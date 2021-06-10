作者指出，巴以衝突涉及歷史，地緣政治，恐怖主義，及西方的左右派分野對峙等。它不是由哪方強、哪方弱來判斷，而是由「對和錯、是與非」來決定。示意圖／擷自公視新聞影片

巴以衝突再次成為世界新聞。支持以色列一方強調哈瑪斯是恐怖分子，是他們先往以色列發射火箭彈；以色列反擊是正當防衛。支持哈瑪斯一方強調以色列佔領巴勒斯坦土地，是殖民者；哈瑪斯代表弱者，在雞蛋和高牆之間他們站雞蛋一邊。在美國，共和黨人多支持以色列，左派民主黨多支持巴勒斯坦。

巴以衝突涉及歷史，地緣政治，恐怖主義，及西方的左右派分野對峙等。它不是由哪方強、哪方弱來判斷，而是由「對和錯、是與非」來決定。

首先，衝突的根源在於以色列1948年按聯合國決議案建國的第二天，遭到周邊五個阿拉伯國家（埃及、敘利亞、黎巴嫩、約旦、伊拉克）及巴勒斯坦游擊隊的聯合入侵，這五國人口是以色列的70倍！他們要將以色列這個新生國家扼殺在襁褓之中，就像後來伊朗總統內賈德宣稱的，要把以色列從地球上抹掉。以色列全民皆兵、同仇敵愾，擊潰了入侵者，保住了家園；並乘勝佔領了周邊入侵國的土地。以色列佔領土地，是這些入侵者造成的，是他們軍事入侵它國的代價！假設以色列沒有那麼頑強，就可能被這些阿拉伯國家滅掉，所以不論以色列乘勝佔有多少土地，錯都在那些首先入侵者。他們是禍源！

阿拉法特和哈瑪斯們是禍源

其次，如果以色列就此永遠不退還這些佔領的土地，都是有其道德理由的，因為是阿拉伯國家聯手以大欺小、公然入侵經聯合國決議案同意而建立的主權國家。這五個阿拉伯國家和巴勒斯坦游擊隊的聯合入侵，就應該付出代價，因為當時很多以色列人在這場保家衛國戰中喪生。但是以色列提出「以土地換和平」，即周邊國家承認以色列的存在，允許以色列生存，他們就把佔領的土地交還。這是一個多麼低微的要求（請求）。世界怎麼可以容忍一夥人，要聯手把一個主權國家從地球上抹掉？

埃及率先給予了外交承認，以色列就把佔領的西奈半島還給了埃及；約旦跟進，以色列也退還了約旦河西岸；以色列說如果敘利亞也同樣做，他們就把佔領的戈蘭高地退還。但遭敘利亞拒絕，所以戈蘭高地仍在以色列控制之下，這個高地對以色列安全具重要意義，如果敘利亞不承諾，以色列單方退還，未來敘利亞再次入侵就獲戰略優勢。所以，以色列不退還一些土地，是當初入侵者至今不承認以色列有存在權利的結果。這個責任在那些阿拉伯國家，不在以色列。

至於巴勒斯坦，1947年聯合國決議不僅同意以色列建國，也同意巴勒斯坦建國，但它不建，忙於和五個阿拉伯國家聯合入侵以色列。所以巴勒斯坦沒有建國，責任在它自己。隨後巴勒斯坦游擊隊又多次配合阿拉伯國家入侵、或準備入侵以色列（被以國先發製人阻止）；它沒有建國，屬下的一些土地因入侵等原因，就被以色列獲得並管理，那裡的居民比例也發生變化。從1947年聯合國決議至今已70多年，那些土地的居民狀況等發生了巨大變化。現在讓以色列把1947年、70年前劃定的土地全部再還給巴勒斯坦（進行建國），是不可操作的，也難以做到的。有人會說這不合理，但這個不合理，責任主要在巴勒斯坦，尤其是它的恐怖頭子阿拉法特，他當政時，主要進行恐怖主義活動，甚至策劃謀殺了參加奧運會的以色列運動員，殘忍至極。巴勒斯坦人民的悲慘境地，主要責任在阿拉法特，在巴勒斯坦解放組織（屬下有「烈士旅」專事恐怖活動），在哈瑪斯，他們是戰爭禍源！

