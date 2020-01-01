時代力量立委黃國昌（1）日到宜蘭參訪陳定南紀念館時表示，台灣政治缺的不是像韓國瑜所講的特偵組，而是沒有像陳定南這樣的人，來擔任法務部長打擊貪官污吏。圖／時代力量提供

時代力量立委黃國昌（1）日到宜蘭參訪陳定南紀念館時表示，陳定南擔任法務部長，所展現出來的氣度、清廉與執行力才是真正反映「清廉、勤政、愛鄉土」，台灣政治缺的不是像韓國瑜所講的特偵組，而是沒有像陳定南這樣的人，來擔任法務部長打擊貪官污吏。

時代力量「百萬人民挺⑥時代力量」全國巡迴活動今天從基隆出發，黃國昌與不分區立委候選人王幗英下午到宜蘭參訪陳定南紀念館，黃國昌表示，自己其實是半個宜蘭人，因為媽媽娘家就在宜蘭五結，小時候也常跟媽媽到宜蘭來。

黃國昌說，宜蘭作為台灣的民主聖地，是因為宜蘭有很多非常令人景仰、感佩的政治人物，蔣渭水、林義雄、陳定南，他們都是台灣人重要的典範以及精神的楷模。

黃國昌表示，陳定南擔任法務部長，所展現出來的氣度、清廉與執行力才是真正反映了什麼是「清廉、勤政、愛鄉土」，台灣政治缺的不是像韓國瑜所講的特偵組，而是沒有像陳定南這樣的人，來擔任法務部長打擊貪官污吏。

黃國昌指出，相信如果陳定南還在世，絕對不會接受目前慶富獵雷艦弊案的進度；若陳定南在當宜蘭縣長也絕對無法接受，南方澳大橋斷橋到現在連究責報告都提不出來。

黃國昌強調，「清廉、勤政、愛鄉土」是台灣人最重要的共同資產，也是所有台灣政治人物最高的價值，不是任何一黨的專利，甚至應該拿來作為檢驗每一個政黨的標準。

黃國昌強調，要讓年輕人看得到未來，台灣社會就必須要有公平正義，相信台灣可以靠能力與努力，而不是趨炎附勢攀關係，陳先生永遠都是他在政治這條路上學習仿效的對象。

陳定南教育基金會林光義董事長說，陳定南的精神就是廉能、遠見、魄力、堅持公平正義、追求完美的典範。他也佩服黃國昌在追查弊案時所展現的正氣，都表現出跟陳定南一樣的氣魄，相信黃國昌不會讓人民失望。

曾在羅東聖母醫院擔任院長的陳永興表示，像陳定南這種不畏權勢、堅持理想原則的人，在當今政壇就只有黃國昌有這樣的共同點。過去這四年，時代力量在立法院所扮演的角色就是「監督、制衡」，他也希望宜蘭的鄉親要讓表現最好的黃國昌，能繼續留在立法院為台灣人監督揭弊，他呼籲大家要集中選票，支持6號時代力量。