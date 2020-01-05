民進黨副總統候選人賴清德（左）今（5）日表示，國家面臨重大不幸事件，把競選活動停下來，沒有任何政治計算，若有任何政治計算，相信國人也不會支持。圖／蔡英文競選辧公室提供

國軍黑鷹直升機失事致8死5傷不幸，民進黨宣布暫停選舉活動3天，台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲說「這是典型的行政優勢」，引發批評，對此，民進黨副總統候選人賴清德今（5）日表示，國家面臨如此重大不幸事件，大家把競選活動停下來，沒有任何政治計算，若有任何政治計算，相信國人也不會支持。

暫停選舉活動3天後，民進黨在選前最後一個黃金週日恢復競選造勢活動，賴清德今天參加客家後援會活動致詞時表示，2日台灣發生黑鷹直升機失事的不幸事件，造成參謀總長沈一鳴上將等8位將士不幸罹難，另5位將士受傷，舉國全悲，令人不捨與難過，衷心希望罹難者安息，傷者早日康復，也請家屬節哀。

賴清德說，國軍這幾十年來不僅在戰時保家衛國，平時也愛鄉愛民。他在台南市長任內都看得見，包括台南地震、花蓮地震，國軍都站在第一線，不管任何時候、任何地方有颱風、有水災，國軍也都來幫忙，國人和國軍已是生命共同體，「軍愛民、民愛軍」，未來要持續團結，共同為台灣持續努力。

針對黑鷹失事民進黨宣佈暫停選舉活動，柯文哲指稱民進黨有行政優勢一事，賴清德受訪時回應，國家面臨如此重大不幸事件，大家把競選活動停下來，沒有任何政治計算，若有任何政治計算，相信國人也不會支持；柯文哲不了解他的行程，當天他正在雲林輔選，獲知消息後即終止活動，接下來嘉義、屏東行程也取消，柯文哲應該是誤會了。

至於民進黨立委林靜儀接受德國之聲訪問稱「主張統一恐構成叛國行為」，發言遭批評，賴清德指出，不管蔡英文總統、民進黨主席卓榮泰及黨內許多同志都不約而同講到，言論自由是台灣最珍貴的資產，這件事可說已經澄清得很清楚，希望後續6天，不管哪個政黨、哪個候選人，都能了解民進黨的基本價值，台灣的基本資產，就是民主、自由與重視人權。