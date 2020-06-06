高雄市長韓國瑜罷免案，共有96萬9259人投票，93萬9090票同意罷免，2萬5051票不同意，罷免案投票率為42.14%，超出選罷法要求的25%，顯示高雄市民當家作主的強烈願望。 韓國瑜成為地方自治史上首位被罷免的直轄市長。圖／擷自民視網路新聞

高雄市長韓國瑜罷免案，今日下午4點投票結束，高雄市選委會下午6時30分完成開票作業，本次共有96萬9259人投票，93萬9090票同意罷免，百分比達97.4%；2萬5051票不同意，百分比為2.6%。罷免案投票率為42.14%，超出選罷法要求的25%，顯示高雄市民當家作主的強烈願望。 韓國瑜喪失市長寶座，成為地方自治史上首位被罷免的直轄市長。

前高雄市文化局局長尹立等人發起的「Wecare高雄」認為，韓國瑜當選市長4個月內參選總統，違背責任政治、誠信原則，因此發動罷免。

確定罷免案過關之後，韓國瑜現身發表談話，感謝2018年11月24日當天支持韓國瑜的89萬2500位市民朋友，讓他有機會為高雄市打拚。第二感謝，感謝這群最棒的是政府團隊，大家離家背景、放棄高薪，特別到高雄服務，對所有市府優質團隊感到光榮與驕傲，相信高雄市民對執政團隊大多數肯定。

國民黨立法院黨團發聲明，指這一次高雄鄉親用選票提醒市府團隊及國民黨，必須深切反省。從2018年11月25日上任以來市府團隊的表現有褒有貶，不論現有罷免制度好壞，完全尊重高雄市民投票的結果。黨團向鄉親表示抱歉，認為韓國瑜及高市府團隊努力不夠，讓大家失望，黨團全體立法委員未來仍將為高雄市民提供優質服務。

罷韓案投票前夕，前立法院長王金平丟出震撼彈，說台灣制憲基金會董事長辜寬敏希望他能組新政黨-台灣國民黨。王金平透露，辜寬敏好像認為國民黨重起機會不大，因此希望他能夠成立一個新的政黨。