人類的天性，東方明珠香港決不可淪陷於專制的污泥之中。