選舉就是選擇更好的人選，這一次你有更好的選「哲」！民進黨南市立委王定宇站台呼籲並拜託鄉親接到電話民調支持鄭光哲、幫鄭光哲讚聲、發聲！

王定宇說：「上一屆初選的時候 因為數學問題，鄭光哲不應該輸 結果輸….，他疼惜民進黨、疼惜民進黨已經提名的同志，他放下，雖然稍微被拗去，但鄭光哲說沒關係 四年後再來」。王定宇肯定鄭光哲有氣魄。

王定宇並說，鄭光哲上次差一點而已，他有那個基礎，民調看基礎，越有基礎的人，過關的機會越大，已經在場的，讓定宇拜託一下…..

四年前角逐民進黨南市議員初選的鄭光哲，最後因南區、安平區選區合併加權計分，致使最後初選失利。鄭光哲捲土重來日前競選服務處成立，立委王定宇站台力挺！

繼前立委、台灣護理學會龍頭陳靜敏公開呼籲力挺鄭光哲後，民進黨南市立委王定宇日前也站台呼籲拜託鄉親支持鄭光哲。

2022年地方大選逐漸加溫，鄭光哲繼日前獲得前立委、台灣護理學會龍頭陳靜敏公開呼籲力挺後，民進黨南市立委王定宇公開站台聲援，鄭光哲聲勢上漲，後勢可期。

※南市議員(南區/安平區)王定宇站台力挺鄭光哲完整內容上網影音

※逐字內容

光哲，對我來說是個小老弟 政治來說，他的功夫練得很齊全 跟過做過首長的許添財 不分區立委 我的好同事陳靜敏 也跟過區域立委陳歐珀

他對我們南區、安平區的公共建設也時常在我的辦公室出入

所以在一旁看 看這個年輕人對自己的故鄉 充滿了感情

希望能讓自己的故鄉 越來越好

一個功夫練好的年輕人 對自己的家鄉要投入 我們除了鼓勵 也希望在場的好朋友厝邊頭尾親 幫他互相讚聲！電話民調 幫他發聲一下

上一屆初選的時候 因為數學問題

他不應該輸 結果輸

他那時候放不下 他說不行 他要提告

那時候 定宇在民進黨中常會出來 我有跟他說 你是為了這個土地在打拼

不是為了你自己 提告是自己的權益 一旦你告了 對黨的傷害 對已經提名的人的傷害這不是你願意看到的

他立即放下 他不提告

他疼惜民進黨 他疼惜民進黨已經提名的同志

他放下 雖然稍微被拗去 他說沒關係 四年後再來 這樣有氣魄吧！

真正的氣魄 不是比拳頭大小 真正的氣魄 是為了疼惜一個大局

疼惜這塊土地 願意放下自己 願意犧牲自己的權益

這叫做氣魄 所以 今天還沒開場我來這裡 給光哲加油

他一個鄉下囡仔 整個家族住在南區

啊 功夫練好 靠你們幫忙

乎伊展現功夫 疼惜自己的家園(5:55)

在這裡給光哲加油

他能過 不能過 看大家喔

他上次差一點而已

他有那個基礎 民調看基礎 越有基礎的人 過關的機會越大

已經在場的 讓定宇拜託一下 電話接到 給鄭光哲鼓舞一下，

這樣好嗎！感謝大家！

■選舉就是選擇更好的人選 這一次你有更好的選哲 鄭~光~哲

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