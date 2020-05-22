早期平原上的聚落，多沿水路和水圳的要地而興建，而繁榮。

噶瑪蘭族時期

原始聚落景觀是依水而居的小型、非固定性集村。人口密度小，但噶瑪蘭族採取集居的方式，聚落並不穩定，亦無明確的社界，常有移動遷居的現象發生。

清領時期的九芎城：同心圓城市

拓墾時期聚落之發展是防禦性集村，主要分布在山地平原間的接觸地帶，在文化上地處山地住民與噶瑪蘭族之間的緩衝帶，大致與現今台九線一致，形成防禦性集村聚落。五圍就是一例。

泰山口圳的修築後，散村出現：當水圳開成以後，農人利用小渠引水灌溉，居住在便於耕作地，又凶猛的山地住民漸西退入山，於是散村出現，並沿著泰山口圳形成帶狀分布。

嘉慶17年（1812）清廷將宜蘭地區納入版圖後，設治於五圍並建築噶瑪蘭城，成為蘭陽平原上的政經中心。因為西門口及北門外都有經商貿易最需要的渡頭，所以噶瑪蘭城十字街之西段及北段最為繁榮，且已具格子狀街廓，為主要商業區。城東及城南的街道除了官廳前較為方整外，其餘則是屬於蜿蜒巷道，主要以居住功能為主。

同心圓城市

深入認識宜蘭舊城的樣貌前，先讓我們看看古城圖，是以昭應宮為圓心，舊城東、西、南、北路為圓的外廓，這就是宜蘭舊城區。



從地圖上略呈圓弧形的街道和街角的路牌，隱約的在提醒人們，這裡以前曾有座圓形的古城。圖／李界木提供

五圍由於位於蘭陽平原的中部偏北，宜蘭河由西往東貫穿，經壯圍鄉流入太平洋，全境均為平原，無山岳、丘陵，平均海拔高度只有 7.38 公尺。由地圖上所看到的九芎城，略呈圓弧形的街道，隱約可看出這裡曾經是座古城；直至光緒21年（1895），清政府割讓台灣，宜蘭被日本人接收，九芎城儼然成為殖民指揮中心，城牆隨後則以「市區改正」為名拆除，闢建成為今日的舊城東、西、南、北路。

平安順興是入城通關密語

當時的宜蘭城有五個城門分別是：



圖／李界木提供

清嘉慶17年（1812年）首任通判翟淦發動居民，在宜蘭市舊城區構築圓形土城、4座城門、吊橋，4座城門建造完成後，依據八卦方位加上密語，取名為東「震平門」、西「兌安門」、南「離順門」、北「坎興門」通關密語就是「平安順興」四字。

護城河不僅是城廓的最外防衛線，也是連通城內外的水道，同時還具有灌溉的用途，為了進出方便，城門口外的護城河上一般都會架上橋樑，甚至作防禦性更高的吊橋，在敵人進攻時可以收起。宜蘭舊城曾經有條優美的護城河，悠悠地流過宜蘭人的心中，豐富了宜蘭人的鄉愁記憶。河中搖曳的水草、岸邊的垂柳，曾經是宜蘭人生活中的一部分。如今，站在已掩蓋的原址，過去護城河流經的地方，只見車來車往，一片匆忙。



舊城東路、舊城西路、舊城南路、舊城北路即是當時的護城河位置，連接起來呈圓形。圖／宜蘭文物史料蒐集暨調查研究報告書，李界木提供



噶瑪蘭廳衙：清嘉慶17年（1812年）首任通判翟淦遷建於此。日治時代（明治29年3月，1896）廢舊衙後，改為省立宜蘭醫院。1897年另建廳舍於城外。圖／宜蘭縣史館，李界木提供



清代街庄位置圖。圖／縣史館，李界木提供

清領時代以武營街—康樂街以北最繁盛

舊城西北區（鄂王社區）位於宜蘭河南岸（舊稱西勢大溪），古時水路，宜蘭河從「堰空頭」可直接航入社區的支流「西門溝」至西關廟，貨運船隻頻繁，為宜蘭市西門一帶極具重要的運輸航線。民間聚落昌盛，重要廟宇環聚，各式傳統商業市集、工匠眾多，民間活動頻仍。中山路在清代和現在的文昌路、新民路成十字型把宜蘭舊城分為乾門（西北邊）、坤門（西南邊）、艮門（東北邊）、巽門（東南邊），是宜蘭市最重要的商業、金融及交通的中心和動脈。

