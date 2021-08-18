美國空軍C-7運輸機在喀布爾國際機場起飛時，阿富汗上百人在跑道上跟隨奔跑。圖／擷自公視新聞影片

以《環球時報》為首的中國官媒近日將阿富汗的情勢套用在台海問題上，引發部分在台親中人士的唱和，前國民黨立委趙少康就做出「今日阿富汗、明日台灣」的類比。對此，民進黨立法院黨團以「不倫不類的類比」加以反擊，一些分析人士指出，這種附和北京向台灣發動的「心戰攻勢」的類比太過簡單且缺乏邏輯，凸顯的反而是藍營親中人士鬆動的心防，以及他們與台灣主流民意脫節的窘境。

美軍撤出阿富汗後，塔利班勢力迅速控制首都喀布爾等地，這驟變的中亞局勢隨即成為《環球時報》總編輯胡錫進及中評社等官媒唱衰美國、打擊台獨勢力的利器。

胡錫進打擊台獨勢力

胡錫進週一（8月16日）晚於微博貼文警告說：「美國拋棄過多少自己的盟友？它在關鍵時刻會不會也拋棄台灣呢？一些『台獨』聲稱『台灣比阿富汗重要』，老胡這就告訴他們：這是幻象。」

胡錫進的說法獲得大多數中國網民的呼應，有人貼文強硬回應: 「出賣盟友，美國第一」，以及「是時候武力解放台灣了」。

但也有極少數的中國網民反對胡錫進的判斷，貼文直指: 「台灣目前確實比阿富汗重要，這不能不承認」，以及「美國從阿（富汗）撤軍，一心一意集中精力對付中國.....胡編揣著明白裝糊塗！」

趙少康：今日阿富汗、明日台灣

在台灣，也有部分藍營人士唱和中國官媒的說法，將台海問題與阿富汗情勢劃上等號。例如，前國民黨立委趙少康就做出「今日阿富汗、明日台灣」的類比，他更透過臉書貼文批評「民進黨灌輸台灣人『中共不會打台灣』、『打了美國會來救』的一廂情願想法，把台灣的前途和台灣人的生命完全交到中國及美國手上，既愚笨又不負責任。」

趙少康的臉書貼文雖然獲得了上萬名網民按讚支持，但也有為數不少的網民反駁他。一位台灣網民回應說：「別搞這種聳動字眼，台灣人民的韌性是阿富汗的百倍，豈能類比之!」

另有臉書網民貼文為美國辯護或表達正面的看法。一位台灣網民說：「如果台灣自己先擺爛，配合國民黨跟中國眉來眼去，那被美國放棄是自找的。阿富汗就是如此，美國要拉他們一把，但他們主流民意靠近塔利班，誰救得起來。」另一位臉書網民則說：「對亞洲有什麼影響？是正面的。美國勢必重新聚焦於印太，投注更大力量維護區域安全。」

更有網民直接打臉趙少康和國民黨，貼文直指：今日阿富汗才是「蔣介石逃亡的翻版故事。」

民進黨：阿富汗比台灣不倫不類

對於趙少康的類比，民進黨立法院黨團除反批「不倫不類」外，黨團書記長羅致政也說，阿富汗的狀況比較像國民黨1949年前在中國大陸時期流亡、轉進的樣子。中央社引述羅致政的話說，阿富汗之所以背離國際支持，和當年的國民黨一樣，」是被自己人民背棄，不是被美國背棄。」

針對阿富汗局勢所引發的兩岸輿情論戰，台灣政治大學名譽教授丁樹範在接受美國之音採訪時表示，美國的確錯估了自己在處理阿富汗問題上的能力，「過度介入」，但這並不代表美軍的整體戰力是有問題的。他說，阿富汗問題反映的是政治和軍事間的矛盾和複雜性，美國撤軍的決策是對的，而且早就應該撤軍。

他還說，從這兩天的輿論發展可以看出，阿富汗情勢成了中國官媒對台心戰的武器。

中國官媒對台發動心戰

丁樹範說：「北京它利用這次阿富汗的事件來進行這種心戰的攻勢，讓藍營來開始鬆動它的這種心防等等。」

丁教授說，部分台灣藍營人士的意見反映了其對中國「不戰而降」的心態，這不僅背離了認同感高張的台灣主流民意，就連中國國家主席習近平也可能在內心是會看不起的。丁教授說，國民黨在台的政治主張一再失策，是其無法贏得民心，奪回執政權的最大原因。

