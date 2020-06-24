這些年來，常在報上看到一再強調英語，並要求以之為一項國家語言的投書、專文等。這構想當然很好，但真有必要嗎？恐怕會跟台灣的各種母語，如台語、客家語、各族原住民語一樣，立法容易，落實卻困難重重，乃至效果不彰。前述台灣母語早已明文規定，均為官方語言，然而從南到北，在大小社區裡，除了老年人會以其母語交談外，中壯年75%以上是講華語，而青少年及幼年人口則100%以華語溝通。甚至老年人在跟兒孫輩講話時，又會患上「越頭症」，即轉過頭來，用華語和晚輩攀談。試想母語都這種狀況，欲期待英語也成為一種官方語言，並在社會各階層使用，豈非緣木求魚。

制定語言政策不難，欲使之在社會上普遍運用才傷腦筋。畢竟不同於交通規則或防疫措施等，很難定出罰則，以強制執行。況且，不愛說，不想說或不願學某種語言等，對於健康、生死等根本毫髮未傷。即便現代在語言政策上，多採獎勵方式，卻也像是母語或英語演講比賽，一旦賽完就拋諸腦後，家裡、學校、社會上華語嘰嘰喳喳又講個不停。

語言學習應與生活相結合

確實如此。我曾試著用簡單的英語，和雙語幼兒園或小學的孩童交談；結果，十之八九都不願回應。即便偶有父母在一旁鼓勵，他們依然沉默不語。因為在他們心裡，英語是一門課，唯有在上課時才需要講，並且跟著老師講。下了課，還是講華語較輕鬆自在，何況回到家，和大人嘰嘰呱呱講的仍是華語。台語課亦有類似的情況。

很顯然，英語在台灣已被過於美化與誇大。論及個人時，英語常與收入、地位、成就等連接在一起。而言及國家時，英語則與國際化、競爭力、自由程度等劃上等號。正由於這種迷思，英語才會經常被提及，並企盼能成為一項國家語言。

看看鄰近的日本、南韓。這兩國皆未將英語列為一種官方語言，但彼等在經貿、文化（含文藝、文創）、國際關係、地緣政治上均有其重要性，且成就顯著。當然，台灣也表現不錯，甚至還在醫療、防疫、公衛、資訊（通訊）科技上備受推崇。

反觀印度、新加坡、菲律賓、馬來西亞等國，因歷史因素，過去曾為英國或美國的殖民地，故習於將英語列為一種官方語言，但他們在民主、自由、公共建設、社會開放程度、企業國際化等方面有優於台、日、韓嗎？可見英語是否為一國的官方語言，對該國的國際競爭力、影響力無絕對的關係。