台灣人「正名制憲」的權利，是來自：自然法、《舊金山和約》和《民族自決權》。示意圖／擷自網路，民報合成

一位對憲法學有較深入理論背景的網友，針對前無外久前我發表的〈 民族覺醒的台灣之春 〉，做了三方面評論。以下將我對每一項的回應附在評論後壁。

國家、制憲權人與憲法之關係（入門基礎對台灣人尤其重要）

1. 國家vs憲法：需以國家為後盾＝國家高於憲法。憲法是國家最高法典＝國內法。台灣不是台灣共和國，中華民國是中國的非法政權（1971年〜），不是台灣人自以為是的國家，因此台灣人必須先建國。

Ted>>同意。

2. 制憲權：制憲權是現代立憲主義國家憲法之核心。建立新國家之後台灣人民才有制定憲法的權力（制憲權）。這部「中華民國憲法」是原制憲權人（中國人）已宣布廢棄的舊憲法，在台灣施行不具正當性、合法性。中國舊政權統治下的台灣地區人民，無權重新制定或修改中國舊憲法，甚至有「自陷」一中框架之政治意義。

Ted>>非常歡喜你指出對台灣社會真重要的法理事實：《支那民國憲法》在台灣施行，無正當性嘛無合法性。在台灣獨立建國革命過程某階段，尤其是接近建國成功階段，受台灣人支持的領導組織應該會有「憲法草案」產生，建國成功後才由負責單位定案，交由台灣人以民主方式加以認可採納。所以，這部憲法呣是透過支那舊憲法程序來重新制定或修改完成耶。咱推動「正名制憲」的行動，現在竊佔台灣的假「支那民國」憲法和法律無權利約束咱。台灣人「正名制憲」的權利呣是來自假「支那民國」體制，是來自：自然法、《舊金山和約》和《民族自決權》。

3. 一般憲法論：制定新憲法（制憲）:憲法內容有「重大變更」時皆需要「制憲」，制憲惟獨沒有創立新國家之意義。（國家最高法典＝國內法，不可能有創立國際新法人之意義）

Ted>>台灣民族獨立建國運動是，一場推翻外來假「支那民國」體制，台灣人要掌握台灣主權的革命運動。「正名制憲」是現階段台灣民族運動，可以有效突顯民族矛盾，喚醒民眾爭獨立建國的運動手段之一。愛沙尼亞人民為爭取恢復國家獨立，自1985開始採取較公開的異議表達行動。上起頭咁哪敢抗議「環境汙染」。若學者對怹堅持講，改善環境汙染無可能恢復國家獨立，勸愛沙尼亞的行動組織，一定著採取直接針對恢復國家獨立的行動議題，按呢會予人感覺：你咁瞭解按怎改變一個社會，創造有利革命環境哩？