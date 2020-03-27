在「擁抱中國人」宣傳活動推波助瀾下，義大利疫情急遽惡化，確診病例快速上升，死亡人數激增。義大利人熱情擁抱，好心卻沒好報。圖／擷自CGTN網路影片

今年二月初，義大利佛羅倫斯街頭，出現了一位蒙眼戴口罩的華人，旁邊放著標語牌，上面寫著： 我不是病毒，我是人類，不要對我有歧視 。果然引來不少義大利人跟他抱抱。佛羅倫斯市長納德拉（Dario Nardella）隨後推特，播放這支影片，並鼓勵義大利人要多多擁抱中國人，許多義大利人響應納德拉的號召，紛紛在社群媒體貼出熱情擁抱中國人的照片。

影片中的主角今年29歲，本名江嘯，7歲時隨父母從溫州移民義大利，他是中共出資成立的「中義青年聯合會」的成員。中共官方媒體「中國環球電視網」以及「新華網」力推這支影片，讚賞江嘯，鼓勵留學生學習江嘯，在西方城市的街頭，進行「我是中國人，但不是病毒」的宣傳活動，企圖以此來化解全球「懼中」和「反中」的情緒。隨後又有一名沒戴口罩的中國女孩，在米蘭拿著標語「 請擁抱我，我是中國人，但我不是病毒 」，只見義大利人不分男女老幼都上前跟她擁抱，這支視頻在 YouTube廣為流傳。諷刺的是，在「擁抱中國人」宣傳活動推波助瀾下，義大利疫情急遽惡化，確診病例快速上升，死亡人數激增。義大利人熱情擁抱，好心卻沒好報。

病毒是寄宿在人身上的細菌，微小到只能用電子顯微鏡才看得到它的存在，當然不是人類，中國國民或海外華人也不是各個都感染武漢病毒，歧視已歸化外國籍的亞裔人，固然有錯，但是病毒起源於中國，懷疑黃種人身上帶有病毒，這是外國人本能的心理反應，跟他們是否歧視華人並無多大的關連。病毒對人類一視同仁，不會歧視哪個種族，是人歧視人。這兩支影片之所以引起爭議，問題不在於「種族歧視」這個道德訴求，而在於犯了公衛安全的大忌。任何稍有常識的人都知道，當流行病爆發時，社交隔離（social distancing）是必要的動作，避免與他人親密接觸，才能夠自保與保護他人。影片的主角，不自我隔離，還請求陌生人擁抱你，腦袋真是大有問題。令我不解的是，義大利有達文西那樣的天才，為何還有納德拉這類的蠢才市長？

如果人與人可以藉由互相擁抱，彼此打氣，以「精神勝利法」來戰勝病毒。那麼，教徒也可以經由集體祈禱，耶和華、阿拉就會拯救你。台灣百萬人到鎮瀾宮朝拜，祈福消災，身上佩張平安符，有媽祖保佑，病毒就不會擴散，大家何必戴口罩？何須鎖國封城？全球有一半的人遭到禁足？

義大利是天主教國家，也是歐盟最親中、第一個加入「一帶一路」的G7成員國，2018年義大利與中國簽訂29項交易，總金額達28億美元，義方允許中國使用特里斯特港，並開發熱內亞港，雙方經貿往來相當密切，義大利有個省像是中國的殖民地，那就是倫巴第（Lombardy）。

不久前美國目擊者雜誌（Spectator）記者馬侃（R. McCain）走訪義大利，寫了一篇報導「冠狀病毒：精品名牌的代價，Coronavirus: The Price of Luxury」，指出倫巴第之所以成了「義大利的武漢」，原因就是時尚名牌。

「為何義大利疫情比其他國家嚴重？」這是許多記者心中的疑問，但是大部份媒體把原因歸之於老年人太多，過去十年，西方主流媒體不斷報導中國移民是怎麼改變了義大利的時尚業，如何主導了時尚之都米蘭，如何蠶食鯨吞了義大利的時尚業，現在卻患了集體失憶症，忘了名牌如Armani、 Gucci、Prada、Valentino，標籤上雖是Made in Italy，其實都是由佛羅倫斯西北方的普拉托，溫州幫經營的工廠僱用的中國廉價勞工所製造。勞工返鄉過春節把病毒帶回來，傳染給義大利人，卻毫不知情。義大利把名牌交給中國人製造，由富國變窮國，負債累累，經濟衰退了10年，失業率高達33%，如今病毒肆虐，整個義大利社會付出極昂貴的代價。