民主和專制的較量，你選擇哪一邊？

第三，顯而易見，也常被左派及阿拉伯媒體迴避的是，以色列是民主國家，實行多黨制（上次大選有30個政黨參加）。而周邊的阿拉伯國家，包括巴勒斯坦，長期是專制統治；在半個多世紀中，阿拉伯聯盟的22個成員國全是獨裁制度，直至幾年前的阿拉伯之春的民主浪潮洗禮下，才有些國家走向民選。以色列是民主制度，有在野黨，有新聞和言論自由，所以執政黨的任何行為和政策，都受到監督和制約。包括對入侵者的正當防衛、軍力抵抗等。這給了哈瑪斯等恐怖分子可乘之機。設想，如果以色列也是專制國家，哈瑪斯們就不敢輕舉妄動，因為對方會用它們的方式，不擇手段的暴烈攻擊報復。以色列的精兵強將會把哈瑪斯們打得落花流水、殺個片甲不留。今天以色列這個仗所以難打，就是出於人道主義的顧忌很多，不願造成更多巴勒斯坦平民傷亡。民主，就像君子，有所不為；專制，就是小人加惡棍，為所欲為。所以評價巴以衝突，必須看哪邊是專制、哪邊是民主。在專制和民主較量之中，應該站在哪一邊？就像台海發生衝突，是站在民主台灣一邊，還是默許專制中國的武力犯台？答案不言而喻。

以色列犯了一個美麗的錯誤

第四，哈瑪斯只有兩萬多人，而以色列有強大軍力。所以無論哈瑪斯怎麼先攻擊以色列，用自殺炸彈襲擊平民，只要以色列一反擊，就被西方左派和伊斯蘭世界污衊為「以強欺弱」，尤其在反擊時造成巴勒斯坦平民傷亡，更被左媒和阿拉伯世界的獨裁媒體渲染報導。但左媒不提的是，哈瑪斯把火箭彈安排到巴勒斯坦居民區發射。以色列總理說，我們是人民的銅牆鐵壁，保衛人民；哈瑪斯則是躲在自己的人民後面，人民成了他們的擋箭牌和「身牆肉壁」。僅從這一點，就可看出哪邊是人道，哪邊是獸道。

如前所述，如果以色列是專制國家，也像哈瑪斯那麼不擇手段，這個仗就太容易打了；可以無所顧忌、放手反擊，對方哈瑪斯會不堪一擊，被炸得丟盔卸甲。而且西方左派也不會拿此大作文章，因為他們不敢得罪獨裁者。例如兩伊戰爭（兩邊都是專制國家：伊朗和伊拉克）打了八年，死傷無數，相當慘烈，但西方左派置之不理，更不用它大做文章，因兩邊都是惡，左派既不敢得罪，也難以站道德高地、沒法做「聖母婊」。而面對民主的以色列，他們就可以高唱「我們站在弱者一邊，我們支持雞蛋對付高牆」的道德高調、做政治秀。作秀、偽善，是左派最努力奮鬥的惡行，也是最重要標誌。

實際上沒有西方左派的支持，巴勒斯坦的哈瑪斯們絕不敢那麼囂張，因為他們知道一旦開戰，白左就會遊行示威，高喊支持巴勒斯坦、抗議以色列。他們不僅獲得西方左派的輿論聲援，甚至獲得美國左派政府的軍事援助，歐巴馬執政時就向哈瑪斯提供大量美元援助。在這場曠日持久的巴以衝突中，如果說以色列有錯，從反諷的角度說，就是因為以色列選擇了民主道路，是民選國家；如果以色列也像多數阿拉伯國家那樣實行專制、不擇手段，大鱷吞小惡，他們早把哈瑪斯們斬草除根了。從這個意義上說，以色列犯了一個美麗的錯誤。



作者認為，在這場曠日持久的巴以衝突中，如果說以色列有錯，從反諷的角度說，就是因為以色列選擇了民主道路，是民選國家。示意圖／擷自PBS News hour影片2021.5.18

2021年5月19日於美國

——原載台灣《看》雜誌2021年6月號