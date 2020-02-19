WHO專家已經抵達中國進行武漢肺炎的疫調，卻沒有安排前往重災區湖北及武漢，令人質疑。圖／取自中國政府網

中國武漢肺炎疫情延燒，今(19)天上午最新統計，中國（不含香港、澳門）已達74185例確診，總計全球共75184例確診。為了防堵疫情，中國終於同意讓世界衛生組織(WHO)派遣專家赴中國進行疫調。不過，現在傳出，12位WHO專家已經抵達北京，目前行程卻僅限於北京、廣州及四川，竟然沒到重災區湖北及武漢，外界質疑這樣的疫調如何展現中國疫情的全貌？

根據自由亞洲電台報導，即使中國國內對於國際援助的呼聲不斷，WHO安排國際專家赴中國的過程仍一波三折，直到1月28日WHO秘書長譚德塞在北京與習近平見面，中國才首度對接待國際專家團的態度軟化，專家團由12位國際專家及12位中國專家組成。

不過，這個專家團世界僅赴北京、廣東、四川開展現場考察，卻沒到重災區湖北及武漢地區，令人質疑?自由亞洲電台訪問了WHO發言人賈薩爾維克（Tarik Jasarevic），僅得到「其它地區尚未排除」的回應。

為此，自由亞洲電台詢問了美國國立衛生研究院（NIH）過敏症及傳染病研究所主任弗契（Anthony Fauci），世衛組織專家組裡的十二位國際成員中有幾位美國專家? 這個專家組在中國考察卻不赴武漢，如何得到疫情全貌?弗契稱，中國政府對於發佈專家團在哪裡、行程如何安排這類訊息「非常敏感」，美國專家在中國身為「客人」，因此尊重由中方發佈關於專家團的資訊。

報導引述弗契的訪問指出，「我們傾向於您能從中國人那裡得到資訊，因為我們(美國)不想領先中國人(發佈訊息)。我們最不願看到的是中國撤回我們在那裡的人。」

至於美國屢屢遭中國拒絕而無法派專家前往疫調一事，目前已出現機轉，該報導提到，美國疾控中心1月6日首度與中方接洽，表態願意送專家赴中國展開疫情研究合作，經過近一個半月的協商之後，美國衛生部助理部長凱德雷（Robert Kadlec）18日證實，多位美國專家已經抵達北京，這將有助於了解疫情，及如何進一步合作管理，只是目前仍不知道疫情的影響有多大，令人非常不安。