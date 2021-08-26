國立台灣博物館「布袋戲風物-偶的故事偶來說」特展，25日舉行展覽開幕，由文化部常務次長李連權、國寶藝師陳錫煌、西田社布袋戲基金會董事長陳榮祥、公廣集團董事長陳郁秀等人，在台博館館長洪世佑的陪同下一起參觀展場，記者會上國寶藝師陳錫煌也特別領隊演出扮仙戲，象徵兩批藏品的結合帶來好戲登場。

文化部常務次長李連權表示，布袋戲是台灣人民共同的記憶，操偶技藝是布袋戲內涵的其中一項，從過去傳統的戲台、後場，發展到現代運用聲光科技型態的演出，布袋戲在軟體上結合音樂、戲劇說書等藝術，在硬體上則有雕刻、彩繪等，是整體性的綜合藝術，同時布袋戲也協助了台語的傳承。本次展出以布袋戲發展兩百年的多元面貌作為起點，將逾百尊戲偶以經典行當分類呈現，結合前、後台模擬實境，帶出職人技藝，搭配博物館專業及現代科學，巧妙再現百年傳統藝術風華。

台博館館長洪世佑表示，近年來陸續接收西田社2800件戲偶及文物、台原偶戲館1萬多尊戲偶，讓台博館成為戲偶及傳統藝術於博物館保存的重鎮。經過整飭、研究，以及展覽策劃等一系列工作後，台博館未來將陸續對外發布珍貴的布袋戲技藝。



左3起：西田社董事長陳榮祥、文化部常務次長李連權、臺博館館長洪世佑、國寶藝師陳錫煌。圖／國立台灣博物館提供

台博館指出，傳統布袋戲在正戲開始前會先「鬧台」，即開始表演「扮仙戲」，藉以表示對神明的尊敬，並為現場的民眾祝福，鬧台結束就代表好戲將登場。此次展出除了可以看到經典的「扮仙戲」，展覽也運用類似觀賞布袋戲表演的體驗進行規劃，以兩座見證台灣布袋戲發展重要里程碑的戲台：「台灣最老的戲台：金泉同戲台」和「學者引領台灣在地文化關懷：西田社彩樓」，近百件做工精巧的偶頭與偶人，搭配服飾、盔帽及道具，以大型連櫃展出「生」、「旦」、「淨」、「丑」、「雜」、「特」等不同行當，呈現有如人生百態的豐富樣貌。

除了台上演出的故事，布袋戲偶的製作、穿搭、收納等也處處是學問，傳說把偶頭包覆除了可保護偶頭、避免髮鬚裝飾纏繞之外，也可避免戲偶夜間作怪亂跑，吃飯的傢伙散失。展場以實景布置戲台前後場場景，帶出戲班的組成、戲曲的守護神、場演師、後場樂師、製偶師等，讓觀眾了解布袋戲台後，職人們獨特且精彩的技藝。



台灣最老的戲台-金泉同戲台和學者引領台灣在地文化關懷-西田社彩樓。圖／國立台灣博物館提供

新冠疫情擾亂日常的生活秩序，在古代，這種傳播迅速的疾病被稱為瘟疫，由瘟神所創造，但瘟神長什麼樣子？在本次特展中，有一件1969年製作的特殊偶頭「三頭六臂」，曾用於扮演《封神演義》裡的呂岳，呂岳在《封神演義》中，精通瘟疫法術，為瘟神鼻祖。該偶頭為中國泉州花園頭樣式，主頭口目可動，左右副頭為三塊合，由於結構特殊，台博館也特別發布戲偶多角度及開闔動作的X攝線攝影內容，讓大眾更理解精湛製偶工藝的巧思。

台博館表示，台博館自日本時代便陸續收藏代表台灣生活文化的布袋戲文物，2019年，財團法人西田社布袋戲基金會將其收藏近三千件的珍貴戲偶與文物捐贈予台博館，由台博館進行專業研究及整飭入藏作業，共同促進「文化資產公共化」，從而催生了「布袋戲風物」特展。有別於一般的偶戲展覽，台博館作為現代性博物館，特別將從搶救到入藏過程中進行的「科學性的保存維護」和「保留真實性的現代修護」等幕後工作呈現於大眾眼前。



西田社捐贈的文生與台博館的中髻旦成「尪某對」。圖／國立台灣博物館提供