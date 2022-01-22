從令人耳目一新的水資源回收中心做為起點，形似博物館的管理大樓，洋溢著當代風格，弧面牆構成雪白極簡的建築外觀，讓人眼前一亮。圖／林煒凱、翁睿坤

桃園龜山有頂尖的醫療體系座落，有人文薈萃的大學院校，亦是全台重要的高科技及工業重鎮，實地踏訪隱身在繁忙街道裡的璀璨亮點，來到龜山在看似尋常的生活風景中，發現龜山的不平凡。

從令人耳目一新的水資源回收中心做為起點，整潔明亮的建物一改污水處理印象；在大樓林立的街區，找尋法式家常可麗餅香氣；穿梭繁華市區，挖掘龜山陸光三村的眷村生活記憶與文化，大啖充滿懷舊好滋味的台式咖哩飯；最後日暮時分在山頂眺望，用迷人夕照畫下美麗句點。

綠色永續 文青水園水資源回收中心

探訪龜山第一站，騎上Youbike造訪新地標「文青水園水資源回收中心」。獲頒2020年國家卓越建設獎最佳規劃設計類特別獎的文青水園，顛覆大眾對傳統污水處理廠的刻板印象，以低衝擊開發技術，將污水處理系統隱於地下，地面上則打造為景觀公園，運用「莫比斯環」設計概念，象徵水資源生生不息、循環永續的意象，打造美觀與實用兼具的水資源回收中心。

形似博物館的管理大樓，洋溢著當代風格，弧面牆構成雪白極簡的建築外觀，讓人眼前一亮；沿緩坡愜意慢踱上2樓，園區景觀草木的綠意越發開闊，屋頂是一片廣大的覆土式花園，四周採無邊際玻璃牆設計，讓視野展望更加廣闊，是在地居民與遊客散步遊憩的好去處。稍作休息，前往「黑水咖啡館」，點杯咖啡、下午茶或飲品，悠然享受綠地包圍的美好景致，也留下一篇網美食記。

享受生活的法式可麗餅 杏杏

離開文青水園，來到個性小店聚集的文二三街，在法式可麗餅店「杏杏」一探新穎的生活況味。由Toby與Ashley夫婦檔共同經營，以「吃即是享受生活」的理念，將家常、平易近人的美味法式可麗餅帶入日常生活中，並選用原木搭配白色調布置，打造明亮、清新與自在的用餐空間。隨處可見的療癒兔裝飾，來自喜歡兔子的Ashley巧思，店名更發想自寵物兔呆呆來命名。



杏杏用餐環境明亮舒適，客人能在此悠閒地享用美食。圖／林煒凱、翁睿坤

杏杏擁有鹹、甜兩種口味可麗餅品項，鹹味推薦「半熟蛋起司火腿蕎麥餅」，微酥Q軟的餅皮由新鮮蕎麥粉與蛋製作，包覆煙燻火腿、切達及莫札瑞拉兩種起司和雞蛋，以海鹽和黑胡椒簡單調味，一口咬下濃香蛋汁四溢，搭配時蔬沙拉營養滿點；甜味必點人氣「招牌杏杏薄餅」，運用日本熊本珍珠薄力粉、蛋、牛奶和橙皮帶出風味清爽的柔軟餅皮，搭佐焦糖富士蘋果、香草冰淇淋、肉桂粉及新鮮蘋果片，脆軟冰熱、層次豐富。店內還有口感綿密、甜而不膩的手工蛋糕，品嚐甜點，感受充滿人情與新意的簡單生活。



杏杏用當季新鮮水果製作手工蛋糕「香緹草莓」及飲品「藍莓優格果昔」，好吃不甜膩。圖／林煒凱、翁睿坤

承載在地記憶 龜山眷村故事館

品完甜點，走進「龜山眷村故事館」，解說員訴說著屬於眷村的精采故事。龜山眷村故事館前身為陸光三村自治會辦公室，是當時村內集會及交流的重要場所。陸光三村經拆除改建後，唯一保留下來的建築，成為凝聚眷村能量的平台，訴說著眷村共榮情感與文化。



