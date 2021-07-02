作者指出，台灣人民需要有自己的「FB」，需要有堅持台灣為一個主權獨立國家的主流新聞媒體，才不會受制於人。示意圖／Pixabay

本人曾在今年4月12日於台灣最高水準政論媒體民報發表專文：「台灣應籌組社群媒體國家隊（超聯結）」；近日以來有感社群媒體變本加厲箝制言論自由，本於國家興亡匹夫有責，愛國不落人後的精神，再次為文呼籲政府應立即成立社群媒體國家隊；蓋中國有「微博」，台灣也要有自己的「fb（freebook）」。

政府應立即成立社群媒體國家隊，這已經不是超前部署或未雨綢繆，已經是兔死狐悲、物傷其類、見微知著，因為許多親台反共反中的言論，常在社群媒體被刁難、被禁言，而其理由和手段則「非常中國」！

全球最大社群媒體如臉書FB等，藉由冠冕堂皇的理由，進行實質言論審查，已經嚴重侵害言論自由，更糟糕的是已經影響民主社會的良性發展。

舉例來說，社群媒體動不動就禁止發言三十天，還表示人都會犯錯，這次只罰禁言30天，真的非常中國也非常噁心！好像中世紀羅馬教廷聲明可以原諒馬丁路德一樣，一般小老百姓根本投訴無門，慢慢地大家心裏就住一個警備總部；現在的年輕人已經不曉得什麼是黨國威權時代的警備總部了，生活在威權時代的人們知道要明哲保身，會主動自我限縮，當個乖乖牌，因為不曉得什麼時候老大哥會不高興，說什麼話或做什麼事惹老大哥不爽了；做這個也錯，做那個也錯！言論審查標準都社群媒體說了算，退回君權專制的帝王時代，天威難測，大家為求自保，慢慢自我限縮、自我閹割。

連自己國家的美國總統的帳號都敢拔掉，還有什麼不敢的呢？社群媒體大亨會甩一個西太平洋島國上的人民嗎？根本莫需有罪名就可以血口噴人說你犯錯，然後將你停權甚至關閉帳號；連現在都可以隨便掰一個理由，說你的言論違反聯合國一中原則，持續散播台灣是一個主權獨立國家的不實謠言，予以禁言30天，如經警告仍持續犯錯不改善的話，將永久取消帳號。

已經有許多親台、友台、反中、反共的帳號被找麻煩，他們先處理小咖，因為還不想惹大咖；但事發於至微；明朝方孝孺〈指喻〉：「天下之事，常發於至微，而終為大患。始以為不足治， 而終至於不可為。當其易也，惜旦夕之力，忽之而不顧。及其既成也，積歲月，疲思慮，而僅克之。」再次呼籲，蔡政府宜籌組台灣社群媒體國家隊。

1995年為紀念在二次世界大戰中被殺害的猶太人，在美國波士頓修建新英格蘭大屠殺紀念碑（New England Holocaust Memorial）上面刻著：

THEY CAME FIRST for the Communists,

and I didn't speak up because I wasn't a Communist.

THEN THEY CAME for the Jews,

and I didn't speak up because I wasn't a Jew.

THEN THEY CAME for the trade unionists,

and I didn't speak up because I wasn't a trade unionist.

THEN THEY CAME for the Catholics,

and I didn't speak up because I was a Protestant.

THEN THEY CAME for me,

and by that time no one was left to speak up.



中譯如下：

起初，他們追殺共產黨員，我保持沉默，因為我不是共產黨；

當他們追殺猶太人；我保持沉默，因為我不是猶太人；

當他們追殺工會成員；我沒有說話，因為我不是工會成員；

當他們追殺天主教徒，我保持沉默，因為我是新教徒；

最後，當他們對付我的時候，再也沒有人站出來為我說話了。



1995年為紀念在二次世界大戰中被殺害的猶太人，在美國波士頓修建新英格蘭大屠殺紀念碑。刻著馬丁·尼莫拉的詩文。圖／擷自維基百科，公有領域

不容社群媒體宰制言論方向

當年，我們為悍衛百分之百的言論自由，要求廢除刑法100條而走上街頭抗爭；現在不要忘了，社群媒體正假藉各種不同的理由，悄悄的、慢慢的、一點一滴偷走我們的言論自由，而我們竟然亳無警覺，就像溫水煮青蛙一樣，我們的話語權正在一點一滴流失當中。

再次暮鼓晨鐘提醒政府和全國民眾，切莫等到積重難返之時而後悔莫及。

這一次政府在採購武漢肺炎疫苗時就吃足苦頭，外有敵國打壓，內有舔共犬馬為虎作倀；未來如果加上境外勢力如敵國可以控制台灣的社群媒體，主導話語權的話，台灣將陷入萬劫不復的境地。

另一方面，外傳蘋果新聞網可能要找買家，蘋果新聞網對中間選民有很大的影響力，絕對不可落入中資手中；蔡政府一定要防範未然，一定要主動出手，絕對不可重蹈當年旺旺集團入主中時的覆轍，一個中國時報就這樣毀了，我並不是在美化威權時代的中國時報，當年的中時尚有報人風骨，而今淪為舔共犬馬之流，令人不勝唏噓；旺旺中時對台灣民主自由法治都造成巨大的負面影響，當初有人也是冠冕堂皇主張所有權不會影響經營權，但是現在淪為中共統戰機構的宣傳部門，未來萬一不幸，中共統戰部門間接入主蘋果新聞網，對台灣將是重大的一撃，此為司馬昭之心路人皆知，並且事不宜遲，政府不可等閒視之。

蔡政府宜明白揭示維護言論自由的決心，宜超前部署未雨籌繆，不可空談應立即採取行動；台灣人民需要有自己的「FB」，需要有堅持台灣為一個主權獨立國家的主流新聞媒體，才不會受制於人。