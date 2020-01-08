陳水扁前總統今（8）日表示，他特別選在有300年歷史的龍山寺前「三問馬英九」，馬英九若不服就來發誓，敢不敢？圖／林冠妙

陳水扁前總統今（8）日表示，他特別選在有300年歷史的龍山寺前「三問馬英九」，包括319槍擊案，前總統馬英九指稱，並沒有說是阿扁自導自演，要反告陳水扁誣告，陳水扁說，陳文茜事後已承認，這是她和馬英九串通好，黑臉、白臉一起演戲，「有犯意聯絡、行為分擔」就是共犯，馬英九若不服，就來發誓，敢不敢？

陳水扁今天和「一邊一國行動黨」立委候選人到台北龍山寺參拜，祈求神明保佑11日大選一切平安順利、無災無難，他選在10時10分舉行記者會，代表「十全十美」、背負台灣十字架，擔任10號「一邊一國行動黨」澆水園丁和大家分享理念訴求，並要三問馬英九；民眾高喊「搶救阿扁、票投10號」、「總統好！」、「阿扁總統加油」、「阿扁無罪！」

控319自導自演 馬英九是共犯

第一問319槍擊案，陳水扁表示，他針對此案告馬英九、韓國瑜、陳文茜誹謗、妨害名譽，馬英九要反告他誣告，馬英九指稱，並沒有說319是扁自導自演，陳水扁要提醒美國法學博士馬英九，有「意思聯絡」及「行為分擔」就是「共犯」。

他提及，2004年3月19日發生不幸的槍擊案，他被暗殺沒死，時任連宋陣營競選總幹事的馬英九、發言人陳文茜當晚召開記者會，說「槍擊案是假的、是陳水扁自導自演」，但馬稱那句話不是他說的，什麼叫共犯？陳文茜2005年6月21日接受中國南方週刊訪問時承認，指控319是陳水扁自導自演，是事先和馬英九講好的，把阿扁的命當玩笑、黑臉、白臉一起演戲，代表事先有「犯意的聯絡」、「黑臉、白臉意思聯絡、行為分擔」，就是共犯，馬英九沒有責任嗎？「馬英九還要告我嗎？去問問你的老師孔傑榮」，「同樣是台大法律系，為什麼我讀有，你讀嘸？」



陳水扁前總統前往艋舺龍山寺參拜。圖／林世昌

扁國務機要費公用無刑徒刑 馬特別費私用無罪？

第二問特別費，他說，他有總統國務機要費特別費案，馬英九也有台北市長特別費案，「同樣的特別費，為什麼一個無期徒刑？一個判無罪？」，他要問馬英九，特別費領出來後，是不是當作個人財產，公款私用，「讓你女兒在美國刷卡消費；給你大姐300萬；給你太太一個月20萬生13%利息；用在家裡的瓦斯費、電話費、水電費，包括保險費，全部可以公款私用」，這樣竟然沒事？

他痛批蔡守訓法官，為了讓馬英九沒事，「法條千條萬條，找卡嘸半條，找到宋朝去」，說宋史錢，這個就是要給馬用的，同樣的特別費，阿扁的「國務機要費」用在機密外交、公用用途，高等法院查得清清楚楚，阿扁領的國務機要費特別費不夠花，他還倒貼3千多萬元，這樣還被蔡守訓判無期徒刑，這樣對嗎？

「阿扁為了特別費被收押禁見，今天你馬英九可以趴趴走，阿扁還要被綁手綁腳、還封口，阿扁違反什麼規定就要怎麼樣，你自己摸摸良心，這樣公平嗎？可以嗎？」陳水扁激動的說。



陳水扁前總統被大批媒體及民眾包圍。圖／林世昌

富邦金併台北銀 馬英九政治決定

第三問富邦金併台北銀行案件，「小間的要吃大間的」，最後一屆在三更半夜召開的台北銀行臨時董事會，很多人反對，在阿扁的總統任內全國最賺錢的公家銀行就是台北銀行，第一名，竟然要把最賺錢的台北銀行送給富邦財團，這是誰做的決定？

陳水扁說明，他有看到會議記錄，最後大家不敢講話，因為當時的台北市財政局長、台北銀行常務董事李述德說，「大家別吵了，這是政治決定」，什麼是政治決定？誰可以政治決定？「除了馬英九之外，還有第二個嗎？」，這就是真相，做政治決定的，就是有「實質影響力」，「富邦蔡明忠說他有捐1500萬元給馬英九，後來受到壓力更正，說這是給政黨不是給個人」，可以這樣翻來翻去沒事嗎？

政治追殺 「特偵組」變「扁偵組」

陳水扁說，張俊雄行政院長卸任後，生活發生困難，他給張200萬元，但張俊雄忘了，到特偵組作證時說，阿扁沒有給這筆錢，結果回家後被太太罵，「你有拿阿扁200萬犒賞金」，張俊雄馬上寫狀子更正，說他記錯了，結果竟說阿扁與張俊雄有串證之虞，「這樣叫做串供？」，也成了他被收押的理由之一，司法這樣選擇性的針對阿扁，「特偵組」變成「扁偵組」，只對阿扁有興趣，「一直追殺，不放阿扁干休」。

他說，他在此三問馬英九，每件事都是事實，他特別選在有300年歷史的龍山寺前，也稟告觀世音菩薩，阿扁講的每一句都是事實，觀世音菩薩、媽祖婆、眾神明絕對都可以見證、裁判，「馬英九你如果不服，不然在同一個地方，你來發誓，說你沒有，看你敢不敢？」。

「阿扁被政治追殺、司法迫害，真的走投無路」，他希望大家了解，拜託大家幫阿扁主持公道，把神聖的一票投給一邊一國行動黨，他今天講的這幾件事，他也絕對會繼續追追追。



陳水扁前總統上車前向民眾揮手致意。圖／林世昌



一邊一國行動黨不分區立委候選人陳昭姿(右)、內湖、南港立委候選人郭正典。圖／林冠妙