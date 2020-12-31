本書特色

1.六條日本時代修學旅行路線首度公開。

2.從起源到詳細路線、景點趣聞，完整呈現日本時代的修學旅行樣貌，也看見當時的臺灣風土與人文，以及與現在的連結。

3.運用臺灣歷史博物館館藏的畢業紀念冊與相關文獻、研究，以淺顯易懂、生活化的文字，搭配趣味、親切的路線圖、插圖，全書讀來宛如跟著重新走過一遍這些路線。

內容簡介

日本時代的少男少女們，他們的校外旅行是什麼模樣？去了哪裡？帶了什麼東西？坐了什麼車？參觀了哪些地方？讓我們一起穿越時空，回到那些年的修學旅行記憶中。

在求學的過程中，不論是校外教學、隔宿露營、夏令營、畢業旅行，經常都讓學生們十分期待，也為校園生活增添難忘的回憶。而這些珍貴的旅行經驗，更經常是畢業紀念冊內容的一部分。

國立臺灣歷史博物館收藏了許多日治時代的畢業紀念冊，珍貴的影像一頁一頁記錄著學生時期最美好的校園生活記憶：遠足、登山、旅行、海水浴等。其中的旅行，主要是指修學旅行，類似於現今的校外教學旅行，由於是大家一起進行長時間的旅行，最令人難忘。

《少男少女見學中——日本時代修學旅行開箱》運用這些畢業紀念冊中的照片，搭配其他文獻史料與當今研究成果，呈現九十餘年前校外教學旅行的樣貌。從旭小學校的始政四十年博覽會各地主題旅遊、永樂公學校的農林產業見學、臺中第一師範環島一周全記錄、靜修女學校的中南部之旅、嘉義農林學校的澎湖之旅，到臺南第二高女的日本遊，這些修學旅行路線的背後，各有其脈絡與資訊，也傳達不同的政策與教學需求。

除了呈現少男少女的過人體力（有些路線的景點密集度讓人驚嘆與驚嚇），和跨越時空的青春記憶，路線中的部分景點，如赤崁樓、鵝鑾鼻燈塔、阿里山神木、日月潭、礁溪溫泉、知本溫泉等，至今依然是熱門景點。讀者在更加貼近前人校園生活之餘，也可以按書再次走過這些路線、景點，感受穿越時空的樂趣。同時，也能從當時流傳下來的旅行心得，感受少男少女們在見學途中的青春印記。

本書簡介

策劃 國立臺灣歷史博物館 位於臺南。以腳踏的土地為舞臺，以生活其中的人為主角，以所用之物為核心，在時間的縱深下呈現族群互動、環境變遷的歷程，期待營造一座屬於全體臺灣人的歷史博物館。

近年以館藏教育史料規劃「校園生活記憶庫」資料庫，希冀以跨越不同世代但共有的上學經驗，建立屬於臺灣人的國民記憶。

撰文 蔡淑君 生活於臺南。文字工作者，旅行愛好者。自小聽著長輩說日本時代故事，沒想到有一天能以文字開箱超有趣的修學旅行，立志要親身走完書中的六條路線。



國立臺灣歷史博物館策劃的《少男少女見學中—日本時代修學旅行開箱》，蔡淑君撰文。圖／擷自維基百科，玉山社，民報合成