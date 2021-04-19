余道真，1912年 出生於中國廣東，畢業於協和醫學院護理系。協和醫學院是倫敦教會於1906年創立，為引進西方醫療和教育幫助中國現代化而設立。1920年該校護理系成立，當時是中國最高水準的護理科系，畢業生許多投入中日戰爭時的軍陣護理工作，余道真後來隨著國防醫學院護理系於國共戰爭後撤退來台。

台灣之護理發展，原始於清末西方醫療傳道人員來台時期，當時有受過現代化西式護理教育的女宣教士，或是宣教士的夫人，這些在教會醫院工作的護理前輩在醫院草創時期幫忙醫師照顧病人或訓練台灣本地的助手協助醫療傳教的工作，但當時尚無正式的護理學校或教育可以培養台灣的護理人才。到了日治時代，日本政府雖在台灣開始設立了醫學校，但仍無正式護理教育的開辦。最早台灣女性學習現代護理的是陳翠玉女士，她是前往日本的要教會學校聖路加女子專門學校，學習現代護理並受完整訓練的第一人。

陳翠玉從日本回台後大力推動台灣護理與國際接軌，由於她的英語傑出，與聯合國世衛組織關係良好，對於二次戰後美援重建台灣醫療體系和公衛防疫都發揮了重大影響力。之後國民政府來台，國防醫學院及協和醫院體系的護理人才，隨著軍方系統進入台灣。而戰後初期陳翠玉曾擔任台大醫院護理主任並創辦台大護校，但後來她因改革理念與國民政府不合，又在228事件中險遭波及，在國際友人協助下離開台灣前往世衛組織任職，台大護校也因之停辦。

1956年台大校長錢思亮邀請國防體系的余道真，協助設立台大醫學院護理系，當時更獲得美國國際發展署之金援，而美國醫藥援華會也對台大護理系館、圖書雜誌、護理人員之進修大力協助，可說是美國的援助奠定了台灣護理教育現代化的基礎。當時世界衛生組織也派了不少顧問前來台灣協助護理教學和提供護理人員進修的獎學金，余道真的協和出身背景有助於美援的充分支持，讓台大護理系不少人才前往美國接受了深造的機會。

余道真當時是國防醫學院護理系僅有的兩位教授之一（另一位是周美玉教授），她願來台大也因其先生姜藍章醫師任職於台大X光科，而加以鼓勵有關。她在台大服務了15年，為台大護理系奠定了基礎，培養了不少優秀的學生，她也擔任過中華民國護理學會三任的理事長。她的學生感念她對護理教育的貢獻，為她設立了「道真護理教育研究基金會」。1996年11月20日余道真逝世，享年85歲，留下台大護理系師生永恆的懷念！

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集