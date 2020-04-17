《經濟學人》報導以大篇幅報導中國大外宣的場景，指稱中國正在塑造自己是成功抗疫疾典範和世界的救世主，不論援助金額「多麼小，官方媒體都在吹噓每筆捐款。」圖/取自新華網

《經濟學人》16日以大篇幅報導中國大外宣的場景，不僅內文處處開酸中國，連圖片也是，引用一張中國物資抵達援助國家的圖說中，寫道「口罩上有繩子嗎?」。報導稱，中國正在塑造自己是成功抗疫疾典範和世界的救世主，不論援助金額「多麼小，官方媒體都在吹噓每筆捐款。」

《經濟學人》報導稱，3月21日，一列貨運火車從中國東部城市義烏出發，開往馬德里，距馬德里13,000多公里。除了其商業貨物外，還有一家國有公司捐贈的110,000個口罩和近800套防護服（兩個多星期後到達）。這筆援助價值不到50,000美元。但是一個官方媒體網站稱其為建設「健康絲綢之路的新轉折點」。貼在火車上的口號中有一句話是：「加油!鬥牛士!」

報導直言，中國的捐贈價值遠遠超過了各國向其購買的醫療用品（有時為低質量的，被指稱是購買者）的價值。統計指出，3月1日至4月4日，中國向全球出口了14.5億美元的醫療用品。對富裕國家的大部分銷售都是按市場價格進行的。到火車抵達馬德里時，西班牙已經從中國供應商那裡購買了類似設備，價值約為鐵路運輸的設備的10,000倍。

連中企也加入中國大外宣行列，報導指出，電子商務巨頭阿里巴巴（Alibaba）的億萬富翁聯合創始人馬雲（Jack Ma）買了許多防疫物資捐給54個非洲國家。被美國視作對其安全構成威脅的電信公司華為也捐給紐約的醫院500,000副口罩，50,000副護目鏡等等。

經濟學人指出，在歐洲部分地區，中國的援助可能贏得了讚賞。在塞爾維亞的首都出現了一個大型廣告牌，由親政府的塞爾維亞小報支付，寫了「感謝您，習大哥」。

不過，對西方許多人而言，中國的宣傳活動具有剝削性，而且忘記了西方在需要時向中國提供的援助。歐盟的外交政策負責人何塞普·博雷利警告，這是「慷慨的政治」。在非洲雖然因防疫物資缺乏，但對中國引起的肺炎疫情似乎也有所不滿，在接受中國捐贈物資的同時，迦納財長肯·奧托里·阿塔（Ken Ofori-Atta）直接說，中國應註銷貸款來「變得更加強大」。

報導直言，中國以友善的心拚大外宣，誇大對受災國家的幫助以及各國渴望從中國的成功中學習的意願，有助於轉移公眾對國共產黨對武漢肺炎處置的批評。