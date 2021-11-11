作者指出，2012年7月聯合國ＣＯＤＥＸ已經通過牛、豬的萊劑安全性國際標準，如今進口萊豬採用ＣＯＤＥＸ萊劑安全性國際標準來因應，這是本著理性、科學精神以及依法行政，為什麼出現「反萊豬」公投呢？圖為2020.11.22中國國民黨參加秋鬥的反萊豬遊行。圖／擷自中國國民黨臉書

自由時報11月11日A4版刊登〈公投局面逐漸逆轉〉一文指出，至於「反萊豬」公投，這是台灣政黨政治可惡的宿命，民進黨在野「反萊牛」，國民黨在野「反萊豬」，嘴巴說的是食品安全，腦子想的是政治鬥爭。朱立倫說國民黨要重建和美國的關係，光憑這項公投，他就被拒於門外。而民進黨政府處理這項公投，應該謙虛自省，蔡總統應該為她在野時的主張向人民道歉。

前文所稱，「蔡總統應該為她在野時（按即反萊牛）的主張向人民道歉。」此項論點，未免太沉重，因為食品安全政策及主張受到時空因素及國際環境之影響。「反萊牛」與「反萊豬」不能同等看待；應該本著理性及科學精神來加以評估及論斷，才是維護國人健康的最佳策略。

2009年民進黨反萊牛（狂牛症+萊劑安全性）→2012年7月聯合國ＣＯＤＥＸ通過牛、豬的萊劑安全性國際標準→2020年8月「牛豬分離」政策被取消→2021年12月中國國民黨「反萊豬」公投，其理何在？

按2015年12月出版《大局，承擔─柯建銘的國會折衝與關鍵承擔》第27、28頁指出，「因狂牛症、瘦肉精等因素，台灣對美國牛肉及相關產品進口有相當多限制。在2009年，馬政府即違反現行國內法令，且在未徵詢國人意見的情況下，逕自簽訂《台美牛肉議定書》，擴大帶骨牛肉、內臟等狂牛症高風險部位美國牛肉進口，當時台灣朝野譁然，時任民進黨主席的蔡英文下達指令，要求柯建銘為首的立院黨團全力阻擋，在強大的民意後盾下，通過《食品安全衛生管理法》（食管法）修法，明定十年內發生過狂牛症地區的高風險部位牛肉，不得進口，同時迫使行政院實施「三管五卡」措施，最後國安會秘書長蘇起也在風波之後黯然下台。」

食品安全標準應與國際同步

2012年3月2日食管法修正案付委後，馬英九緊急召開國安會議，行政院罕見在晚間發出新聞稿，表示要有條件解禁，提出「安全容許，牛豬分離，強制標示，排除內臟」的十六字箴言；隨後製作多款說帖，向社會展開遊說。

查2012年7月初，國際食品法典委員會（ＣＯＤＥＸ）在羅馬召開，表决結果69比6票，通過國際標準：「萊克多巴胺殘留的容許量，豬與牛的肌肉及脂肪為10ｐｐｂ，豬與牛的肝臟為40ｐｐｂ，豬與牛的腎臟為90ｐｐｂ。」當時民進黨發言人林俊憲召開記者會表示，「ＣＯＤＥＸ是聯合國與世界衛生組織最重要的食品安全標準機構，因此民進黨同意台灣採取國際標準與國際同步，但民進黨會持續監督政府，確保檢驗標準的落實。」

2012年7月底立法院臨時會表决，以63比46，三讀通過了食管法修正案，只要符合衛生署所訂定安全容許殘留量標準的牛肉都將開放進口，農委會也將同步公告乙型受體素（瘦肉精）可作為牛隻飼料添加物使用，而牛豬分離原則則以附帶決議呈現，也就是僅開放含瘦肉精牛肉進口，豬肉則不予開放。

平心而論，進口萊豬採用ＣＯＤＥＸ萊劑安全性國際標準來因應，這是本著理性、科學精神以及依法行政，為什麼出現「反萊豬」公投呢？期盼國人一定要認清事實真相，不要被在野政黨操弄了。