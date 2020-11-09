今年美國總統選舉，出現許多違反邏輯和普世價值的現象。本來應當是代表民意，或至少應當平衡報導的媒體，這一次顯然非常偏頗。對川普選舉後發表的講話，公然加以斷播封嘴。無視拜登貪腐的指控，和民意的憤怒，並且在川普提起多起選舉訴訟，法院還沒有裁判，美國聯邦選舉委員會也還沒有公佈選舉結果之際，就大舉報導拜登自行宣佈當選，和國內外予以祝賀的消息，甚至製造出許多共和黨人不支持川普、川普的女兒勸川普放棄、第一夫人也要和川普離婚等等如真似假的新聞，企圖造成生米煮成熟飯的印象。不只是美國，連台灣媒體也呈現同樣的操作痕跡。我們沒有證據說有一隻黑手在操控這一切。但說這一切不合理的現象，源自一個類似霸權的結構，雖不中亦不遠矣！不管選舉結果如何，在這次美國選舉過程中，讓我們隱隱約約看到這個可怕的結構。我們姑且稱之為『權錢勾結』的霸權結構。往常被視為第四權的媒體，現在已經不是單純的第四權，而是政權和金權攪混在一起的霸權。或許這是FB、TWITER、GOOGLE、YOUTUBE等媒體怪獸造成的『後後現代』的社會結構。如果是這樣的話，那麼這個結果就不是單純政治上的錯誤，或道德價值的錯誤，甚至也稱不上是錯誤，而只是社會現象的展現而已。這或許值得社會學家和政治思想家進一步加以研究。Netflix 有一部紀錄片《The Social Dilemma》對這些媒體產生的問題有些批露，值得大家關注。

其實這個現象，在台灣總統初選，蔡英文做掉賴清德一役，已經顯現端倪。只是沒有美國總統選舉規模這麼大、作弊程度這麼誇張、媒體這麼偏頗而已。我們只是無法理解英粉無視作弊事實，和媒體的自甘墮落，而沒有警覺到這個結構性的問題。政治能不能談道德？或道德在政治有多重要？政治是依循優勝劣敗的叢林法則或人類的道德戒律在運作？即使在民主先進國家的美國，現在看起來似乎和古代專制國家也沒有多少差別。人類離兩千五百年前孔子所說的「食色性也」，好像也沒有太大的差別。在政客冠冕堂皇的政治語言下，其實在潛意識裡最有力的動機，也無非食與色。這樣看來，我們似乎也不能把道德看得那麼重。或許這樣理解的話，對政客的敗德就不會那麼痛恨；對媒體的偏頗就不會那麼失望。而對蔡英文總統急於祝賀拜登當選，也多少能夠諒解吧？

真心的反對勝於虛假的支持

台灣無法左右美國總統選舉，台灣也不是靠討好拜登或川普就能生存的。雖然我們知道人性的本質相去無幾，在政治上，也無法過度期待道德會成為最重的砝碼，但是作為民風純樸善良的台灣人，我們仍然對建立一個有良善道德環境的世界，有美麗的願景。有誰願意台灣往墮落的方向走呢？不管川普能不能連任，他任內對中政策的調整，和對台政策的友善，讓台灣的戰略存在變得更加重要。如果拜登真的上台，而走回過去對中綏靖政策的老路，中共就會死裡逃生，對台灣的威脅就會變得更加危險。如果是這樣的話，我就不知道蔡英文總統祝賀拜登當選是出自真心，還是虛情假意。以國家利益的考量支持對台友善的川普，是理所當然的事。就算拜登當上美國總統，也應該能理解台灣不是支持川普個人，而是支持作為美國總統的川普。如果拜登也和川普一樣對台友好，而且政策上不危害台灣安全和利益，我們沒有甚麼道理不去支持作為美國總統的拜登。從人情世故上來說，出自真心的反對，比虛情假意的支持，會得到更多的信任和尊敬。本來忠厚質樸的台灣人應該直道而行。



作者認為，如果拜登也和川普一樣對台友好，而且政策上不危害台灣安全和利益，我們沒有甚麼道理不去支持作為美國總統的拜登。圖／擷自BBC影片