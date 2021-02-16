作為一位負責任的醫師，在緊張忙碌的醫療工作之中，我們不停地要面對一個思考：「如何做，對病人最好？」這就是「醫者父母心」之根源。而在台灣近代史中，許多秉持良知良能的醫界前輩擴大思索：「如何做，對台灣社會最好？」因此我們傳承了許多堅守醫療志業、創設醫學教育、救人不忘濟世、推進社會文化改革、乃至犧牲奉獻的典範。歲月悠悠，台灣醫界典範，以一生一世的堅定信念與感人行止，告訴我們：苦其心志，行拂亂其所為，只不過是用來「動心忍性，增益其所不能」。抱持醫治世人眾生之理想的前輩，決不畏懼困難挫折，用一生一世的熱情，來護持其愛人們與愛台灣的使命。

在具備深刻醫人志業的典範前輩之中，有一縷連綿不斷的精神力量在撐持砥礪、也在散播與傳承，這就是醫人醫世的台灣醫師DNA。而永興兄，就是企圖尋找「台灣醫師DNA」的人。

永興兄在高醫是早我七屆的學長，在他畢業的1975年我才進入高醫。這位當時未曾謀面的學長，在高醫學生之中是一位傳奇人物，他的校園事蹟、尤其他竟然可以安全畢業，最為同學們所傳頌。關心政治社會議題或對文學刊物有興趣的高醫學生，永興學長的〈南杏十論〉是必讀文章；其實直至今日，仍然切中高醫問題。

回顧臺灣醫療發展和醫學教育的歷史，西方傳教士與海關醫師（馬雅各與萬巴德醫師兄弟等人）來到高雄旗津開設醫院並附有小型醫學校，因此，高雄是近代西方醫學於1865 年進入臺灣的搖籃，隨即進入台南；接著有北部的馬偕傳教士與中部的蘭大衛醫師；這是傳道醫療的時代。隨著日治時代的開啟，自1896年起建立之醫院與正規醫學教育系統（台大醫學院前身）迅速成長，漸漸培育優秀的台籍醫師，加上留日醫學生之增加與返鄉，各地公立醫院之設置與私人診所之交織，形成台灣醫療的主要脈絡。

由於日治時期統治政策的影響，台灣優秀之知識分子紛紛投入醫師這個職業，醫師擁有專業性的自由意志，因其穩定之收入同時擁有經濟與社會地位；鑒於知識份子的責任與醫者關懷的本質，日治時期的醫師有許多投入台灣社會文化改革運動，並參與政治改革或請願活動。因此醫師這個角色，往往成為台灣各地鄉里間之政社經文的中心。也形成台灣社會重視醫師、鼓勵子弟立志習醫的文化現象。

在地理環境與歷史因緣之下，高雄醫學大學的創立與發展，承繼了台灣醫學教育使命與醫療服務奉獻的歷史定位。高醫大（高雄醫學院）創辦於1954 年，被尊為臺灣醫學之父也是臺灣第一位醫學博士杜聰明，是創辦人暨首任院長（校長）；同時是日治時期台大醫學院台籍醫師之代表人物；他也邀請許多台大醫師教授來到高醫任教。杜院長在高醫提出「樂學至上，研究第一」，也期許學生效法史懷哲醫師「終身奉獻、敬畏生命與生命尊嚴」的哲學，時時刻刻要把「欲為醫者，必先為人也」謹記在心，這是高醫創校時期即揭櫫的醫教理念。有為有守、有尊嚴的高醫人，受到此創校傳統理念之薰陶十分深刻，更同時受到台灣近代醫學發展之兩大脈絡（傳道醫療、日治時期醫學）之傳承，永興兄更是懷抱理想且劍及履及，從高醫出發，貢獻心力於台灣的美好。

永興兄堅持理想，追求公義，對於改造台灣社會文化內涵具有使命感；清晰體認自己立足於台灣醫療歷史源流之中，有責任書寫這些醫人醫世的人物與動人心弦的故事。1997年，出版了《台灣醫療發展史》，成為瞭解台灣醫學的入門書及研究台灣醫學史的基本讀物，廣受歡迎而一版再版，也是台灣許多醫學院通識教育的指定教科書。有趣的是（或說令我們汗顏的是），迄今難有一本能完全取代之的台灣醫療史書。

其後，永興兄將台灣醫療發展史一書內的30位重要醫師，以簡明人物傳方式述說這些台灣醫界菁英與貢獻者，不論是本土或來自英美國家或日本，都是深愛台灣的醫者，《台灣醫界人物誌》於2004年出版。簡傳生動誠摯，呈現醫師的核心工作專業貢獻之外，也都具有其年代政社經文改造工作或醫療發展的重要意義，呈現台灣醫師社會價值與領導性的豐富多樣。

由於醫師影響近代台灣政社經文頗鉅，30位誠然不夠列舉。永興兄持續書寫醫界重要人物於報章雜誌發表，至今蔚為本書《台灣醫界人物百人傳》，涵蓋了六大主題的醫界人物：醫療傳道、醫學教育研究、醫師從政與社會運動、醫療行政公衛、基層醫療與社會公益、藝文創作等。其中〈醫師從政與社會運動〉涵括了自日治時期至228及白色恐怖時期因社會改造理想犧牲奉獻的許多菁英，這是永興兄多年的人道關懷的集結，讀來令人震撼。六大主題中，雖然每位醫師關懷與投注心力之人生主軸不同，率皆擁有愛護人們、聞聲救苦、關懷台灣之堅定心志，篇篇令人感動且感慨萬千。

永興兄顯然企圖從梳理每一位重要人物之生平事蹟中，找出觸動人心與推衍台灣醫界前進的那一縷精神力量，也許這就是精神科醫師的執著吧。而永興兄，也確實是在本書中呈現了「台灣醫師DNA」，作為醫生醫世的DNA。請各位台灣醫師與醫學生自問：我們都傳承到了嗎?

值此COVID-19肆虐全球之際，想起奧地利文化歷史學家米勒（Miller）的醫學史書中所言，「天長地久，永遠有疾病。因此，也就永遠有抗爭針對著它。經歷一切時代和一切文化，疾病現象和人類命運之密切，有如形影之相隨。」而疾病是「人類的永恆悲劇」。對疾病與死亡的抗爭，也是醫界永恆的職責與醫師共同的命運。閱讀《台灣醫界人物百人傳》，思索前人的腳步與堅定不移的信念，可以鼓舞台灣醫師攜手合作，承繼「台灣醫師DNA」，一生一世、一生懸命，共同對抗疾病的挑戰。

※本文轉載自《台灣醫界人物百人傳》序文

陳永興醫師《台灣醫界人物百人傳》

新書發表會暨「台灣醫界與228」專題演講場次

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