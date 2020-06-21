被譽為「上帝金戒指」的日環食，今(21)日夏至現身嘉義上空。

被譽為「上帝金戒指」的日環食，21日夏至現身嘉義上空，不僅天文迷嗨翻、更吸引大批民眾前往北香湖公園共賞日環食，整個嘉義主要道路擠滿車潮。嘉義市長黃敏惠市邀北市長柯文哲與北市政府團隊訪嘉，柯文哲夫人陳佩琪及魏德聖導演也來「嘉」共賞世紀天文秀。

位處環食帶中心線的嘉市，為絕佳觀測地點。許多民眾不畏高溫炎熱天氣，擠爆文化與友愛路，攜家帶眷前往北香湖公園，柯文哲上午聽取天文講堂，下午靜待進入日食時間後，即拿起觀日濾鏡扇，抬頭仰望天空，欣賞16點14分僅一分鐘的食甚，現場驚呼聲連連；隨後5架F-16戰機，以大雁隊形通過北香湖公園上方，為日環食活動再帶起一波高潮。

嘉義今吸引了全國滿滿人潮。 黃敏惠市長感謝柯市長帶著台北市政府團隊，南下嘉義市共襄盛舉，同時嘉義市與台北市在今天滿滿的行程中，有更深入的市政交流，期盼未來一起攜手合作。

台北市長柯文哲、夫人陳佩琪以及北市政府，今天參訪了樂齡健康訓練場、火車站前廣場、嘉義製材所及北香湖公園等。

將嘉農拚戰日本甲子園故事，以KANO電影躍上國際舞台的導演魏德聖透露，自己第一次追天文景觀，覺得是個特別經驗，才知道原來這麼多人熱衷，今天中午的高鐵車廂都爆滿，魏德聖從頭到晚都仔細觀看著日環食的過程，他說「太陽、宇宙真的很神奇，真的很好看。」