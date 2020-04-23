電視受訪 帶來企業家的關懷贊助

再來，有一天，我接受電視採訪說明興建老人醫療大樓「老人需要被關心」一事。那次是在TVBS受訪，他們報導一百年來外國人在台灣的貢獻，其中一集就是採訪聖母醫院的義大利神父來台灣服務，我帶了八十多歲的李智神父一起前去，採訪全程都用台語，很多人看到該採訪後很感動，當然我們有提及要蓋新的老人醫療大樓，有個企業家因看到那集訪談後，第二天就致電聖母醫院要參訪，我當然歡迎，當他來時，我要帶其參訪醫院，結果，他請我帶他去看要蓋老人醫療大樓的所在。我就帶他去看當時正在整地的位置，當時已募款約2億5千萬，他問我還欠多少?剩下的全部由他捐。我一開始嚇一跳！預估還需3億多他都要捐，但我婉拒，這下換他嚇一跳！並問我為何不接受？

我說：「報告董事長，我當然感謝你捐款能解決聖母醫院的問題」。但我認為全台灣的老人其他所在也很需要。比如澎湖的老人也需要人照顧；恆春、台東、花蓮、埔里、嘉義等較偏遠農村或離島，我認為攏有需要，甚至有比宜蘭更需要，台灣只有六都醫療資源豐富，剩下的相對而言實在講「老人攏欠照顧」。

所以我說我如繼續募款，有個好處是我會到各地演講，如果有三萬人被我感動每個人捐一萬，我就可以募到三億，也會有三萬人關心這個議題。這三萬人不可能都是宜蘭人，會有來自高雄、台北、台中、台南……等等各地的捐款者。這些捐款者既然會關心台灣老人醫療問題，他們可能就會想到自己所處的地方也需要老人醫療的設施。

所以，我如果繼續用一年的時間募款，我有把握募到兩、三億的款項，且會增加兩、三萬人來關心這問題，這樣更有價值與意義。該企業家聽後也覺得我的想法很有意思，便說「好，現在不捐錢，以後如有任何需要再跟我講。」他要離開走到門口時，突然間他從口袋拿出一個有二十萬現金的紅包說：「修女不是都在蛋糕義賣，請把這二十萬給修女做蛋糕給育幼院。」他誤以為台東聖母醫院與羅東聖母醫院是同一機構。台東與羅東聖母醫院的確都是天主教機構，但卻沒有直接關係，台東的聖母醫院是從菲律賓來的修女會，而羅東聖母醫院是來自義大利的「靈醫會」。

募款過程出現很多料想不到的事

我募款一年後，總捐款金額就達到五億。準備要動工時，我就致電給該企業家請他捐助水泥，因為他有水泥廠與建設公司。所以，他就真的捐助水泥，對我們也有很大的幫忙。因為宜蘭地下水資源豐沛，老人醫療大樓地下室一開挖，地下水不斷湧出，使連續壁的工程施作受到阻礙，工程很難進行。經專家指導，得知需要改良地質，必須在所有地基範圍的處都需加灌水泥，才能做地下室連續壁的施作。因此，本來估算大樓新建需六千萬的水泥，結果不但都由該企業捐助，地下室還多出很多需要幾千萬改良地質的水泥也都由該企業捐助，對我們幫忙很大。

在募款中我們得到很多料想不到的幫忙。最後，還有一件有趣的事也是發生在募款的過程，那一件事本來和我們毫無關係，但卻間接幫了我們。就是當時柯文哲第一次當選台北市長時，慈濟功德會本來在台北內湖有塊地，是資源回收的工廠，後來他們想將該地變更，另做其他用途，柯文哲當時認為慈濟功德會很有錢，為何不另外買塊符合用途的地就好，若要變更地目不但麻煩還會被人講話。柯文哲公開表達他的看法後，佛教釋昭慧法師就為文批評柯文哲，這件事也在網路引發正反兩方的筆戰。

這事本來和聖母醫院無關，但有天忽然有人在網路寫文章指出慈濟功德會在台灣募款最多，是最有錢的團體，而羅東聖母醫院比慈濟更需要大家的支援捐助，並強調，羅東聖母醫院過去針對貧窮病人賒帳也都未追討。結果，該月聖母醫院得到的捐款增加了三、四千萬。我說這是「無妄之福」，這本來和聖母醫院無關，但卻因該事件突然增加三、四千萬的捐款。所以到第二個月，我們已經募得六億捐款，我就趕快召開記者會，請全台灣關心老人醫療大樓的人，不用再捐款給羅東聖母醫院，因為已經夠了。

在記者會中，我告訴大家，如果還有想要關心老人與長照需要的朋友，請將捐款給恆春基督教醫院、虎尾若瑟醫院、埔里基督教醫院、台東基督教醫院……等一些偏遠地區較需要的所在。我這樣的公開呼籲，獲得很多人肯定，大家知道聖母醫院不是要獲得捐款越多越好。是夠用，就好！

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