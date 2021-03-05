各位聽眾：

香港47名親民派人士於2月28日以違反「香港國安法」的指控受到起訴並不得保釋，再次引發國際社會對香港局勢的密切關注。香港警方在今年1月6日對53名民主派人士進行了大搜捕，指控他們策劃並參與2020年民主派立法會初選，涉嫌違反香港國安法，其中47人受到「串謀顛覆國家政權罪」的正式指控並出庭受審。此一事件也在香港引發反響。3月1日星期一早間，上千名市民前往法庭外進行聲援，並有一些團體打出「要求釋放政治犯」等訴求的標語橫幅，這是新冠疫情下香港實施公眾「限聚令」以來，十分罕見的聚會。針對香港總體局勢的未來走向，我們請歐洲之聲理事會主席、國際筆會和平委員會副主席廖天琪女士來闡述一下她的看法。

1）47名香港親民派人士受到起訴，這應該是港版國安法實施以來，反對派面臨的人數最多的一次司法訴訟。您認為當局打算通過此一行動傳遞怎樣的信息？

廖天琪：從2019年以來, 港府對香港的民主派就已經開始採取一些壓制行動了。讓我們回顧去年7月1日「香港國安法」公布實施以來，政府就更是加大力度採取整肅動作和措施。我們先把示威者被捕、異議人士被判刑這些事擱置一邊，只看當局怎樣直接對民主派議員施壓的行為， 就能夠理出清晰的脈絡來。

2019年6月的逃犯條例修訂、反送中運動以來，香港市民對政府和北京的作法反感日增，爆發了不絕如縷的遊行，規模之大，人數之眾，熱情之高，是有史以來都沒有過的，讓全世界都驚訝與佩服。隨著這些青年人和市民跟警察的對抗，香港人民的民主意識增強了，也有更多的人出來參加區議會選舉的提名候選。所以2019年香港區議會選舉民主派在多個選區大獲全勝，取得全港86%的直選議席。這個結果給北京敲了警鐘。2020年新冠病疫爆發，北京借此東風，於7月1日推出「港版國安法」以及「限聚令」，以此來壓制示威運動。但是就在7月同時發生的區議會初選中，港大法律副教授戴耀廷倡議「民主派35 ＋初選」，希望取得過立法會半數的35席次。結果果然民主派大勝，投票人數遠超過預期。但是選舉受到中共和港府的打壓，聲稱初選違反「港區國安法」。林鄭月娥政府並將立法會9月的選舉推遲一年，推至今年的9月5日，這個決定受到各方批評，因為當時香港民意高漲，民主派勢力如日中天，港府害怕當時選舉，親共的建制派會落敗。中共官媒更是批判個別民主人士，並且對初選發起人和參選人施壓，發動大搜捕。這引發了19名民主派議員在11月時遞交辭職信，抗議大陸取消4名議員的資格。

接著就是你剛才提到今年1月6日警方派出超過1千名警力，搜捕53名民主派人士，聲稱他們跟去年的「35+初選」有關，包括戴耀廷和親民主黨主席胡志偉等，指控他們嫌涉顛覆國家政權。這是自國安法實施以來，最大的一次拘捕行動。

如今2月28日那天，又有47名民主派人士被抓捕庭審，被控「串謀顛覆國家政權罪」。這樣看來北京方面給港府下達了步步為營的策略，掐住民主派的脖子，讓他們慢慢衰竭，力量減弱，也讓社會人士的恐懼加深，以達到將民主派完全消音的結果。



