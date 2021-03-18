來自台灣的Nuke特效合成師吳昆航，參與絕地戰警3（Bad Boys for Life）電影的視覺特效幕後工作。圖左為吳昆航與絕地戰警3電影海報合影，圖右是片尾製作團隊，紅線部分是吳昆航。圖／吳昆航提供

風靡全球的美國電影《絕地戰警3》（Bad boys for life），暢快刺激及拳拳到肉的動作場面，穿插笑料戲碼，讓這一部電影在台灣開出傲人票房。其中一位來自台灣的視覺特效專業人士吳昆航幕後參與後製工作，結合團隊讓整部電影的呈現更加生動充滿張力，十足抓得住觀眾的眼球。

吳昆航目前轉任於美國洛杉磯Framestore公司擔任Nuke特效合成師。Framestore創立於1986年，曾經三度獲得奧斯卡獎殊榮，而《復仇者聯盟：終局之戰》、《神力女超人1984》、《銀翼殺手2049》、《艾莉塔:戰鬥天使》等電影都是觀眾耳熟能詳的作品。

值得一提的是，2019年在CBS All Access首播的美國黑色喜劇網路劇集 《致命女人》第一季（Why Women Kill），Framestore公司負責美術設計、規劃、現場拍攝，以及到最後製作完成精美影像。其中，吳昆航即是負責視覺特效的專業人士之一。

吳昆航指出，《致命女人》這一部電視劇是Framestore製作，由特效總監Jeremy Burns帶領團隊後製完成，致力尋找創意方案來輔助視覺特效的展現，並為電影、電視、廣告中的視覺效果開創新的里程碑。

參與《致命女人》視覺特效的合成師吳昆航說，這部戲劇因為是發生在過去的年代，因此在拍攝完成以後，必需針對每一個鏡頭去做清理與修改，例如移除現代街景會出現的加油站標誌，或者是修掉停車的繳費機，雖然是21世紀拍攝，但必需營造出這是一部過去時代的作品，這也是一個充滿挑戰的工作。

世新大學畢業，吳昆航於2016年負笈美國舊金山藝術大學，並取得動畫與視覺特效學系碩士學位。他說，大學時期受到電影星際大戰與復仇者聯盟的影響，才決心踏上視覺特效這條路。



台灣視覺特效合成師吳昆航，在美國參與多部知名電影及電視劇的後製工作，為影視藝術奉獻心力。圖／吳昆航提供

除了知名電影、電視劇視覺特效幕後工作，吳昆航也跨領域參與2020超級盃廣告（Ready to rock ?）、 巴黎迪士尼廣告，以及AT&T年度廣告的後製合成設計製作，展現美術企畫及創作能力。



Framestore公司製作出品、2019年在CBS All Access首播的美國黑色喜劇網路劇集 《致命女人》（Why Women Kill），吳昆航擔任視覺特效的合成師，為電視劇的完美呈現把關。圖／吳昆航提供