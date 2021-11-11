一份報告稱，隨著中國從2017年在新疆開始大規模鎮壓和拘留維吾爾人，北京針對生活在北美、亞太和歐洲22個自由民主國家的維吾爾人的監視、恐嚇和騷擾也越來越嚴重。

設在華盛頓的兩個非營利組織，維吾爾人權項目（UHRP）和奧克蘇斯中亞事務協會今天在他們最新的維吾爾聯合報告中表示，「自2002 年以來，中華人民共和國（中國）開展了一場脅迫和控制居住在國外的維吾爾人前所未有的跨國鎮壓運動。」

「此外，我們的調查結果表明，非維吾爾人越來越成為這場運動的目標，威脅到他們的自由和個人權利，」報告稱。

美國和一些國家指責北京對中國西部新疆維吾爾自治區的維吾爾人和其他突厥少數民族實施種族滅絕，地方當局在拘留營中拘留了超過一百萬人。

然而，北京否認了這些指控，並表示維吾爾人的權利受到中國法律的保護，這些綜合設施不是拘留營，而是維吾爾人學習新技能的「職業培訓學校」。

根據奧克蘇斯中亞事務協會研究主任布拉德利·賈丁（Bradley Jardine）的說法，該報告來自廣泛的數據庫，該數據包含5,530 份針對居住在自由民主國家的維吾爾僑民成員的跨國鎮壓實例。

根據該報告，北京的方法越來越精緻，黑客組織創建虛假的維吾爾語新聞網站和應用程序，以便在計算機中嵌入惡意軟件。

「他們甚至一直在使用Facebook、微軟和其他科技巨頭的平台來傳播這種惡意軟件，」賈丁說。

該報告建立在2017年和2019年

「中國對維吾爾人的跨國鎮壓規模驚人。從個人的引渡到日常的在線威脅，生活在海外的維吾爾人沒有平安，」UHRP 執行董事奧馬爾卡納特（Omer Kanat）在UHRP網站上說。

維吾爾人權項目和奧克蘇斯中亞事務協會敦促民間機構、國家政府和政府間機構做得更好，幫助保護海外維吾爾人免受中國的威脅。

「難民安置機構和非政府組織可以開始就數字衛生和安全最佳實踐對維吾爾人進行培訓，」奧克蘇斯中亞事務協會研究員娜塔莉·霍爾（Natalie Hall）告訴美國之音。「然而，這讓維吾爾人對自己的保護負全部責任，因此其他行為者更加有機可乘。」

霍爾表示，科技公司有責任監控其數字平台上的內容。

「這份報告對過去19 年來跨平台的維吾爾網路安全進行了總體審查，有助於明確他們的安全措施中仍然存在哪些差距，以及他們可以做得更好和採取不同的方式來幫助保護弱勢社區免受攻擊，」霍爾告訴美國之音。

霍爾表示，在國際上，美國可以開始在這些問題上與合作夥伴接觸。

「拜登已經開始更頻繁地談論跨國鎮壓——這是重要的第一步——但需要進一步參與包括數字權利和民主數字治理在內的主題，」霍爾說。