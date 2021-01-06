川普政府的首席外交官蓬佩奧國務卿認為，川普政府的外交政策已經使世界比四年前更安全，他本人將在離任後講述美國外交成功的故事。圖／擷自美國國務院flickr

川普政府的首席外交官蓬佩奧國務卿表示，他很遺憾美國還未就中國和朝鮮的「艱難議題」取得更大進展，他將中國與朝鮮稱為本屆政府的「未竟事業」。但蓬佩奧認為，川普政府的外交政策已經使世界比四年前更安全，他本人將在離任後講述美國外交成功的故事。

據彭博電視（Bloomberg Television）週一（1月4日）對蓬佩奧的專訪，蓬佩奧說，儘管川普政府對華實行了強硬政策，但美中間仍將存在不公平貿易關係，中國盜竊美國知識產權仍是一個問題。在朝鮮方面，他說，金正恩還未作出決定準備執行其對川普做出的放棄核武器的承諾。

儘管如此，蓬佩奧說，在川普領導下，美國已經達成了一系列關鍵目標，包括更現實的以色列和伊朗政策，北約調整了方向以對抗中國，以及建立了針對委內瑞拉總統馬杜羅的聯盟。

但批評者認為，川普上台後退出了很多美國領導的國際協議，其外交政策疏離了美國的盟友，給了想當世界領袖的中國獨裁者習近平填補真空的機會。

美國優先才能站穩腳跟

當選總統拜登曾一再表示，他的對華政策將著重於聯合美國的盟友一起應對北京咄咄逼人的貿易政策。他的國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）週日對CNN說：「川普政府貿易策略的根本缺陷是，它是一個單打獨鬥的策略。……坦率說，它比單打獨鬥更糟，它開闢兩、三場貿易戰，對著本應跟我們站在一起的我們的真正盟友和夥伴開戰。」

但美國國務院一位不願透露姓名的高級官員對此進行了反駁，「說我們像西部牛仔一意孤行、獨往獨來，那都是缺乏現實感，他（指拜登團隊）上台之後馬上就會感覺到所謂的盟友並非他想像中那樣，大家都根據自己的國家利益各有打算。所以，一定要美國利益優先才能把自己的腳跟站穩。」

歐盟最近不顧美國反對與中國簽署了已經談了八年的《中歐投資協議》。《紐約時報》評論說，這是習近平在當選總統拜登上台前搶占外交先機的舉動，目的在於「使中國處於不可或缺的全球領導者地位」。

但是這位國務院官員從另一個角度對此作出了不同的解讀：「歐盟跟中國簽訂投資協議，顯示了歐盟的機會主義。」

蓬佩奧抨擊中共侵權惡行

本屆美國政府在外交政策上前所未有地將中共與中國人民作切割，將矛頭直指處處聲稱代表14億中國人民的中共。蓬佩奧國務卿本人對幾乎每一件與中共鎮壓人權相關的事件發表聲明。

這位國務院官員表示，「從兩個星期前開始至少要到1月20日之前，國務卿蓬佩奧在推特上密集發推……我們準備了幾百條，總結了4年來新外交政策帶動下取得的象徵性成功。」

其中與中國有關的推文有：

12月31日，「12名香港人沒有保釋金，沒有對律師的選擇，也沒有與家人團聚的機會。這是被獨裁專制的『一國一制』框架剝奪了司法保護權的香港未來的鮮明預覽。」

12月29日，「面對中國共產黨的謊言，中國公民記者張展在武漢發表的未經審查的報導為世人提供了急需了解新冠病毒爆發的窗口。她應該因她的勇氣受到讚揚——而不是為此被監禁。」

12月23日，「我們已經扭轉了中國共產黨的5G總體規劃的潮流。美國自豪地在清潔網絡中聯合了我們在歐盟、三海國家、北約和經合組織的伙伴和盟友，來對抗中共的惡意影響。建立在信任基礎上的聯盟將一定會戰勝監視性國家。」

12月21日，「今天，我宣布了對中國共產黨和中華人民共和國官員的簽證實施更多限制的措施，據信這些官員負責或參與了壓制少數民族成員、宗教從業人員和人權維護者。」

12月18日，「習近平總書記繼續在南中國海進行軍民融合，侵犯人權和欺凌行為時，我們正在採取行動，通過增加新的實體清單來捍衛美國的國家安全和外交政策利益」。

同一天，蓬佩奧還發表這條推文，「12名香港人應予立即釋放。他們所謂的『犯罪』是逃避暴政。今天的中國共產黨正在將香港變成昔日的東柏林，竭力阻止本國人民尋求自由。」

12月17日，「中國共產黨的科學家並不是癌症治療的先驅，而我們是。朝鮮的生物化學家並未生產安全的COVID疫苗，而我們生產。伊朗人在超級計算方面並不領先，而我們領先。自由世界和自由人民產生卓越成果。我們應為此感到自豪。」

社交媒體上對蓬佩奧推文反應兩極，有叫好的，也有罵街的。中共官媒《中國日報》駐歐洲主管陳衛華在蓬佩奧12月23日的推文後公開謾罵：「蓬佩奧還有27天就滾了。他的假消息推文帳號也將告終。」

而在同一則推文後，teddybearinmind 則寫道：「非常感謝國務卿蓬佩奧。這是對中共向世界發起的（使用非軍事武器的）『超限戰』的偉大防守。」

美國站在中國人民一邊

傳統的美國外交官對蓬佩奧的外交風格多有批評。外交關係協會會長理查德·哈斯大使就曾批評蓬佩奧國務卿，「只說中共不說中國，好像存在著一個脫離中共的中國。這意味著對抗，並使得外交成為不可能，除非他的目標是確保外交失敗，否則這不應是美國首席外交官採取的立場。」

蓬佩奧對此回應道，這種說法表現出對中國人民居高臨下的傲慢，「中國人民同樣是按照上帝的形象創造的，他們具有世界上任何人擁有的所有能力，認為我們應該無視中國人民的聲音，對我而言，這是錯誤的做法，」蓬佩奧說。「我認為，中共是一黨專制。我們視中共為中國之首。我們需要進行對話，但對我而言，如果我們無視中國人民，就是在羞辱我們自己和中國人民。」

國務院不願透露姓名的高級官員解釋說，蓬佩奧國務卿的意思是，「中國共產黨代表中共一黨的利益，並不能代表中國人民的利益，「我們不是不跟中共打交道，而是在打交道時要讓他們明白，我們不是簽完協議就完了，我們要求言論自由、信息自由，我們會強調要把臉書、推特和美國之音讓中國老百姓都能夠看到、能夠聽到。這方面要有一個比較清醒的頭腦，就是跟控制中國的中國政府當然要有外交，但是我們絕對不會把中共同中國人民的利益等同起來。」