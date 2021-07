本人曾在今年4月12日於台灣最高水準政論媒體民報發表專文:「台灣應籌組社群媒體國家隊(超聯結)」;近日以來有感社群媒體變本加厲箝制言論自由,本於國家興亡匹夫有責,愛國不落人後的精神,再次為文呼籲政府應立即成立社群媒體國家隊;蓋中國有「微博」,台灣也要有自己的「fb(freebook)」。

政府應立即成立社群媒體國家隊,這已經不是超前部署或未雨綢繆,已經是兔死狐悲、物傷其類、見微知著,因為許多親台反共反中的言論,常在社群媒體被刁難、被禁言,而其理由和手段則「非常中國」!

全球最大社群媒體如臉書FB等,藉由冠冕堂皇的理由,進行實質言論審查,已經嚴重侵害言論自由,更糟糕的是已經影響民主社會的良性發展。

舉例來說,社群媒體動不動就禁止發言三十天,還表示人都會犯錯,這次只罰禁言30天,真的非常中國也非常噁心!好像中世紀羅馬教廷聲明可以原諒馬丁路德一樣,一般小老百姓根本投訴無門,慢慢地大家心裏就住一個警備總部;現在的年輕人已經不曉得什麼是黨國威權時代的警備總部了,生活在威權時代的人們知道要明哲保身,會主動自我限縮,當個乖乖牌,因為不曉得什麼時候老大哥會不高興,說什麼話或做什麼事惹老大哥不爽了;做這個也錯,做那個也錯!言論審查標準都社群媒體說了算,退回君權專制的帝王時代,天威難測,大家為求自保,慢慢自我限縮、自我閹割。

連自己國家的美國總統的帳號都敢拔掉,還有什麼不敢的呢?社群媒體大亨會甩一個西太平洋島國上的人民嗎?根本莫需有罪名就可以血口噴人說你犯錯,然後將你停權甚至關閉帳號;連現在都可以隨便掰一個理由,說你的言論違反聯合國一中原則,持續散播台灣是一個主權獨立國家的不實謠言,予以禁言30天,如經警告仍持續犯錯不改善的話,將永久取消帳號。

已經有許多親台、友台、反中、反共的帳號被找麻煩,他們先處理小咖,因為還不想惹大咖;但事發於至微;明朝方孝孺〈指喻〉:「天下之事,常發於至微,而終為大患。始以為不足治, 而終至於不可為。當其易也,惜旦夕之力,忽之而不顧。及其既成也,積歲月,疲思慮,而僅克之。」再次呼籲,蔡政府宜籌組台灣社群媒體國家隊。

1995年為紀念在二次世界大戰中被殺害的猶太人,在美國波士頓修建新英格蘭大屠殺紀念碑(New England Holocaust Memorial)上面刻著:

THEY CAME FIRST for the Communists,

and I didn't speak up because I wasn't a Communist.

THEN THEY CAME for the Jews,

and I didn't speak up because I wasn't a Jew.

THEN THEY CAME for the trade unionists,

and I didn't speak up because I wasn't a trade unionist.

THEN THEY CAME for the Catholics,

and I didn't speak up because I was a Protestant.

THEN THEY CAME for me,

and by that time no one was left to speak up.



中譯如下:

起初,他們追殺共產黨員,我保持沉默,因為我不是共產黨;

當他們追殺猶太人;我保持沉默,因為我不是猶太人;

當他們追殺工會成員;我沒有說話,因為我不是工會成員;

當他們追殺天主教徒,我保持沉默,因為我是新教徒;

最後,當他們對付我的時候,再也沒有人站出來為我說話了。



1995年為紀念在二次世界大戰中被殺害的猶太人,在美國波士頓修建新英格蘭大屠殺紀念碑。刻著馬丁·尼莫拉的詩文。圖/擷自維基百科,公有領域

不容社群媒體宰制言論方向

當年,我們為悍衛百分之百的言論自由,要求廢除刑法100條而走上街頭抗爭;現在不要忘了,社群媒體正假藉各種不同的理由,悄悄的、慢慢的、一點一滴偷走我們的言論自由,而我們竟然亳無警覺,就像溫水煮青蛙一樣,我們的話語權正在一點一滴流失當中。

再次暮鼓晨鐘提醒政府和全國民眾,切莫等到積重難返之時而後悔莫及。

這一次政府在採購武漢肺炎疫苗時就吃足苦頭,外有敵國打壓,內有舔共犬馬為虎作倀;未來如果加上境外勢力如敵國可以控制台灣的社群媒體,主導話語權的話,台灣將陷入萬劫不復的境地。

另一方面,外傳蘋果新聞網可能要找買家,蘋果新聞網對中間選民有很大的影響力,絕對不可落入中資手中;蔡政府一定要防範未然,一定要主動出手,絕對不可重蹈當年旺旺集團入主中時的覆轍,一個中國時報就這樣毀了,我並不是在美化威權時代的中國時報,當年的中時尚有報人風骨,而今淪為舔共犬馬之流,令人不勝唏噓;旺旺中時對台灣民主自由法治都造成巨大的負面影響,當初有人也是冠冕堂皇主張所有權不會影響經營權,但是現在淪為中共統戰機構的宣傳部門,未來萬一不幸,中共統戰部門間接入主蘋果新聞網,對台灣將是重大的一撃,此為司馬昭之心路人皆知,並且事不宜遲,政府不可等閒視之。

蔡政府宜明白揭示維護言論自由的決心,宜超前部署未雨籌繆,不可空談應立即採取行動;台灣人民需要有自己的「FB」,需要有堅持台灣為一個主權獨立國家的主流新聞媒體,才不會受制於人。