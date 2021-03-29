國慶煙火歷年來均是慶祝雙十國慶的重要活動之一，本來施放地點均在總統府所在的台北，2000年謝長廷擔任高市長，阿扁總統時期，首度將國慶煙火移往高雄愛河，自此之後，活動地點改在台灣各縣市舉行……

高市長陳其邁今(29)日宣布今年2021年國慶煙火將重返高雄，陳其邁說：「睽違20年，重磅回歸：2021國慶煙火，確定在高雄舉辦！」，他說，還記得跨年水岸邊的精彩煙火嗎？2000年，雙十國慶煙火首次離開台北，到高雄舉辦。除了讓民眾親近水岸外，在找煙火施放地點時，發現了港灣畔的廢棄倉庫，促發了駁二藝術特區的開展。

陳其邁表示，在這之後，國慶煙火，已經有整整20年沒有在高雄舉行。20年間，高雄港已經成為眾人矚目的亞洲新灣區，不少重要建設正萌芽；而駁二已經成為高雄藝文重要據點。大港橋、圖書總館、高雄展覽館、以及即將啟用的高雄流行音樂中心、高雄港埠旅運中心，搭配從百年西臨港線化身的高雄輕軌，串接起閃亮迷人的高雄港灣。

他說，透過2021國慶煙火，輝映高雄港灣建設，是高雄人、也是全台灣人都將驕傲的景色。期待嗎？高雄會把握機會，讓你在「跨百光年」後，再深深感動一次！

2021年國慶煙火確定在高雄舉行，副市長史哲上週陪同內政部、國防部軍備局及市府承辦團隊共同會勘施放地點。此外，除2021國慶煙火，2022台灣燈會及2022台灣設計展等國家級慶典與會展，也將接連在高雄登場。

※2021國慶煙火將與跨百光年大港花火相同，在高雄港施放，上網影音回顧大港花火與巡航高雄港眺望海港全線重要地景巡禮。