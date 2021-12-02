依12月1日自由時報A7版報導，立法院院會11月30日三讀通過「稅捐稽徵法部分條文修正案」，修正內容之一為，本次修法條文並新增檢舉獎金核發、標準及領取資格限制，明定檢舉獎金以每案罰鍰20％、最高480萬元為限；稅務人員、稅賦查核人員配偶或三等親、依法執行職務的公務員及參與逃漏稅捐或其他違反稅法規定的行為，不得領取檢舉獎金。

前述有關稅務「檢舉獎金核發」之規定，係源自1954年4月23日制定公布「財務罰鍰處理暫行條例」，共有9個條文，充滿了白色恐怖的威權制度色彩。該條例後來經1981年7月13日及1995年6月29日二次修正公布第4條。2004年4月9日修正公布第3、4條，將原第3條第3項「主辦查緝機關協助查緝機關之在事人員獎金之分配辦法，由行政院定之」予以刪除。

另查2021年11月23日《世界民報》社論〈杜絕實質課稅原則成為稅官的空白支票〉一文指出，中華民國號稱法治，在課稅實務上不是仿效民主的英美，而是極權納粹用來剝光猶太人財產的「實質課稅原則」！在許多冤假稅案中，可以看到在稅務獎勵金、執行獎金制度下，巧立名目、恣意認定所得性質，還不負舉證責任，實質課稅原則常被濫用。結語指出，在實務上，稅捐機關和行政法院只想要利用「實質課稅原則」收多稅而不顧法理……。為了保有台灣的民主，應立即廢除收多稅的實質課稅原則，回歸憲法明定收對稅的租稅法律主義。

依新立法稅務「檢舉獎金核發」之規定，不得領取檢舉獎金適用對象的範圍，較「財務罰鍰處理暫行條例」第3條第2項規定更為廣泛。表面上看來，似乎與稅務人員無關，不過，在「借用人頭」風氣盛行的社會裡，要讓稅務人員斷掉貪圖獎金的慾念，甚為困難。歷經25年尚未完全平反的「太極門稅務冤案」即為一例。

平心而論，從事有關「稅制、稅法、稅政」之改革，應該重視「實質課稅原則」嚴重侵害納稅者權益，根本不尊重及保障人權，早日回到「租稅法律主義」，才是正途。目前新增稅務「檢舉獎金核發」立法，恐將造成更多的冤假稅案。最近一個多月以來，「法稅改革聯盟」志工們走上街頭，主張「廢獎金、救冤案、護人權」活動，意義在此，值得關注。