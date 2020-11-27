川普以吸乾在華府這些政客及集團們的沼澤（利益）（Drain the Swamps），因此，得罪了不少的政客及利益集團所掀起的反撲！示意圖／擷自川普臉書

雖然美國主要或是左派的媒體如美聯社、CNN、NBC、CBS、ABC甚至是FOX，早在約二週前都在報導拜登已經當選了美國總統，而這些大部分主要或是左派的媒體大多是反川普的！我們可以從他上次競選、就任及此次競選連任的四年多來，大部分以刻意的、負面的甚至是不真實或偏頗的新聞，來報導川普總統積極執行他的競選承諾，及他的強力性格及施政！就可以想見，這些大部分的主要媒體是如何地鄙視甚至厭惡這位讓「美國再度富強」的總統！而其中一個深層意義的是：他要執行政治改革，以吸乾在華府這些政客及集團們的沼澤（利益）（Drain the Swamps），因此，得罪了不少的政客及利益集團所掀起的反撲！

事實上，目前美國2020大選的結果尚未落幕？況且，聯邦選舉委員會也尚未公告正式的結果！由於通訊投票的瑕疵與錯誤，及計票系統及軟體（即Dominion、Smartmatic） 所顯現的異常運作及現象，甚至有非法的選票或舞弊的情形出現，還握有在德國截取的Scytl 伺服器？況且川普陣營的選舉訴訟已經在幾個搖擺州如喬治亞、賓、密西根、亞利桑納、威斯康辛、內華達等州......正式展開！是否還有令人不可思議的真相、證據及更多的証人出現呢？仍然在撲朔迷離或按部就班地進行司法調查及處理中呢？

拜登被主要媒體宣布當選後，隔天（11月7日）旋即發表當選感言，並積極展開新政府的交接及內閣的佈署，但交接的事誼卻被負責單位的總務署（GAS）所拒絕而無法進行！

而在最近這一週裡，有如潮起大風大浪且令人驚心動魄的發展，首先於週一（11月23日） GAS署長宣佈同意（有川普總統的認可）讓拜登團隊進行交接，在當天拜登即宣布其國務卿及國安團隊的成員！而當天川普陣營也宣布鮑威爾（Sidney Powell）名律師不是川普律師團的成員，但她聲稱握有不少的選舉舞弊及賄賂的確切證據，並將繼續為美國人民及國家，維護合法且公平公正的民主選舉而奮鬥。

而24日喬治亞州宣布以人工再度計票的結果是：民主黨拜登以多於川普12670票或0.25%而勝選，但鮑威爾律師於25日晚間提出訴訟，控告喬治亞州州長（共和黨）及州秘書長於此次選舉舞弊，並稱選舉違法，且選舉人票應歸於川普！而25日，賓州的大法官宣判停止進行賓州選舉結果的認證，而州議會更舉行了選舉舞弊的聽證會！而川普的首席律師即紐約前市長朱利安尼更出席了聽證會！

媒體報導失之偏頗

耐人尋味的是，主要或左派的媒體加上主要的社交網站如臉書（FB）及推特（Twitter），在競選時，除了不報導拜登及副手賀錦麗（Kamala Harris）的負面新聞外，甚至封鎖了拜登兒子杭特（Hunter）筆電上所出現的，一大堆有關他多年來靠著其父的權勢，與外國尤其是中國勾結的金黃醜聞，而選舉後，只一味報導：拜登總統（準）當選人的交接、未來政策及其選擇或可能閣員的背景及介紹，並繼續揶揄甚至攻擊川普總統的不認輸及霸氣，卻根本不報導：有關川普律師團隊對於選舉舞弊及非法所提的司法訴訟，甚至不報導上述賓州大法官的宣判、喬州州長及州祕書長的被控告！而這些有關川普律師團隊對於選舉的系統異常及舞弊的司法訴訟，及其有利於川普總統的判決等......，這一些只能從網路上一大堆或真或推論的新聞及評論看得到！

但我相信，不少的美國主要或是左派媒體、民主黨人甚至包括一些共和黨人，已經被中國（共）藍金黃滲透相當嚴重，如何揭露這些唯「利益」是圖的政客、媒體及商人？的確是相當艱難及辣手啊！而川普政府近四年來是否掌握了不少這些政、媒、商接受國外資助的證據？尤其是接受中共金黃的政客們包括拜登家族，他何時會出手一網成擒？揭露真相？絕地反攻呢？當然最重要的是需要更多美國人民的覺醒！

目前種種跡象漸漸顯示：似乎民主黨與「中國」為首的美國敵對國家，長期精心密謀的一場奪權的宮廷劇，先由「中國」施放新的冠性病毒，以抵制川普來勢洶洶的美中公平貿易戰，進而搞砸史上最興旺的美國經濟，並以「病毒」傳播感染為理由，由「民主黨」鼓吹通訊投票，這有利於選票的舞弊運作，甚至暗中操作軟體灌票，以求取選舉的勝利，來阻止川普的連任，不只使民主黨奪回總統，且繼續掌控眾議院甚至參議院，也保住了他們的「中國利益」，更挽救了「中國」即將崩潰的經濟，也維護了中國「共產黨」的專制政權！

以目前仍有舞弊爭議性的發展趨勢來看，如果在12月14日的各州選舉人投票結果，是否任何一位候選人無法超過270票呢？而且，最終可能將於明年2021年1月初，由最高法院（Supreme Court）審理並裁定此次選舉過程是否舞弊違法？是否有與外國勢力勾結或介入？我們靜心等待司法的結果，但無論誰輸誰贏？希望這是一場公平公正透明且沒有外國勢力或資金介入的民主選舉！

我們更深深期盼：美國繼續在經濟軍事上更加富強，並穩住世界「自由民主」的堅強領導地位，以遏止「中國」為首的共產勢力尤其在南海及台灣海峽的擴張及侵略！



期盼：美國繼續在經濟軍事上更加富強，並穩住世界「自由民主」的堅強領導地位，以遏止「中國」為首的共產勢力尤其在南海及台灣海峽的擴張及侵略！示意圖／Pixabay，民報合成