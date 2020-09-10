所謂「中華民國憲法」，是國民黨盜用「全體國民」稱號，所炮製黨味十足黨版憲法，所以少提為妙。圖／取自維基百科（公有領域）

本年5月初，台獨聯盟陳主席曾呼籲當道，520就職演說勿再提「中華民國」這一稱號。其後我也在《民報》網站發表〈中華民國不提為妙〉一文，呼應他的建議。

我在該文所舉理由，是口口聲聲中華民國，容易誤導國際，認為台灣實際是一中國政治實體，進而達到台灣這塊土地屬於中國，無可避免的結論。我在文中未曾舉出的另一理由，是「中華民國」作為國號，是只能純供內銷虛幻名號，滿嘴中華民國，也容易予人似也仍在夢中不良感受。

但是比「中華民國」更應該儘量少談，不提為妙的是「中華民國憲法」。本文即就此作一檢視。

「中華民國」雖然已是過去年代國家稱號，終究沒有出身不正汙點，是外來政權大清帝國覆滅後，中國人，或應更正確稱為漢民族復國成功，所建立新國號，並無見不得人之處。

「中華民國憲法」黨味十足

所謂「中華民國憲法」，則是國民黨盜用「全體國民」稱號，所炮製黨味十足黨版憲法，以遂行其中國空有憲政美名，仍牢牢控制在訓政精神下意圖。所以可謂該「中華民國憲法」，出身來歷並不很正當，台灣有此憲法也不是很光彩。現時國人縱不敢如辜寬敏先生所呼籲廢憲、制憲，至少也該儘量避免作為論據引用，為國家保留顏面。

何謂訓政時期，時下多數國人恐未必了解，在此有必要小作介紹。訓政時期也者，是遵照孫文意旨，以中國人民多屬愚民，有必要先以黨治國，訓導人民認識民主政治，作為進入憲政時期之準備。然而實際表現都是厲行黨化，以黨亂政。胡適即曾譏刺之謂所行多不足為訓，又何足以言訓政。

今天中華民國憲法，是脫胎自1936年在中國本土擬具的所謂「五五憲草」（該憲草是該年5月5日公布，故名）。

憲法阻礙台灣人民表達自由意志

然而1936年正是黨意橫行，所謂「黨權高於一切」，「黨外無黨」，違反國父遺教即是大逆不道時代，此一憲草出爐，自也是黨味十足。其後雖也經學者張君勤整修粉飾一番，也終未能收到使其脫胎換骨，根除黨味效果，以致該憲法於七十餘年後，仍在台灣阻礙人民表達自由意志。

其後於1946年11月15日，在南京召開所謂制憲國大，出席代表有云是1355人，也有云多達2000人。人數龐大，絕大多數屬國民黨籍該批制憲國代，出席惟一任務，即是擔任投票部隊，「表決通過」該一換湯未換藥五五憲草，讓多年來雖不斷向人民強迫推銷，究竟仍屬走私貨的黨義教條「三民主義」，得以堂而皇之寫入憲法，從此成為不容質疑國家典章。此所以難怪當時的蔣主席於閉幕典禮致詞時，即得意洋洋聲稱該部憲法「使我們中華民國，成為三民主義，民有、民治、民享的新中國」。

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但當時黨籍制憲國代，似不以僅將三民主義塞進憲法為滿足。依據青年黨元老李璜先生回憶錄，該等代表曾強力主張憲法開宗明義第一章，應宣示中華民國為「三民主義共和國」，具見其黨性之堅強。但也幸好該一主張未獲通過，否則其後在台灣大家呼口號，即須高呼「中華三民主義共和國萬歲」矣，豈非更令人叫不出口也聽不下去？

不幸擅長考證作家李敖已死。他倘若尚在人世，則煩他就當年黨籍國代來歷背景做一詳細查證，定可有不少極有趣發現，也更能了解到憲法「前言」所稱國民大會係受「全體國民之付託」，可信度究有多少。

所以綜上所述，應可謂中華民國這一稱號，至少沒有出身不正汙點，但國人對這一黨版中華民國憲法，則恐很難也能如是看待。

很令人擔心的是，時下朝野藍綠要人對外談話，都經常提到這部現行中華民國憲法，或以之作為例行官話內容，或引以捍衛自身所持主張。這一現象其實很具有潛在危險性，頗能危及台灣國家形象。



作者提出：依據青年黨元老李璜先生回憶錄，該等代表曾強力主張憲法開宗明義第一章，應宣示中華民國為「三民主義共和國」，具見其黨性之堅強，幸好該一主張未獲通過。圖／民報影像處理

國人應避免提到憲法為妙

假定某來訪外賓（如捷克參院韋德齊議長）眼見藍綠政要動輒中華民國憲法。因而好奇心發，要一觀憲法內容，結果發現民主台灣的憲法，居然是要依據某一特定人物遺教，又要基於某一特定政黨理念，則恐會大感驚奇，而認為台灣不是正常國家。

我在三年多前曾撰有〈 憲法與老姑媽 〉一文發表於《民報》網站，以精神失常老姑媽比擬台灣現行這部憲法，諷示國人實在避免提及為妙。現即將所引用譬喻重複一敘，作為本文結尾。

昔年美國中等家庭，若不幸有一獨身精神失常老姑媽，基於倫理考量，又不忍將她送入精神病院。遇有賓客來訪，即只有將她領入二樓臥室，以防她出現在客廳有怪異表現，而損及該戶人家聲譽。

國人對於現行黨版憲法，若不敢如辜寬敏先生所示廢除，沒有辦法的辦法，也即是儘量避免提及，以免引發國際人士好奇注意，也可謂仿效美國家庭對待老姑媽之故智也。