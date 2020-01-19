台9線蘇花改南澳至和平、和中至大清水路段已在6日全線通車，加上已通車的蘇澳至東澳路段，改善路段全長總計約38公里，預計可增進蘇花路廊整體疏運效率；公路總局今（19）日表示，春節連續假期將屆，預估25日(初一)南下、28日（年初四）北上達到最高峰，為避免嚴重壅塞，預先進行車流尖峰預測、瓶頸點分析及疏運措施研擬等工作。

公路總局預估，台9線蘇花改南下往花蓮方向尖峰日期為1月23、25至27日(小年夜、初一至初三)，且將於1月25日(初一)達到最高峰，全天交通量預估為1萬9000輛，為週末假日的3到4倍，當天自清晨5時至下午5時，可能出現壅塞或車多情形。

北上往蘇澳方向，尖峰日期則為1月27至29日(初三至初五)，最高峰預估為1月28日(初四)，全天交通量預估為2萬2000輛，車潮將從上午8時起持續至晚間8時，公路總局呼籲用路人盡量避開尖峰時段。

另台9線蘇花改行經多處長隧道，為維護道路交通安全，公路總局提醒民眾，行前做好車輛安全檢查，行駛隧道時保持安全車距(大客車100公尺，小型車50公尺)，並禁止行駛外(右)側緊急救援車道，同時在速限範圍內儘量提高車速，以維持道路暢通。

公路總局也製作「蘇花改行車攻略」懶人包及影片，內含新路線行車動線、通行車種及行車安全注意事項等。



圖／公路總局



圖／公路總局

蘇花改南下行車攻略



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蘇花改北上行車攻略



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長隧道逃生安全



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