香港市民製作被羈押者姓名海報，聲援被控串謀顛覆的47港人。圖／擷自立場新聞影片

2）香港民主派在去年7月舉行了立法會初選，目的是爭取在立法會中取得過半數席次。如今，47名參與了初選的親民派人士受到起訴，是否直接涉及到香港的選舉制度問題？

廖天琪：是的，從2019年春天「反送中」的遊行示威開始，香港人的政治意識被喚醒，自覺地投入了「護法維權」的運動，堅持了一年多，直到新冠病毒的侵入，才逐漸消沈。我上面說過了，這兩年的幾次選舉，民主派都大勝，中共和港府緊張極了，急忙推出「國安法」，不肯接受選舉結果，借口選舉違反了「國安法」。港府不斷地採取惡劣的不法行為，先是不承認選舉結果，然後否認當選者的資格，甚至威脅拘捕他們。逮了放，放了逮，不斷演出「捉放曹」的鬧劇。香港立法會的選舉制度原本就有缺陷，因為許多候選人不是民意推出，而是由中共幕後指派的。像港府的行政長官任期5年，是由選舉委員會的1200成員選出的，但是這個委員會的成員多半是由北京委任的人，充當投票機器，他們當然只按照北京的意思投票，就像以前的董建華、曾蔭權當上了港府特首，包括如今的林鄭月娥，都是北京授意選出來的。因此香港民眾一再提出要求「普選」，引發出「佔中運動」，可惜最後沒有成功。

「國安法」之惡在於它不但破壞了香港的法治、新聞自由、限制了「基本法」中保障公民的人權、言論、集會和遊行的自由，它還直接對原來就不理想的選舉法直接干預。現在北京正在舉行「兩會」，據聞也在討論香港問題，其中涉及到香港的選舉法，看來習近平政權不僅給港人加上手鐐腳銬，還要把他們都關進籠子裏，香港的選舉制度會再次遭遇大難。



2020.11.11香港民主派立法會議員記者會。圖／擷自胡志偉臉書

3）香港長期以來以個人自由、獨立的司法制度和法治著稱。如今，這種香港特有的獨立性面臨怎樣的局面？

廖天琪：97之後香港回歸中國，就公布了《中華人民共和國香港特別行政區基本法》，簡稱《基本法》。同時根據1984年中英談判雙方簽署的《聯合聲明》，確立香港的特殊地位。

《基本法》第五條：香港特別行政區不實行社會主義制度和政策，保持原有的資本主義制度和生活方式，50年不變。

第19條：香港特別行政區享有獨立的司法權和終審權。

第27條：香港居民享有言論、新聞、出版的自由，結社、集會、遊行、示威的自由，組織和參加工會、罷工的權利和自由。

第28條：香港居民的人身自由不受侵犯。

大家看，這些白紙黑字的規定多麽明確清楚。

然而，基本法的第23條是一個毒瘤隱患，香港法律人士多年來就想改掉這一條，它的原文如下：香港特別行政區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動，禁止香港特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫。

根據這第23條，北京手中就有一個法寶來控制香港的司法獨立了。這兩年以來的變化，處處都顯示出，這第23條在作怪。可以說香港的獨立性眼看就要萎縮而逐漸消逝了。

4）中共在迎來一年一度的兩會前夕，公布了「愛國者治港」標準。您如何理解此一標準？

廖天琪：我聽了「愛國者」這個詞就頭皮發麻，感到極度噁心，本來好好的一個詞，從中共當局口中說出來，就全變味了。他們要人民愛的不是「中國」、「香港」，他們意指的「國」就是「黨國」，簡單地說，就是「黨」。要所有人都愛、都忠於共產黨，都忠於習近平。這種愚昧和荒誕的詞語和要求，也只有中共這樣的獨裁政權能提得出來，並通過它的「奴仆官員」放話傳達。中國港澳辦的主任夏寶龍在2月22日發表談話提出了「愛國者治港」的原則，這是為3月份的「兩會」先放風，屆時對香港的政治痛下狠手，要改變香港的選舉制度和政治結構。如上所述，這兩年民主派在選舉中一再獲勝，這是中共無法忍受的。他們要從制度上和法律上來個釜底抽薪，把香港的民主自由的蓬勃勢頭壓制下去。

我對香港居民兩年以來的奮力護法維權極為欽佩，但是現在看到香港的人權、自由遭到侵犯踐踏，媒體被禁聲打壓，中共的手更近一步伸向香港的教育制度、法制系統和政治結構，真是感到痛心疾首，難以言說。

※本文轉載自： 法國國際廣播電台（RFI）