除了上述主因外，左派思維毒素也是武漢病毒輕易入侵歐美各國的因素之一。在歐洲主張恢復邊界管制者，被指為民粹，主張限制中東北非移民者，被指為種族歧視者，主張維繫男女傳統婚姻者，被指為性別歧視者。左派當道，「政治正確」氾濫成災。義大利病毒學家帕魯（Giorgio Palu）接受CNN訪問時坦言，左派的民主黨一味強調「政治正確」，認為限制中國人入境是「種族歧視」，未及早對中國實施「旅行禁令」，以致於義大利被病毒攻陷。

今年1月23日，有兩名中國遊客在羅馬經測試，確認感染武漢病毒，是義大利最早出現的確診病例，隨後又有1名自武漢回倫巴第的義大利人也出現肺炎症狀，但義大利政府缺乏警覺性反應太慢，直到1月31日才宣佈禁止包括華航在內的中國航機入境，為時已晚。

根據英國南安普敦大學（University of Southampton）一個團隊的研究，武漢在去年11月中旬至12月初已有病例出現，中共卻對吹哨者李文亮醫師，以散播謠言治罪。12月下旬中國實驗室已鑑定出這個神祕而具高度傳染性的病毒，但中共高層下令停止測試，銷毀病毒樣本，封鎖消息，直到今年1月23日才下令武漢封城，拖延了三週才採取行動。如果中共早一週採取防疫措施，病例可減少66%，早二週可減少86%，早三週則可減少95%，擴散的地區也會受到限制，而且世界也可及早因應，避免武漢肺炎蔓延世界。

此外，《百年馬拉松》的作者白邦瑞（Michael Pillsbury）也指出，中共夥同世衛祕書長譚德賽向世界說謊，1月14日世衛官網宣稱「病毒不會人傳人」，隔日一個20人組成的中國代表團前往白宮，會見川普，雙方還近距離接觸，他與季辛吉也在場。

從上述研究報告與白邦瑞的現身說法，令人不免懷疑，中共是否刻意要讓病毒擴散世界？北京領導人心裡很明白，跟美國打貿易戰，勢必會造成經濟嚴重衰退，引爆房地產泡沫，地方政府還不起龐大的債務，金融危機將導致政權垮台，為了保政權，中國共產黨不惜放毒，讓世界「共慘」，「天下大亂，形勢一片大好」，毛澤東不是這樣說過嗎？

中國製造的病毒將義大利推入一個悲慘的國度，如今義大利的確診病例已超過8萬，8千多人死亡，醫療資源幾乎耗竭，連口罩都得仰賴中國供應。在北部小鎮貝爾加莫（Bergamo），日以繼夜照顧病患的護理人員眼看著一具一具屍體從醫院移出，傷心落淚。義大利的城市空空蕩蕩，教堂敲著哀怨的鐘聲，沒有人做禮拜，歌劇院聽不到女高音演唱普契尼的「美好的一日」，觀光勝地見不到遊客，整個商業陷入癱瘓半停業狀態。

如同其他歐盟國家，義大利認為中國是個龐大的市場，政客過度親中，企業為了賺點人民幣，委曲求全，受氣還得忍氣吞聲。2018年時尚名牌杜嘉班納（Dolce & Gabbana），在中國促銷其產品，製作了一支「起筷吃披薩」廣告影片，一名亞裔女孩用筷子吃披薩，說了一口外國腔的普通話，中國網路義和團認為，披薩怎能跟中華料理並比？筷子是中華文化的象徵，洋鬼子有「辱華」的嫌疑，口誅筆伐，煽風點火，愛國藝人和義大利的華人群起抗議，強烈要求D & G道歉，否則滾出中國。該公司創辦人斯蒂芬諾·嘉班納（Stefano Gabbana）沒料到中國人器量竟然如此狹窄，就算開個小玩笑，也無傷大雅，何須小題大作，霸凌外國企業？滿腹委曲的嘉班納怒而推特：中國是一堆屎的國家，沒有你們，我們照樣過得很好。

去年D & G為了重新進入這個十幾億消費者的市場遂向中國人道歉。我不知道嘉班納今年目睹義大利的慘狀，對中國做何感想？中國過去是一堆屎，如今呢？一堆病毒，害死義大利人！