清代時間宜蘭的精華區在今武營街和康樂街一線以北。城內空間則以西北部為商業中心，西側以行棧及富商宅第為主；東北部為衙署等公共建築所在，以及官紳的高級宅邸；南門一帶則是武營。

清領時期，宜蘭市中心建造「昭應宮」，當時建廟工匠大都居住鄂王社區，大量的傳統工匠技藝及優秀的藝術師，均在當地雲集交流；而古時的社區為西門城牆所貫穿，故分城內、城外，當時傳統食品業與工匠業均聚集於當地，足可觀出城市生產結構與地緣邊陲的交互關係。當時薪火相傳的傳統產業，協力生產、簡樸實惠、刻苦自約、培養出難得具手藝價值的聚落生活型態。展現地方特色，維護傳統生活美德，提倡簡樸環保之生產與生活價值。

早期宜蘭常為淹水所苦，直至日治時代，宜蘭廳長西鄉菊次，首度於西元 1900 年開始修築南岸堤防及整理河道，解決部分水患之苦。70 年間，陸續全面性整治宜蘭河堤防及河川調整工程，遂使兩岸居民在安全上能獲得保障；90 年起，宜蘭縣政府開始著手規劃宜蘭河濱公園整體計畫，除了維持河川安全外，更兼具公園遊憩等生活機能，讓親水保育之環境學習活動，成為主要的環境工作目標。



在光大巷口有一幅用原木雕刻的鄂王社區地圖，鑲嵌著各種舊時代的工藝品，也代表這些傳統技藝的所在位置。從木雕地圖開始展開光大巷的藝術圍牆之旅。圖／李界木提供



走出光大巷就可以看到光明寺。圖／李界木提供



沿西門路（過去運河）走來到慶和橋下堰空頭，這裡有一幅大型的木雕壁畫，展現的是堰空頭渡船的過往景像，不過有玻璃窗隔著所以會反光。圖／李界木提供



優雅漫步歷史扉頁間：楊士芳紀念林園。圖／李界木提供



文武廟的左側曾為「仰山書院」遺址，右側為清代科舉考棚，歷史上曾多次作為學校校舍或考試考棚。圖／李界木提供

古城東北區

位於宜蘭舊城內東北方，有楊家古厝青仔宅，高高細細的椰子樹，在社區屬「城市型」社區，大道路以商業經營為主，次要街巷多為住家，由中山路、舊城北路、聖後街三條路街圍成的Ａ字型區域範圍。

十六崁：

位於中山路上近北門口處，本區為入城必經之地，商旅繁忙，自古即為商家林立之地，因有１６家商店緊臨，因之稱為十六崁。另一說，一次大火燒毀１６家商店，而稱十六崁。「崁」的定義:指一種住、商混合功能的住家；街屋，也是古厝的形式之一，它最大的特色是由一間間相鄰的房子所形成的，俗稱一間為「崁」，最著名的即是頭城的和平老街。

歷史古蹟

坎興門（北門口）

清嘉慶十八年（1813）宜蘭城建構完成，周圍接近圓圈的造形，圓圈640丈，東西直徑、南北直徑皆約180丈，為當時全台各城之中最接近圓形的城池。宜蘭城在道光末葉改為石質城牆，依清朝往例，縣級城有四門，而宜蘭城多了一個小東門，作為緊急逃生之用。北門，坎興門，在舊城北路與中山路交叉口。北門口是宜市南區、溪南、花東等地，往礁溪、頭城、台北、基隆必經的孔道。小東門，迎春門，在舊城東路與聖後街交叉口。



坎興門遺物（現存宜蘭市圖書館）。圖／李界木提供

黃舉人宅

開蘭舉人黃纘緒，生於清嘉慶二十二年（公元1817年），卒於光緒十九年（公元1893年）享年七十七歲。

黃纘緒一生最榮耀的是道光二十年（公元1840年），時年二十四歲是第一位考中舉人的噶瑪蘭子弟，所以被冠以「開蘭舉人」銜稱，彩繡旂旗，鼓吹陣鳴，風光熱鬧，聲動鄉里，啟發楊士芳志願，於田中望而嘆曰：「余何日得如是乎？」，二十八年後，同治戊辰七年（公元1868年）楊士芳進士及第，人稱「開蘭進士」。開蘭舉人、開蘭進士前後輝映，是全蘭陽的光彩。

