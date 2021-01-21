台灣政府祝賀美國新任總統拜登及副總統哈里斯宣誓就任，並表示期盼與新政府合作推進雙邊關係。

台灣總統蔡英文在拜登及哈里斯就任後，於美東時間星期三（1月20日）中午發推說，「我向拜登和哈里斯就任美國總統及副總統表示祝賀。我們祝福你們和你們的政府成功。台灣已準備好作為全球一股良善力量與你們合作。」

當天上午，台灣駐美代表蕭美琴也在「第59屆美國總統就職典禮」主辦單位「就職典禮國會聯合委員會」（JCCIC）邀請下，出席在美國國會西草坪舉行的美國總統、副總統就職儀式。這也是台灣駐美代表首次直接接獲到來自國會主辦單位的邀請參加就職典禮，不同於以往透過友台議員發出邀請的模式。

蕭美琴告訴媒體，「今年情況特殊，於是我們也做了特殊安排」。她說，所謂的「特殊安排」就是「由主辦單位直接邀請」，不過上週收到正式邀請後，由於還要做主辦單位指定的新冠病毒檢測，再加上「安全情勢一直變化」，因此她一直到最後一刻才有把握一切順利能夠進入就職儀式地點。

她說，「我們雖然不是使節團也不是國會議員，而這次就職典禮縮小規模不對外邀請賓客，但台灣是美國的重要民主夥伴，堅實的關係也在這次特殊安排中呈現。」

在儀式開始前，蕭美琴錄製了一段視頻表達對美國新任總統、副總統的祝賀。

「我很榮幸能代表台灣人民與政府在這裡參加拜登總統與哈里斯副總統的就職儀式。民主是我們的共同語言，自由是我們的共同目標，我期待與新任政府合作，推動我們的共同價值與利益。」

台灣駐美代表處稍後在一個新聞稿中指出，本屆美國總統就職典禮因受到疫情影響，改以「國情咨文」（State of the Union Address）規模進行，蕭美琴及代表處同仁接獲邀請出席，「充分展現台美珍貴情誼，及彰顯我與美國新任政府友好合作的堅實基礎」，台灣期待與拜登政府在各領域持續深化交流與合作，進一步強化雙方友好夥伴關係。

台灣外交部也在拜登及哈里斯宣誓就任後發推祝賀。推文說，「在拜登總統及哈里斯副總統踏上白宮之旅的時刻，台灣向他們獻上最佳祝福。我們很興奮能在地區及全世界自由、民主與和平的利益下，與他們的團隊合作加強台灣與美國的關係。」