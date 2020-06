《美國科學人雜誌》(SCIENTIFIC AMERICAN)最新的六月號一篇報導〈失敗的領導 : 川普在新冠中貶低科學對所有人構成的威脅〉(Failure to Lead A U.S. president who belittles science during a pandemic is a danger to us all)對川普只為競選連任,輕看科學證據所造成的災難,提出嚴厲的指責。這篇文章的作者本· 桑特(Ben Santer),他是勞倫斯利佛莫爾國家實驗室(Lawrence Livermore National Laboratory)的氣候研究員,也是東英吉利大學氣候研究部門的前研究員。

寫這篇文章時,Ben Santer正大病初癒。見到生機勃勃的窗外景物,大為感動。「我在聽我租來的公寓裡那台舊冰箱的令人愉快的背景嗡嗡聲,聲音突然停止了。剩下的唯一聲音是耳鳴。我從椅子上透過玻璃滑動門向外望去。風和雨使山坡上鮮黃色的法蘭絨灌木叢生機勃勃。加利福尼亞有記錄以來最乾旱的2月,開花的樹枝似乎像手指一樣伸開,抓住了賦予生命的雨水。」

Ben Santer已經在家隔離了一個星期。他從華盛頓特區的氣候變化研討會回來後,因低燒和乾咳嗽而倒下。第五天,他接受了新型冠狀病毒和其他微生物的測試。經過幾天的焦慮,得知自己感染了另一種病毒——一種嚴重的流感病毒株。

在被隔離的同時,他對大自然複雜系統如何影響世界產生了大擾動做了很多思考。「那是我工作的一部分。作為一名氣候科學家,我研究了大氣和海洋對諸如大規模火山噴發,太陽能量輸出的巨大變化以及大氣中二氧化碳水平增加一倍的反應。」他指出,新型冠狀病毒是對複雜的人類管理系統的重大衝擊。

Ben Santer跟大家分享他從當前疫情中學到的功課 :

第1課:科學上的無知可能是致命的。

對科學的無知,將要了大家的命,尤其是如果它始於美國總統的錯誤示範並從此而下。從科學上講,川普一開始在2月26日說 :「新冠病毒不會比季節性流感更糟」。他建議美國公民照常營業; 3月19日的新聞發布會上,川普又暗示瘧疾藥物奎寧有望成為新冠疾病的療法,但這根本尚未得到證實。此類不準確信息接二連三地傳播,延遲美國採用社會隔離的方式,加劇美國更快地傳播新型冠狀病毒。

第2課 :領導者應該更關心挽救生命,而不是贏得連任

第2課:領導者在危機時刻講出硬道理,而不是像川普在3月6日在疾病控制與預防中心所說的那樣,「任何人只要接受檢查就可以接受檢查」。領導者不會在自己沒有的領域承擔專業知識。領導者應對個人和組織上的失敗承擔責任。領導者更關心挽救生命,而不是贏得連任。

第3課:沒有哪個國家可以獨善其身

第3課:「美國優先」不是王道。全球大流行中的戰略,沒有哪個國家可以獨善其身,因為一些微觀傳染因素可以搭上任何飛機,輪船,火車或汽車造成全球蔓延。只有建立有效的國際組織和聯盟,才是克服全球健康危機的好方法。

川普的科學幕僚未盡諫君言責

在過去的幾個月中,「謹慎再謹慎」(an abundance of caution)一詞變得司空見慣。人們在解釋自己進行自我隔離的決定時會使用它。但是在大流行開始時就應該多加注意,應該超前部署準備好科學上準確的消息傳遞的詳細計劃,以及國家和國際協調響應工作的策略。川普政府幕僚應該糾正總統關於冠狀病毒嚴重性的錯誤陳述;相反地,幕僚卻基本上保持沉默。

經過多年的輕忽科學,最著名的是氣候變化科學,川普將發現科學對於人類生存乃至他自己的政治生存至關重要。通過科研,將為新型冠狀病毒開發疫苗。如果這個國家現在投資於科學,如果我們投資於維護強大的全球衛生系統,我們將為下一個新的病毒做好更好的準備。