二二八74周年前夕，玉山社出版《台灣醫界人物百人傳》陳永興醫師同時就「台灣醫界與228」發表演講，主題為「台灣醫師（政治受難者）在那個噤若寒蟬的歲月」

二二八74周年前夕，玉山社出版《台灣醫界人物百人傳》，25日在二二八國家紀念館舉辦台北場的新書發表會，深獲迴響，擠爆會場，與會來賓不到兩點就已坐滿大會議廳。。作者陳永興醫師同時就「台灣醫界與228」發表演講，主題為「台灣醫師（政治受難者）在那個噤若寒蟬的歲月」首次解構

「台灣醫師(政治受難者)遇害解析」的六大類。

《台灣醫界人物百人傳》後續緊跟著將在中南部發表。27日將在台中中央書局，28日則在高雄市歷史博物館。

尤值一提的是今年228中樞紀念儀式，2/28當日上午將在高雄歷史博物館前廣場舉行，蔡英文總統與蘇貞昌院長將出席紀念儀式，史博館九點至下午1點為辦理紀念儀式將休館；《台灣醫界人物百人傳》則是當日重新開館的另一個備受矚目的活動，史博館為協辦單位，下午二點半點至四點半舉行。南部眾多醫界與來自文化與社會運動人士將出席與會。

另陳永興醫師二二八當日上午11點也將在《微微笑廣播網》主持「聽醫師講看覓」節目，歡迎全國聽眾收聽。

1947年發生的二二八事件是近代台灣史上最大的政治事件，對台灣後續的政治、社會乃至族群文化發展影響深遠，事件發生之後，台灣進入了將近四十年的白色恐怖、國府展開清鄉與戒嚴是多數人心中揮之不去的陰影，也成為不能說的禁忌，直到1987年陳永興、鄭南榕與李勝雄發起並展開二二八平反之路

在那個風聲鶴唳、噤聲不語的年代，陳永興25日在《台灣醫界人物百人傳》台北場發表會，完整分析解構「台灣醫師(政治受難者)遇害解析」共有六大類如下：

一、參加二二八事件處理委員會

二、平日在地方上為意見領袖遭忌

三、曾批評時政或得罪當道或於醫療工作中得罪特權病患或被認為有錢可勒索

四、參加政治社團遭受派系鬥爭波及，或被陳儀政權利用受騙

五、自認未曾犯法相信司法公正豈料遇上毫無人權法治的政權

六、因二二八事件對國府失望，懷抱社會主義理想參加讀書會或左傾政治組織

台灣醫界在二次大戰前因為抗日、二次大戰後又因為反抗國府統治的二二八事件及白色恐怖期間，許多優秀的醫界前輩遭受殘酷的打擊和犧牲，讓台灣社會痛失許多優秀的人才。

此外，台灣這塊美好的土地上曾經有許多優秀的醫師貢獻他們的生命與才華，留下許多美好的腳跡…《台灣醫界人物百人傳》暨「台灣醫界與228」專題演講後續場次；台中場-2月27日（六）下午2：30〜4：30地點：台中市中央書局；高雄場-2月28日（日）下午2：30〜4：30地點：高雄市立歷史博物館

《微微笑廣播網》

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延伸影音

二二八74陳永興話說1987年發起平反與當前的重要意義...

《台灣醫界人物百人傳》陳永興自序：向熱愛台灣的醫界靈魂致敬