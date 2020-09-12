「海峽論壇」年度吃拜拜時間又到了，今年中共氣色很差，一身是病，四面討債國蜂擁而來，國共掛勾大拜拜，還可以開鑼，已經算是不錯了，至於可以撈到多少台商投資銀子，就很難說了。

正藍旗不敢出門

國民黨喜歡把親中政策，說成扮演中台衝突的剎車皮，說好聽就是「調人」，如今，正藍旗的國民黨政客全部躲在幕後，「鑲藍旗」的老王出馬。老王在國會數十年，練就一身「喬王」本領，他拚了老命，不顧晚節，替國民黨帶團參加「海峽論壇」紅色統戰大拜拜，精神可嘉，說好聽是傳遞橄欖枝，那台灣人就好整以暇，看看中共繞台軍機，是否減少或者變本加厲。

去年，老王信誓旦旦，要選總統選到底，最後競選單上還是沒名，這是血統不純正的悲哀，老王出身地方派系，不是傳統宮廷內的士大夫，與黨中央始終有一段距離，在國民黨這種講究血統政黨，他比不上老馬，更比不上老韓，七年前想選黨主席，就被老馬哥追殺，釀出所謂「九月政爭」，冥冥中老天安排，又是9月8日，國民黨派出「鑲藍旗」的老王去中國，老王無官一身輕，這次踏上中國土地，到底是聽訓還是當調人，我們可以拭目以待。

國民黨依然無法擺脫中國的綑綁，看看黨代表大會的荒腔走板，就可以知道一、二了，所謂「君子固窮，小人窮斯滥夷」，一個堂堂大黨，居然和國家爭奪黃金，國寶，七十年來依舊黨國不分，無所進步，卻不知道故宮之物，既不屬於共產黨，也不屬於國民黨，那是人類的歷史文物，如今是虧錢展覽，政府補貼，想拍賣也算違法，取之何用？還不如用點心思，找那些利用五鬼搬運方法，把諾大黨產納入私庫的黨國高幹，要他們吐點錢出來，拯救國民黨，可能比較快。

國民黨反美豬、美牛，就是不反共，緊緊抓住紅色統戰的論壇，一個黨代表大會下來，92共識高掛，反台獨依舊，年輕黨員企圖創新改革被打敗，這是一個新枝不如老幹的年代，退將于北辰喜歡扮烏鴉，下場是被開除，爆料說：黃復興黨部主委「寧給紅統，也不接受民進黨統治」，讀之，令人髮指，這些人還真的白吃了台灣米，白喝了台灣水。

形容國民黨被綁架，或者罹患「斯德哥爾摩症候群」，都有幾分道理，但是，終究這個黨的反共基因已經蕩然無存，鼓勵此黨黨員重新閱讀殷海光所寫的《認識中國共產黨》，1947年，殷海光老師寫下這本小冊子，文章說：「中共不是政黨，而是一種宗教信仰，這種信仰充滿排他性，所以，拒絕所有宗教，在宗教底下的政黨，更無法與之共存。」國民黨在1949年被中共打敗，國民黨的老蔣和曾經是共產黨黨員的小蔣，失去江山之後，才獲得血淚教訓，知道共產黨的邪惡可怕，沒想到這兩人的徒子徒孫，全部把兩人的深刻教訓忘光光，如今，面對統戰大餐的誘惑，居然用弱者姿態向強者遞出橄欖枝，這一招不是和平，而是投降。



第十二屆海峽論壇將於9月19日在廈門舉辦，國民黨主席江啟臣日前決定派團出席，並由前立法院長王金平擔任團長、秘書長李乾龍擔任副團長。圖／擷自公視新聞

跪著乞求不會有和平

有這樣腦袋不清楚的國民黨在台灣，也必然產生「中國若侵略台灣發生戰爭，他不上戰場的懦夫」，這種懦夫還不知臉長，公開發出聲明，還舉出聯合國憲章的規定，其實，反戰不是這樣的樣態，強者不願意對弱者侵略，才是反戰，弱者選擇戰爭，稱為抵抗，這些人應該去看一本書——《被詛咒的勝利》，醒醒腦袋，這本書的作者是亞榮.布列格曼。

亞榮是以色列人，1978年和1982年兩度參戰，最後以上尉軍官退伍，退伍後在希伯來大學攻讀政治，1988年結婚後到尼泊爾度蜜月，造成亞榮觀念大轉變的是一張圖畫。有一天，亞榮在加德滿都街上閒逛，看到一張圖片，內容是一位以色列軍人以槍托對著一個跪在地上巴勒斯坦小孩，巴勒斯坦小孩以乞求眼光看著軍人，這張圖片震動了亞榮心靈，以色列在經過六日戰爭後，從反抗者變成占領者，對巴勒斯坦人毫不留情霸凌，聖經中的哥利亞巨人腳色，蛻變成以色列，於是，亞榮接受《國土報》訪問，把他的覺醒說了出來，如果要我以後備軍人身分接受徵召，去佔領區執行任務，我會抗命拒絕，我知道這是叛國罪，所以我選擇離開以色列，亞榮最後離開以色列，移居英國，因為他選擇不擔任占領者，不替強權服務，這才是真正的反戰，真正符合聯合國憲章規定。

中台兩國武力不成比例，所以，台海和平只要中共一句話；「放棄以武力侵略台灣」，行動上撤除所有對台灣領土飛彈，問題就解決了，台灣早已宣布動員戡亂結束了，不是嗎？

現在倒是反過來操作，中共央視記者說:「老王銜命到中國求和」，凸顯強權高高在上，弱者向強者乞求，請問，一位台灣派系養成的政客，背上「鑲藍旗」到中國，有那麼大的面子，去和共產黨喬事情嗎？

老王出任務，我還是存有疑問，話說回來，藍色剎車皮已經老了，無法再操勞，老王吃完紅色大餐，回台灣卡實在。