時代力量今（14）日召開記者會表示，將舉行「We are Taiwan」護照封面設計比賽，廣泛收集國人對於護照設計的想法，作為政府未來推動的參考。圖／時代力量提供

武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）疫情在全球延燒，為防堵疫情，各國對出入境嚴格審理，但台灣護照上的「Republic of China」，讓許多國家誤認是來自中國，造成不必要的困擾甚至不公平待遇，時代力量今（14）日召開記者會表示，將舉行「We are Taiwan」護照封面設計比賽與「全民參戰-黃標Youtuber大賞」兩項活動，廣泛收集國人對於護照設計的想法，作為政府未來推動的參考。

時力秘書長陳志明表示，護照應能清楚表明台灣國民身分的討論日益發燒，而在時代力量3月20日的民意調查中也顯示，有74.3 %的國人認為，護照上的英文名稱應改為台灣。

陳志明說明，時代力量舉辦護照封面設計比賽，希望能擴大公眾討論，也廣泛收集國人對於護照設計的想法，以作為政府未來推動的參考；比賽將於4月30日正式公告比賽辦法，預定於5月20日開始收件，透過評審專家評選和網路投票，選出得獎作品。

另外，也將舉辧「全民參戰-黃標Youtuber大賞」，他說，有鑑於網路便利性，擴大了民眾參與公共議題討論的空間，也讓民眾更能親身參與公共議題的推動，然而資訊平台，透過黃標，作為管理使用者在網路上的發言，尤其是公共議題討論常被系統列為爭議性言論，進而影響網路收益和傳播效果，已造成民眾表達不同意見上的困難，也希望透過舉辦此活動，鼓勵更多民眾成為公民自媒體，投入公共議題的討論。

活動預計於6月正式公布比賽辦法，7月開跑，以一季舉辦一次的頻率，設定公共議題，讓參賽者針對該議題進行發揮。預計將分為學生組、一般組以及專業組來區分，邀請專業 Youtuber及製作團隊擔任顧問與評審評選比賽，也持續對公共議題產生互動。

時代力量期待，每一位公民能透過數位科技，及公共議題的討論及參與，對重要的社會課題，實質地產生推動力量。