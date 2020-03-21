防堵紅色滲透成為近年顯學，建立防堵機制在西方國家已逐漸成為主流，台灣也需要一部法律防範中國政府的全方面滲透。立法院在上一屆通過「反滲透法」，蔡英文總統也簽署並公布。蘇貞昌院長也在臉書強調，聽中國指示、委託或資助，在台灣違法捐贈政治獻金、助選、遊說、破壞集會遊行及社會秩序、傳播假訊息干擾選舉，經過法院判決，才會受處罰。

言下之意即為，違反法律的行為樣態如下，如果有接受中國的「指示、委託、或贊助」，從事以下5種行為，包括政治獻金、受指示助選、法令政策遊說、破壞集會遊行、假訊息干擾選舉，就可能有違法之虞。

針對外界質疑法律會限縮兩岸正常交流，蔡總統也說明，這部法是反滲透，不是反交流。她提到三點指示，第一，請行政院相關部會持續宣導、澄清，避免大家因不了解反滲透法內容，產生不必要的恐慌。第二，請行政院責成相關部會，組成專案小組，將違反或不違反的行為態樣公告給大家知道。

第三，蔡總統提到，請海基會設立諮詢服務窗口，提供資訊，並彙整大家的意見提交陸委會，在專案小組討論處理。蘇貞昌院長也強調，無論是去中國探親、表演、經商、求學、進香、賣水果，這些正常的交流，都不會受到影響，若您在網路上看到這些謠言，也請轉傳這張圖給他們看。蘇貞昌也提及，境外敵對勢力對臺灣的滲透分化是國際公認的事實，為了維護自由民主憲政秩序，政府有必要採取適當的防衛作為。

反滲透法的重點是內容，要講清楚什麼是「地雷」或什麼不是「地雷」，本文認為，法律內容要明確化、組織透明度、與成立執行單位，目前雖然有違法行為樣態，為接受中國「指示、委託、或贊助」，但三種違法樣態仍太過抽象，未來可能要再修法，加入更具體的文字說明，讓違法行為樣態能更為明確、可依循，也讓兩岸交流避免誤觸嚴重的地雷。

專案小組必須接受國會監督

此外，蔡總統要求行政院組成專案小組，本文建議，必須要求行政院相關臨時專案組織要接受國會嚴格監督，以及遵守民主憲政原則，相關單位務必秉持透明資訊、公開資訊，不能便宜行事甚至因權力不受限而恐怕導致有危害民主自由憲政、與侵害人權等之情事，為讓組織接受民意監督考核，因此行政院專案小組也要到國會定期實施工作報告，接受國會不定時追蹤與質問，國會甚至也有可能將該單位預算列入年度編列預算的重點考核單位。

政府也需要設立相關網站，在媒體加強宣導違法行為樣態，政府要讓相關資訊要更加透明，除了有危害國安疑慮盡可能不公開外，各種資訊應該要讓社會大眾明白政府最新政策方向，特別讓有兩岸緊密交流的台灣人不要因為交流而觸法，政府也要做到讓台灣人在中國大陸的權益要有保障。

蔡總統另提到，要請海基會設立諮詢服務窗口，提供資訊，並彙整大家的意見提交陸委會，在專案小組討論處理。本文也要建議，請專案小組彙整各種資料後，要不定期在國會向立法院做專案報告，讓國會可以掌握反滲透法的實施進度，政府單位要受到國會問責，是天經地義之事。

北市長柯文哲曾表示，反滲透法立意良善，但要講清楚執行細節，不然會引起社會大眾疑慮。目前這部法律最大問題在於沒有成立執行單位，雖然沒有執行單位，而蘇貞昌院長說過要經過法院判決，才會受處罰，這是基本的邏輯，但是因為目前沒有執行的單位，因此問題在於，誰有權提供資訊給法院作為判決依據，誰的資訊難道就是真實、可靠嗎，本文認為，若是要交給檢調單位辦案，他們也要秉持公正辦案的原則，更要避免淪為辦案出現自由心證的心態，必須嚴謹依據罪刑法定主義原則、以及要以證據說話，要有幾分證據說幾分話，不能憑空想像做辦案。

另外，若有當事人因反滲透法遭到起訴，當事人也要受法律保障其各種訴訟權利，不能因審理過程而遭到政治迫害。不過，執行細節仍需要政府透明資訊，讓國會監督也所有依據，綜觀本文，反滲透法未來似有修正空間，主要在於違法行為樣態，要加入更具體明確的文字說明，避免該法淪為政治鬥爭的工具。

此外，未來法律在修正上面，也可能考量納入正式執行單位，要透過國會審查單位年度預算，以有制衡執行單位的工具，避免該單位權力過大不受民意監督，不過，未來在法律修正中，執行單位的定位也必須非常清楚，到底是資料蒐整單位還是有特定功能的單位，這需要立法院有一個集體的共識。

反滲透法的精神在於，若有聽中國指示、委託或資助，在台灣違法捐贈政治獻金、助選、遊說、破壞集會遊行及社會秩序、傳播假訊息干擾選舉，經過法院判決，才會受處罰，政府也已經清楚說明，要經法院判決才會出現有無處罰，因此若因有人可能違法之虞，未來則必須透過檢調單位依法辦案，本文也呼籲檢調單位要以證據說話，並遵循公平公正原則查案，不能以言輕易入罪，以免造成人權、法治倒退。