清道光二十年的開蘭舉人黃纘緒旗杆硤，今存放在後裔世孫宜蘭市縣議員黃定和新興路家後院內。今宜市孝廉里，名稱由來即是為紀念黃纘緒，舉孝廉歸。

黃舉人宅今皆已拆除，片瓦不存，只能追憶，一在力新路上，一在新民路100巷友愛百貨前停車場。故宅為完整三合院式，正身為五開間，兩旁則有左右護龍，外牆由土埆、板磚、木構混合建成以木造為主，屋頂是木架構，唯有正身還保有使用台灣瓦；而正廳樑柱門窗則可窺出細膩的手工，左右護龍的牆壁下端則以日式水泥磁磚重新砌補。故屋主已捐出宅舍及舉人相關器物與照片，交由縣府拆遷另覓地重建，而拆下來的各部構件，現己遷建於國立傳統藝術中心。



黃纘緒故宅於『國立傳統藝術中心』重建後。圖／李界木提供



黃舉人最早宅第位於今孝廉里舊城北路74巷底，佔地廣闊，宅前立有旗桿，目前僅保存旗桿座部份組件於後代家中。圖／財團法人仰山文教基金會，李界木提供

進士第



進士第。圖／李界木提供

開蘭第一位進士：楊士芳，乳名文梓，字蘭如，號芸堂，五位兄弟中，排行第四，清道光六年（1826）誕生。父楊長有務農，祖父楊雀，原籍福建省漳州府詔安縣，後移居台灣宜蘭冬山柯林。道光二十四年（1844）年末，為避番害遷居擺厘（今宜蘭市進士里）。同治元年（1862）考中鄉試舉人第168名，同治七年（1868）四十三歲考中三甲第118名進士，楊進士於1903年1月10日逝世，享年78歲。

楊士芳故宅：座落於聖後街故宅，就是他在光緒年所築，面積約三百坪，為古民宅偉構，惜因子孫太多，步驟不一，現大廳右側的廂房己全遭拆除命運，另以新蓋鋼筋水泥的三層公寓取代，只有正廳上的『進士第』門額尚能讓人體會出當年風光的形象。



夾藏於水泥叢林間的楊士芳進士第現況。（由天主堂旁的口直入） 圖／李界木提供



巷內側牆。圖／李界木提供



楊士芳擺厘故宅：幼年家貧，本居噶瑪蘭清水溝柯仔林，後遭生番襲擊乃遷至擺厘現址，並於道光24 年（1844）創建故宅。攝於2016年6月。圖／李界木提供



外埕豎旗杆座乙對，整座宅第原為刺竹所環繞以資防禦。然而時過境遷，住戶多已搬離，年久失修，建物非與昔比，搖搖欲墜，雖有所修繕，但樣貌已失，早已乏人問津。圖／李界木提供



擺里舊居庭園。圖／李界木提供



擺厘大福排水上的橋，以士芳命名。圖／李界木提供

石敢當

在力新路16巷內，及聖後街158巷巷口處，各有一座石敢當的石碑，如不特別留意，很容易會忽略而過。它們正是宜蘭以往常見的街頭避邪物：石敢當。

昔日農業社會，科學較不發達，人們往往將一些不能控制的災禍，不能解釋的現象，歸之於鬼邪作祟，尤其是巷弄入口、三叉路直衝處、橋頭、河岸、塘邊，由於易生意外事故外，更被視為不祥之地。於是人們便在這些地方立一個象徵泰山山神的石碑，以鎮邪煞，這就是石敢當的由來。位於力新路上的石敢當較小，石碑略呈梯形，碑文刻有石敢當等文字。現建有遮雨篷頗有小廟之勢。

