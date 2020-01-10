台灣的經濟在1960年代中期起飛後，在1970年代與1980年代前半期創造了經濟奇蹟，成為亞洲四小龍之一。在1990年8月，台灣開放台商對中國間接投資，開啟了與中國的經貿關係；接著台商大舉西進、錢進中國，台灣的經濟成長率即逐年轉趨下滑。2000年之後，台灣經濟因「脫美入中」而「由盛轉衰」。事實上，自2001年因民進黨政府採納主張「一中市場」的蕭萬長之建議，對中國「積極開放」後，就逐漸步入經濟傾中的歧途；尤其自2008年以來，馬政府對中國「全面開放」，並與中國簽訂ECFA，積極建構「一中市場」，欲與中國經濟整合，更導致台灣經濟成長動能不斷流失，經濟發展陷入困境。

實際的經濟統計數據顯示，自1990年代以來，隨著對中國投資不斷擴增，與中國的貿易關係也不斷增溫。台灣對中國的出口占總出口的比重不斷攀升，到2007年就已達40％，2010年更高達41.8％，之後也都維持在40％左右。同期間，對美國的出口比重則逐年下降，由40％以上降至10％左右。台灣對中國的出口依賴度攀升到四成以上，而對美國的出口依賴度則大幅滑落到一成左右，再加上對外投資有八成以上集中於中國，台灣經濟顯然早已邁入「脫美入中」、高度向中國傾斜的歧途。

依賴中國不利台灣經濟

綜觀台灣與中國經貿關係之演變，不難發現：台灣與中國的經貿關係和台灣的經濟成長呈現高度負相關，即兩國的經貿關係愈密切，台灣的經濟成長率就愈低！行政院主計總處的統計數據顯示：在早期（1950至1989年）雙方幾乎沒有經貿往來的年代，台灣的經濟成長率平均高達8％以上（1950年代8.4％，1960年代9.2％，1970年代10.2％，1980年代8.1％）；在李登輝主政的1990年代，開放兩國初步經貿交流，台灣的平均經濟成長率降為6.5％；在陳水扁主政期（2000年第三季至2008年第二季），對中國採取「積極開放」政策，兩國經貿關係升溫，台灣的平均經濟成長率降為4.4％；在馬英九主政期（2008年第三季至2016年第二季），對中國採取「全面開放」政策，兩國經貿關係更加緊密，台灣的平均經濟成長率再降至2.7％。在蔡英文主政期（2016年第二季迄今），對中國採取「維持現狀」政策，即維持馬前政府的開放政策，台灣經濟成長率在3％上下起伏。

自2018年3月美國川普總統啟動美中貿易戰（含科技戰）以來，逼使不少台、外商撤出中國，回流或投資台灣，而且美國政府也致函美國500大企業，鼓勵它們投資台灣，強化與台灣的經貿合作關係，才使台灣經濟不再繼續向下沉淪。但願這是台灣經濟脫離依賴中國、轉危為安的契機！然而，台灣經濟能否從此脫胎換骨，擺脫中國之掌控，由谷底翻升的關鍵，則在於1月11日的總統與立委大選，台灣人民是要選擇追求民主自由而親美的政黨，或是要選擇向獨裁專制中國屈膝求和的親中政黨。