一樓客廳擺放著眷村改建時搶救回來的物件，每件都刻著陸光三村的生活痕跡。圖／林煒凱、翁睿坤

故事館一樓為常設展，呈現大時代下生活的常民物件與珍貴文史資料，魚鱗壁板、紗門、門牌及郵箱，隔出一區眷村家屋的生活空間，客廳陳設桌椅、風琴、電視機、黑膠唱片機、老照片及剪紙窗花等；餐廳則擺設手工繡花鞋、京劇樂器、熨斗及熱水瓶等生活物件；特別設置的軍事主題區，收藏龜山最後一位飛虎隊成員的皮箱、以戰機廢棄零件熔製的水盆、眷戶名牌等文物，細細觀察每樣物品，彷彿能從中感受到往昔生活時的溫度。參訪同時，還可與擔任駐館志工的眷村居民聊聊，回顧屬於他們的閃耀故事。



與軍事相關的展示區，陳列空軍飛虎隊成員的皮箱、隨身攜帶的軍令、衛教口袋書及徽章等。圖／林煒凱、翁睿坤

懷舊簡單味 眼鏡女孩

與故事館道別後，轉進熱鬧的中興路，在懷舊風格餐館「眼鏡女孩」品嚐當地的人氣咖哩飯。店主允閎和妻子煦屏兩人從行動餐車創業，推出大獲好評的咖哩品項後，進一步打造台式咖哩專賣店，用老電視、縫紉機等充滿年代感的店面擺設，以及餐點的質樸美味，營造帶有懷舊風格的平凡生活。



店內以復古玻璃杯、老電視機、阿嬤的嫁妝縫紉機及公仔收藏裝飾，營造出1960年代的復古氛圍。圖／林煒凱、翁睿坤

店內的台式咖哩滋味清爽，以雞胸骨、高麗菜梗烹煮2小時，製成鮮甜高湯，然後炒香紅蘿蔔、馬鈴薯、地瓜，再用高湯與咖哩塊慢燉1個半小時製成，用根莖蔬菜的澱粉增加醬汁的濃郁與甘醇，並添入巧克力與蜂蜜調製出溫和甜味，搭配米飯與牛奶滑蛋，嚐起來十分順口。「炸雞肉咖哩飯」以香草調料與米酒將雞肉醃漬入味，再裹上薄細麵衣油炸，肉汁飽滿、分量充足、每一口都是滿足！還有創意「肉燥咖哩飯」，以炒肉燥的鹹味，襯出醬的甘甜，更是令人欲罷不能，再來杯沁涼的「檸檬冬瓜茶」，樸實又讓人回味不已，在在表現出台灣味的迷人。



相較於濃郁的日式咖哩，眼鏡女孩以清爽偏甜口味詮釋台式咖哩，使用天然食材製作有益健康的美味。圖／林煒凱、翁睿坤

夕照瑰麗市景 大棟山405三角點

飽餐一頓後，往附近的「大棟山405三角點」前進，登上山頂一睹夕陽西下、華燈初上的璀璨城景。大棟山又稱龜崙山、橫坑子山，海拔405公尺，最高處設有一等三角點與國土繪測的圖根點基石，以及供到訪者休憩的涼亭。地處龜山、樹林交界的大棟山，因四周無高處遮蔽，視野極為寬廣，可盡覽城市輪廓與自然日落美景。

大棟山405三角點可自四方多條步道健行抵達，沿途擁有層次分明的林相及豐富的植物、蝴蝶生態，秋冬到訪尤為優美，山坡盛開的大片芒花隨風恣意舞動，美得讓人流連忘返。自山頂制高向下眺望，一側是桃園地區市街，傍晚時分太陽西落，夕照將市街渲染成漫天蓋地的橙紅，萬家燈火紛紛點亮，構築一幅絕妙景致；一側是大台北盆地，天氣好的時候，淡水河、台北101歷歷可見，讓人忍不住拿出相機，只想留住眼前美好的一刻，為這趟龜山之旅留下深刻的回憶。



地理位置優異、吸引許多攝影愛好者前來的大棟山405三角點，可遠眺落日餘暉下的桃園市景。圖／林煒凱、翁睿坤

※本文轉載自 《桃園誌》No：79