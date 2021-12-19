「樸素藝術」（Naive art）指的是無師自通、自學成功、風格獨特的民眾藝術，其內容大都反映作者的社會生活經驗、風土文化與個人內心的精神意象等特質；更重要的，樸素藝術即是全民藝術的具體表現。「樸」的中文本意是未加工的原木，「素」則是剛織成未經染色的絹或布；因此「樸素」一詞即帶有無巧飾、未加工、天真質樸與原始自然的美感特質。

1972年，筆者任教於淡水，有幸見證李永沱先生退休後寄情於畫布的感動。當年我的腦有時常在想：兒童稚嫩的手可以畫出純真的生活圖象；老人佈滿風霜的雙手也可以畫出感人的傳記圖象。老人與兒童，但分屬人生歷程的兩端，卻都存在著某種神秘的圖象創作潛能，這些疑惑不斷鼓舞著我去親近它、研究它。

1973年，台灣興起了洪通素人畫風潮，而我也趁著返鄉之便到南鯤鯓去拜訪「朱豆伯」並進行採訪。從李水沱浪漫傳記式的鄉土繪畫，到洪通神秘意象式的心靈圖象，兩者之間又呈現相當大的風格差異；我開始質疑「一樣米養百樣人，那麼百樣人是否可以創作出百樣美術風格？」，爲了解開這個疑問，我開始展開樸素藝術的田野調查；並將樸素藝術和兒童美術、原始藝術、現代美術並列比較，進行風格和內容的探索。

1990年代，筆者仍然一直從事「台灣樸素藝術」的田野調查，已累積了六十餘件個案資料，希望這批資料可以成爲種籽深植台灣，因此一方面將資料拍成十三集公視影片《樸素之美—台灣撲素畫家群像》；同時將這些資料以學術論文的方式，進行美學風格、創作心理及作品意義的分析，完成了論文《台灣樸素藝術導論》，並於2000年彙編出版《台灣樸素畫家》和《台灣樸素雕塑家》兩本專書。



1994筆者於台北縣文化中心為李永沱舉辦畫展，並出版畫冊專輯。圖／作者提供

這個專題研究，在學術和美育推廣層面，均獲得各界重視。因此，在2000年由國立台灣藝術教育館舉辦「台灣樸素藝術薪傳展」。接著2008年，這個主題也發展成「台東美術館開館首展」，並配合舉辦相關座談會。

台灣在政治上如果是個獨立的國家，在藝術文化上也應該提出台灣海洋島嶼與多元移民社會的特色，根據這樣的想法，台灣樸素藝術與台灣當代藝術的發展總是在我腦海中盤旋。在我任教大學美術教育四十餘年期間，台灣樸素藝術的議題總是和台灣美術並列研究於課堂中，藉此引發台灣藝術創作如何根植於土地和生活的省思。

「在拼命追求物質慾望的台灣社會當中，能夠出現樸素藝術的自然創作，真是美麗寶島的恩賜與福氣。看樸素藝術作品，彷彿生命中原始情感的流露，又像童年時代喜樂的自由創造，回歸人生的真誠純潔靈魂，洗淨現實功利社會的汙染，著實令人感動。」——陳永興／精神科醫師暨民報發行人

樸素藝術具有島嶼在地性、庶民原創性、多元族群性的特質，是可以超越時間性和流行性的人文藝術。台灣樸素藝術創作者，以謙卑的態度、樸拙的繪畫語言、忠實地記錄自己的生活經驗，發抒內心的記憶與情感，雖然夾帶著台灣土地的草根氣息，但卻是最能反映台灣庶民百年來的心靈意象，也記錄著台灣從農業社會步入工商社會的文化發展圖象。

2021年筆者已經從大學教職退休6年後，感悟台灣已經進入高齡社會，諸多退休人士除了觀看電視、照顧兒孫、爬山訪友之外，似乎也可以提起畫筆為自我的人生，進行見證式描繪，因此重新整理過往的台灣樸素藝術檔案，特選出樸素畫家與雕塑家各10位，除了在民報連載外，更期待有新的創作人口因而誕生。



2000年由國立台灣藝術教育館舉辦「台灣樸素藝術薪傳展」，並出版專輯。圖／作者提供