而隱在巷裡的石敢當成長條型，但石碑上的獅頭浮雕，嘴中啣劍雙眼圓睜，形貌似乎更顯威猛。「石」字多刻一點，應是雕刻師神來之筆。每年農曆八月十五日中秋節，有石敢當會之信徒，前往祭拜。如今生活形態改變，昔日民間隨處可見的石敢當已越來越少。少數僅存的，也往往因街道拓寬，改道而被遷移或損毀，威猛的石敢當，面對歲月的侵蝕，不禁也要感嘆「有志難伸」。



力新路16巷內的石敢當。圖／李界木提供



聖後街158巷口，便可見到這座石敢當。圖／李界木提供

清領時代以武營街—康樂街以南較靜寂

武營街：宜蘭第一打鐵街

宜蘭縣從以前到現在，都是以務農為主，在以前的農業社會中，因為沒有大型的農機具可以使用，所以在台灣各地，都有傳統的打鐵舖，打造農民在田裡會用到的手工農具。

宜蘭舊城區內，有一條傳統的打鐵街，現在這條街上，打鐵舖依然存在，但打鐵的榮景不在，紛紛都兼著做開鎖的行業，這裡是宜蘭的武營街。

「武營街」相傳於清朝時有軍隊駐營此地練武而得名，當時因打造兵器所需而形成打鐵匠的聚集，而後則因農業的興起，漸以製作農具及家用器具為主。宜蘭市”打鐵仔街”，興盛時期整條街多達十幾間打鐵舖，以前打鐵皆是手工製作，每次打鐵時一定要雙人以上搭配製作，默契要十足，路過時，我常駐足凝望。而今鐵舖只剩自已，夥伴則是一台自動打鐵機。



出售各式農具或是家庭所需的器具以及開修鎖。圖／李界木提供



以開修鎖為主。圖／李界木提供

武營：清代軍事基地

武營是清代在宜蘭地區最重要的軍事基地，位於武營街以南，舊城南路之間，包括聯勤電池廠和化龍一村座落之基地。日治時期後日人改為練兵場、憲兵分屯中隊，二次大戰期間作為日軍野戰醫院，名為「衛戌醫院」，為提供醫院醫官、護士住宿，日本政府在醫院周邊興建日式房舍作為醫療人員的宿舍及儲物間等；1949年，國民政府撤離至台灣，接收日遺房舍，將本來在大陸天津生產通訊器材和電池的聯勤204廠撤遷至此，而1957年軍方因電池需求急速增加，原來產量不敷使用，即利用美援在礁溪興建新廠，而原宜蘭市廠房改作為聯勤204廠的倉庫。小時侯兄長在電池廠做事，廠內有游泳池，常出入，對此地頗熟悉。

化龍一村土地權屬原為國有財產局，惟使用權歸屬聯勤總部，管理權歸屬陸軍總部戰時期的聯勤204廠。近年經宜蘭縣政府與國防部協議交換土地，現辦理都更計畫相關作業。現正整修改造，部分成為公園。



聯勤前204廠未拆除前之照片，化龍一村隔著一道圍牆環繞配置於廠區週邊。圖／李界木提供



日式木造房舍背面仍保存原貌；建物與圍牆：外牆改以磚造整建。圖／李界木提供

武營廟（大樹公廟）

走到西安街，看到這間「大樹公廟」，雖然小小一間，可是很明顯可以感受到是在地人的信仰中心，香火鼎盛。宜蘭市西安街的這座武營廟，始建於1851年，也就是清咸豐年間，當時是祭祀「大樹公」。

根據文獻記載，祭拜大樹公的地方很多，而登記為大樹公廟者，在整個宜蘭縣也僅這座「武營廟」。傳說以前這裡有一棵大樹，幫當地民眾遮陽光又供乘涼，還頗有靈氣。後來被寫「離緣書」的墨汁噴到就枯死了。為了感念有靈性的大樹公，於是塑造金身供奉，相當靈驗。一開始只是土角厝的小廟，經過兩次翻修，成為坐東向西，面西門城外（今舊城西路）。後來因為巷子另一頭興建大樓，變成無尾巷，也使得很多人無法注意到大樹公廟，經地方人士們奔走，再加上地主同意捐土地，也獲得大樹公同意，2006年將廟移轉180度，變成坐西向東，面向西安街。眾人們還集資將大樹公廟進行第三次翻修。



武營廟：大樹公廟。圖／李界木提供