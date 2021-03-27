馬逸輝，1926年8月14日，出生於台南，自幼聰明成績優異，甚得師長喜愛，二戰期間考上東京醫專，就讀時曾遭美軍轟炸，本要躲入某一防空壕，幸好班長叫他躲往另一邊，結果本來要躲的那個防空壕許多人被掃射炸死，馬逸輝不禁向上帝感謝留下一命，戰爭結束後他轉回台灣念台大醫學院，畢業後還獲得日本山口大學博士學位。

1957年6月，高醫附設醫院成立，同年9月馬逸輝獲邀加入小兒科行列，當時只有兩位小兒科醫師，1958年8月起他即擔任小兒科主任，從此長達15年開創了高醫小兒科的發展，從草創初期人手不足，馬逸輝是咬牙苦撐，不但天天要值班，還要看門診、急診並照顧住院的病人，晚上常要忙到九點多才能離開醫院，甚至夜間急診要被叫回處理，他不但不以為苦，有時自己感冒發燒了也照樣工作不敢請假，還要教學研究指導學生，撐到1960年高醫小兒科人手才稍有改善，增加了兩、三位生力軍。

1961年起，鑑於小兒科發展次專科的需要，分派陳添享醫師負責小兒血液學，黃德揚醫師負責小兒心臟學及小兒胸腔學，江季勛醫師負責小兒神經學與傳染病學，陳弘基醫師負責小兒肝臟學，他自己則負責小兒腸胃學及腎臟學，如此為小兒科的發展奠下了穩固的基礎。1966年馬逸輝又獲得國科會獎助前往美國芝加哥Michael Reese Hospital 及Medical Center深造，回國後推動小兒科晨會的教學以英語進行，提升了科內同仁的英文學習，也培養了後來高醫畢業生赴美進修的語言溝通能力。

1973年之後，馬逸輝又擔任過總務主任及教務主任，主持採購經常收到廠商送禮及紅包，他都退回，拒絕賄絡，公正主持選商；又提倡高醫的臨床醫學和基礎醫學課程整合，推動醫學教育改革頗受學生歡迎，課餘時間，馬逸輝鼓勵學生從事偏遠地區醫療服務，他親自組成高醫基督徒學生醫療服務隊，下鄉免費醫療，培養學生志願服務的熱誠。

馬逸輝在高醫任職後期，他重拾幼年嗜好，再學習毛筆字，報名參加書法班，成為老學生發揮「活到老，學到老」精神。退休後1988年移居美國，繼續書法習作，竟然送件日本參加比賽，得到日本書道協會八段認可。他也活躍於北加州迦南長老教會及聖荷西台美長老教會的活動，開設書法班教學，享受退休豐富的人生。他說：「上帝給我的賜福，遠超過我所想像的。」懷著感恩的心，2021年3月1日，馬逸輝回到上帝的懷抱安息於天國！

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集