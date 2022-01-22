華視總經理莊豐嘉事件，最近鬧到沸沸揚揚，根據國民黨費鴻泰的說法：老莊出言恐嚇要修理國民黨，引起國民黨不爽，所以決定用杯葛總預算，逼莊豐嘉下台，民進黨老柯只好把事件送到公廣集團處理，藍營不斷放話，要莊豐嘉下台，是老柯，並非國民黨，莊豐嘉表示，「從來沒有語言恐嚇國民黨政客，不會主動下台」，這件事又成了羅生門，以我粗淺的認知，我也不相信莊豐嘉會出言恐嚇，他一路從《台灣日報》，《中央通訊社》，慢慢爬進《華視》新聞部經理，2018年，內升到總經理，也算是有點資歷的媒體人，上台後大力整頓，華視收支逐漸平衡，不像過去吃政府預算，老莊就算文筆言論親綠，也不會大膽到故意和國民黨黨鞭對抗，所以，我腦筋轉一下，就心靈一點通了，原來這只是延續認知作戰的攻防。

真正讓藍營不愉快的主要因素是，華視製作的新聞事實查核的節目，確實打擊到老共農場對台灣製造的假訊息混合攻擊，使中共滲透的認知作戰效果降低，另外，華視的台語推廣節目，深植本土意識，也是讓國民黨火大的節目，面對華視搶進52台，國民黨終於把華視當作欲除之後快的敵人了。

朱立倫上台後，國民黨之所以敗績連連，藍營政客們心知肚明，這一切都是空戰失利，中二補選前夕，從親本土媒體一路追打顏家王國，到現在選舉底定後，攻擊揭弊還是沒有停止，甚至波及盧秀燕市長寶座，因為數十年沒有挖的黑金糞坑，大甲媽祖廟產疑雲深重，豪華莊園、違章建築，一挖掘就難免臭氣沖天，更無法一時挖完，而且，這場挖掘吃國土長大的揭弊案件，已經擴大到宜蘭、雲林，今年底的地方選舉，空戰已經悄悄開打，或者說；認知作戰開始了，國民黨內心焦慮可知，因為宜蘭、台中、雲林，藍營三個百里侯如果垮台，恐怕危及國民黨生存，而國民黨空軍戰力只剩T台老趙，中天則被驅逐到網路，影響力已經慢慢下降。

第二個原因，綠營目前執政地方，可以讓國民黨逮到把柄，大做文章的機會不多，兩黨的空戰實力，呈現嚴重失衡。

2018年，民進黨不知道認知作戰厲害，被中天電視空襲戰爭打到措手不及，中天製造了韓流，幫忙國民黨奪下十四個縣市，如果不是老韓過度膨脹自我，想要一步登天，今天總統寶座已經藍天再現，紅影在後了。

民進黨反省2018年大敗，痛定思痛，開始明白媒體認知戰爭時代，已經無法避免，所以，在中二區補選，用空優力量推倒顏家王朝，證明空軍優於陸軍，但是，國民黨礙於在野，能夠掌握的藍色空軍畢竟實力懸殊，既然如此，只好打抹黑式毀滅戰，這也是藍營打算摧毀華視莊豐嘉的原因。

國民黨政客是否擔任中共攻台的在地協力者？這個問題我無法回答，但是，藍營逐漸失去反共精神，從反共將軍退黨，就可以窺探這個政黨的質變，經過四大公投，中二補選，以及罷佐案的失敗，藍營終於知道：一切敗因來自媒體的認知作戰，在親綠媒體的攻擊下，連實力雄厚的海線之王顏家都翻船，可見認知作戰的重要，現在，藍營要反攻了，剛剛站上52台，替補中天的華視，終於變成藍營攻擊對象，莊豐嘉會成為藍綠政客的代罪羔羊嗎？讓我們看下去。



作者指出，華視新聞站上52台，替補中天，終於變成藍營攻擊對象，莊豐嘉是藍綠政客的代罪羔羊嗎？圖為華視總經理莊豐嘉，擷自莊豐嘉FB，民報合成