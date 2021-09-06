或許少數住在台灣的人，並不喜歡台灣，但是卻無法阻擋世界正在呼喊台灣的事實，台灣應該作出相對回應的時候了。

美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Craft）說：「中共利用在聯合國影響力，勾結秘書處，對聯合國2758號決議文，作出錯誤解釋，其實這個決議文本，只對真假中國代表作出判定，與台灣主權歸屬無關」，簡單說：台灣不是新中國一部分，更不屬於舊中國，聯合國應該打開大門，接納台灣為正常國家，克拉夫特一席話，正是鼓舞台灣民心的時刻。

問題在於長期遭受舊中國政權捆綁的台灣人，能夠認清問題本質，追求台灣為正常國家嗎？

世界局勢變化越來越快，在維持中華民國現狀與台灣正常國家化相互衝突下，台灣正走到生死存亡的關鍵時刻，反過來看，中共為了併吞台灣，必須去台灣國家化，只要台灣變成無國之民，一旦失去國家保護，中共併吞台灣才能成功，這也是中共對立陶宛一路追殺的原因，立陶宛經歷過被納粹和蘇聯雙重併吞歷史，深刻理解台灣處境，立陶宛點出台灣人必須面對的核心問題，也揭露老共利用外交文件，夾帶必須承認台灣屬於中國的醜陋戲碼，以小國去抵抗強權中共，勇氣道德令人佩服，而現在，立陶宛的抵抗並不孤單。

歐洲議會為台灣正名

9月2日，歐洲議會以六十票比四票，強勢通過歐盟與台灣關係法，今後歐盟及歐洲國家在台灣機構，必須正名台灣，從台北變成台灣，一字差別，卻是數十年努力結果，依外交慣例，台灣在歐洲國家辦事處，也可以在互惠下得到正名，說真的，這步大躍進，必需感謝立陶宛的堅持不懈。9月3日，立陶宛也宣佈從北京召回駐中大使，兩國斷交只剩一步，中共錯估歐洲情勢，很大因素是武漢病毒造成歐洲反中政策的推進，接下來，中共必須選擇斷交，否則面子掛不住，如果斷交，台灣就可以和立陶宛建交，老共這次真的踢到鐵板。

美國參議員魯比奧提案：「台灣有權決定用什麼名字稱呼自己」，這是美國對台灣人丟出的信號，執政黨或反對黨都應該謹慎應對。

如今，最尷尬的應該是國民黨，國民黨戴著中國帽子，至今仍然幻想中共可以接受兩國中國政權，持續擁抱虛假的九二共識，從1949年內戰失敗，國府撤軍台灣，近兩百萬人得到台灣接納，卻把台灣捲入國共內戰之中，已經失去領土的舊中國政權，雖然能夠在台灣起死回生，卻也形成政權和主權的衝突。

1971年後，舊中國的政權無法再代表中國人民，同樣的，舊中國政府在台灣佔領託管狀態，雖然持續七十五年，卻也沒有轉換成被國際認可的正常國家，最大阻礙是國民黨的保守，加上中共在國際打壓，如今，抉擇時刻再度出現，國民黨要扮演協助台灣，走向正常國家的政黨，還是要成為中共併吞台灣的幫凶，台灣人民正在注視國民黨的決定。

國際情勢變化加速，立陶宛作球給台灣，並且獲得西方民主國家支持，世界正在呼喊台灣回到世界重心，台灣人也應該勇敢回應世界，最簡單的方法就是在十五個邦交國的使館名稱逐次更名為台灣，在國內加速「去中國化」行動，從政黨名稱乃至企業稱呼，尤其是國家企業，拒絕再與中國混淆，例如中國鋼鐵，中國郵政，我們必須大聲告訴世界：「台灣要成為國家，而不是中國一個省」。



美國參議員魯比奧提案：「台灣有權決定用什麼名字稱呼自己」，台灣也應該勇敢回應。圖／擷自PBS News hour影片