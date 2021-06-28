東奧倒數不到一個月。雖然我們在日本進行的東奧台灣正名連署活動在2019年失敗（遭東京都議會拒絕將正名議題列入討論議案），但在日美國人Lindell Lucy先生以及我們日本人團隊「台湾2020東京」發起的兩個網路連署活動一直沒有停止。然後我們日美人士成立挺台團隊，決定共同到日本奧會（JOC），將包括幾萬台灣人在内的11萬１千份的連署（連署報告文件）交給他們。

我們提前跟JOC預約，準備在6月25日和他們面談並交付文件，但他們一直都拒絕回應。因此，我們當天直接去拜訪，預定如果沒人理我們，我們就打算把文件交給櫃檯，或是放到信箱裡。

當天，我們一行約10人來到JOC，也有幾家媒體前來採訪。透過媒體的鏡頭，Lucy先生和定居在日本的挺台維吾爾人伊里哈木先生（世界維吾爾大會亞太地域全權代表）以及我三人以支持台灣的各民族代表之身份，正想踏入JOC的辦公大樓時，沒想到卻發生了令人無法想像的事。突然在前方出現了三位警衛，他們擋在門口不讓我們進去，不但拒收文件，更不准我們將文件放入信箱。

我們抗議指出「這是對參與連署的11萬人的侮辱行為」，警衛很為難地表示了歉意，說是上面的指示，要求我們文件用｢郵寄方式｣。



6月25日為「奧會台灣正名」活動遞交聯署書卻被JOC警衛擋在門口。圖／作者提供

稱台灣為Chinese Taipei是為虎作倀

我們瞬間確信JOC很怕與我們會面。也證明他們早就認知到，由於中國的政治壓力，將台灣稱呼為Chinese Taipei是件為虎作倀的事。

可見「奧會台灣正名」是一個具衝擊性且強而有力的運動。那麼我們更沒有停下腳步的理由。奧會台灣正名運動，不僅是一個要求國際社會找回良心的運動，同時也是地球村的每一份子都可以參與的支持台灣獨立的運動。

今日聚集在此的成員都是這樣的感想，我們也誓言今後將持續支持台灣正名。

我們親台外國人希望台灣朋友繼續作努力發出「台灣是台灣，不是Chinese Taipei」的聲音，也期盼台灣政府傾聽民意 ，掌握現今「天下圍中」的氛圍 ，全力推動「中華台北奧會」正名為「台湾奧會」。



作者表示，未來仍持續支持台灣正名運動。圖／作者提供