他還說，以他的觀察，美國不會輕言撤出亞太，但是美國要在亞太發揮影響力，也並非一件容易的事。

丁樹範說：「因為亞太它現在是整個全世界的重心所在，不管是經濟或是各方面，或是權力的競爭來講，所以，我覺得，就是說，美國不會輕易退出包含台灣在內的亞太，不會輕易地放棄。



講者為丁樹範教授。圖／擷自政大網站，東亞研究所提供

阿富汗問題的美中博奕

丁樹範教授說，阿富汗問題難解，可能習近平也會覺得棘手，而且阿富汗現在藉由要加入以中國和俄羅斯為首的上海合作組織（上合組織），來尋求兩大國的支持，但未來會不會因此挑動中俄間的敏感神經，仍有待觀察，因此，他說，撤軍後的美國未必自此就處於弱勢的局面。

台灣的中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰說，中國並不是在美軍撤出後才突然接手處理阿富汗問題的。他說，阿富汗是兵家必爭之地，任何國家接手都有地緣戰略的優勢，因此，上合組織早在5年前就成立阿富汗問題委員會，未來，阿富汗和伊朗可望進一步從觀察員的身分，升任為正式會員。

蔡東杰向美國之音表示：「伊朗是觀察員，阿富汗也是觀察員，所以，我覺得，接下來，不管是伊朗、還是阿富汗，都可能會加入上合組織。所以，我覺得，中國跟俄羅斯最可能的作為是讓他們加入組織之後，用整個package（包裹）的方式或者是更大（的區域） 論壇的方式來處理問題，而不是變成是誰去接收阿富汗這件事。」

蔡東杰說，中國未來有沒有能力影響阿富汗的局勢，還有待考驗。不過，中國緊鄰阿富汗，目前最關切的是塔利班和支持疆獨的東突厥斯坦伊斯蘭運動（「東伊運」）之間的曖昧關係。因此，中國可能用對塔利班的支持，來換取塔利班與東伊運劃清界限。



中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰。圖／擷自中興大學網站

中國接手阿富汗意在疆獨？

蔡東杰說：「中國要的短期利益就是讓疆獨、（也）就是東伊運跟塔利班之間一定程度地隔開來。」

至於兩岸媒體人將阿富汗局勢類比在台海關係上，蔡東杰說，這是過於簡單、且沒有邏輯的比較。他說，如果前提是美軍於全球大撤軍或者美台關係走下坡，那麼這樣的類比還比較具有邏輯關係，但現在的情況是，美軍在全球還有龐大的駐軍，也很可能撤出阿富汗後，反而會強化亞太地區的增兵，那麼，對台灣的協防，反而可能受惠。

蔡東杰說：「至少過去幾年當中，台美關係是一直在往上走，我們沒有看到往下走的跡象。所以，阿富汗跟台灣的問題之間怎麼連在一起，目前是看不到。」

蔡教授說，20年來，美軍從入駐阿富汗到撤軍，都是美國政府基於「國家利益的理性計算結果」，未來在台海問題上，也會是同樣的邏輯。他說，針對美國的對台政策，目前各界的分析都還言之過早，應該要等到年底左右拜登政府的第一份國家安全戰略報告正式出爐後，才能更確定美國在包括台海問題等對外關係上的全球戰略。他說，未來據此一官方報告再來思索台灣問題，才不會過於輕率。

曾任美國國防部負責美中軍事關係的官員，目前是新加坡國立大學高級訪問研究員的唐安竹（Drew Thompson），對於兩岸媒體將美軍撤離阿富汗牽強對比台海問題，他也以簡訊向美國之音表示：「這是個愚蠢的對比，提出的人不實偽劣，也別用有心。」他還說：「阿富汗（問題）和台灣完全沒有關連性。」

不過，中國的中東問題專家、中國國際問題研究所研究員李國富在接受美國之音採訪時則為胡錫進的看法背書。他說，阿富汗撤軍反映出的是美國對盟友缺乏誠信的問題，不僅中東地區，就連歐洲國家的媒體都開始出現美國不可靠的質疑聲浪。