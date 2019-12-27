宋楚瑜在27日的第三場政見發表會中特地穿上博士服上陣，聲明未來組聯合政府，並再度抨擊綠營硬推「反滲透法」會傷害人民權益。圖／畫面擷自中選會網站直播影片

中選會27日舉行第三場總統候選人政見發表會。同前兩場政見會採三輪發表模式，每輪抽籤決定候選人發言順序。第一位上場的是親民黨總統候選人宋楚瑜，值得一提的是，宋楚瑜今天特地穿上一襲藍色博士服上場，並表示是為了提醒國人，博士學位需要證明，身為政治學博士的他熟悉各國政府政治理論。宋楚瑜在這場政見會中持續砲轟綠營強推「反滲透法」，並主張未來當選後組聯合政府，任命行政院長須經立法院同意，且每年赴國會進行國情報告。

宋楚瑜一開始就重申民進黨現行版本的「反滲透法」不夠嚴謹，未來極易構陷在對岸工作的我國國民入罪；並舉自己為例，說自己奉蔡英文命赴APEC跟中國國家主席習近平碰面，未來在該法之下可能變嫌疑犯，他喊話說：「蔡總統，我今天跟您自首。」

宋楚瑜還說政治是協調的藝術，他過去曾跟民進黨多位前輩合作，未來他當選會把國家利益擺中間、政黨利益放兩邊，尋求跟各黨各派人士合作為優先，組成大聯合政府。並且每年赴國會進行國情報告，任命行政院長時也會經過立法院的同意。

他還表示政府該做的就是照顧人民。宋楚瑜說自己上任後，會檢討過去執政黨針對公教人員的年金改革，替被污名化的公務員平反，並且透過包括徹查不當黨產等方式籌措新財源。

宋楚瑜還提到偏鄉政策，點名包括澎湖、金門等地，他聲明自己如當選，會特別做好偏鄉與弱勢的照顧與規劃，還回過頭來抨擊綠營「反滲透法」會斷了許多農民把農產品外銷中國的財路。