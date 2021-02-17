日前在立法院以63:37票數通過決議，要求內政部就有無必要更改國徽做一評估並提出專案報告，做一評估並提出專案報告，原係一則不致太引人注意政治新聞。
依常理而言，內政部對此只須如期完成報告交卷，無庸發表太多意見，其他政府部門也無介入必要。不意評估猶未開始，內政部已先設下路障，行政院更丟出一堆美其名為從長計議反對論據。兩部門的消極表現，倒反似和投下37張反對票一方站到同一邊。
依據報導，內政部民政司長林清淇聲稱，更改國徽具高度爭議性，即連立法院內部也須凝聚共識，實非內政部所能獨力完成。
此外行政院秘書長李孟諺也謂立院決議具高度「政治性」，須有社會各界共識，並相信「很多人」會激烈反對，恐造成不同族群強烈爭議，所以須從長計議云云。
立法院民進黨團支持下通過的決議，反被民進黨政府中央級官員踩煞車擺路障，不能不說是一種奇觀。
官員推拖怕事無擔當
林司長和李秘書長的發言，看來是冠冕堂皇大局為重，實際仍是近五年來國人已看得習慣的推拖怕事表現。
兩人發言都提到所謂共識，意謂須先凝聚共識始能行動，言外之意應是反之即屬輕舉妄動。然而世間事往往有該做即做之必要，共識有時也真無法建立。如果必須先有共識之凝聚，則林肯恐即無法解放黑奴，戴高樂也不能任由阿爾及利亞獨立矣。因為兩者都極可能，而且其後也確實引發激烈反彈，有何建立共識之可能？
共識、共識，多少推拖皆是假汝名以行？
林司長所云提出專案報告評估更改國徽，「實非內政部長所能獨力完成」，更是尤其費解。立院決議並未要求內政部通令執行更改國徽，而僅止要求其研究討論，紙上談談兵而已，何以實非所能獨力完成？
又若依李秘書長開列條件，當年民進黨也即不該也不能成立。
年齡稍長國人應猶記得，當年所謂黨外人士醞釀成立政黨，即曾招致秘書長所稱各項堪憂現象。
要成立新政黨，自然是具有高度「政治性」，然而是否如此即碰不得，而任由即此一家政黨為所欲為？
成立民進黨，也確曾招致「很多人」，主要是極右派陣營激烈反對，諸如國防部總政戰部，黃埔軍人集團等眾，乃至疾風、龍旗等極右刊物皆是。
因民進黨創黨而「造成不同族群的強烈爭議」，也並非全無根據之論。當時確有不少久受黨國教育薰陶「特定族群」人民，因而產生「我們要被趕下海了」危機意識強烈反彈。（但該黨前後執政已十餘年迄未見有一人被趕下海）
如今蔡政府表現如何且不去說，當年民進黨若因李秘書長所舉各種理由，而不能或不敢成立，今天台灣恐仍是處於準訓政時期也。
以當家不鬧事當護身符
林司長和李秘書長的言論，所反映者恐是現政府奉為圭臬，也可能是奉為護身符的所謂當家不鬧事原則，刻意避開引起爭論議題。
「當家不鬧事」確是良性理念，但也不能成為不敢得罪人，不敢大力興革，只圖無風無浪混過任期藉口。
若硬是要遵奉當家不鬧事原則，當政即絕不惹麻煩上身，當年羅斯福即不應得罪強大利益集團，而推行「新政」挽救經濟，柴契爾夫人也不能瓦解癱瘓經濟極左工會，而讓英國擺脫歐洲病夫地位。說說漂亮話擺擺姿勢，等待平安下莊，天下太平豈不更好？
近五年以來，不少跡象令人不能不懷疑現政府確是以當家不鬧事為由或為藉口，只圖安全下莊，而任由不少應有改革悄然熄火。
「侮辱國父遺像罪」、「侮辱公署罪」，何以還不能廢除？台灣仍生活在訓政時期乃至北洋時期？
政府官員就職，何須仍面向「國父」宣誓？身為總統者，想到要面對和姪女輩份女性發生不倫婚姻的國爸爸宣誓，會不會感覺窩囊？
政府機關，包括最高民意代表立法院，為何仍須懸掛該「國父」遺像？
陳文成命案真相，為何要再待50年才能公佈？（若是恐怕影響到「現在還在工作的人」，又是否意謂當年介入此案的人，仍在好官我自為之？）
達賴喇嘛曾三度來台訪問，為何近年似已不受歡迎而不能來？熱比婭原曾由台聯安排訪台，又是經由何種勢力運作而不能實現？
以上諸般反常現象，現政府是否欠人民一個交代？又是否有何不便出口難言之隱？
在任何民主國家，人民對政府只有要求，沒有所謂體諒。這是今天現政府，以及未來可能出現的藍綠橘白等各色政府，都應有的正確認識。
作者指出，近五年以來，不少跡象令人不能不懷疑現政府確是以當家不鬧事為由或為藉口，只圖安全下莊，而任由不少應有改革悄然熄火。圖示意圖／2021.02.09 蔡英文總統召開國安高層會議，擷自總統府flickr
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