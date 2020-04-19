德國第一大報畫報「Bild」日前質問中國，武漢肺炎（新型冠狀病毒COVID-19）疫情禍及全世界，導致全球經濟巨大損失，是否該對此賠償？中國駐柏林大使館卻痛批「煽動民族主義」可恥；畫報總編輯芮克特（Julian Reichelt）發表致中國國家主席習近平公開信、並錄製附有中文簡體字影片回批：您不僅監控、危害自己人民，還危害全世界。

芮克特在給習近平的信中表示，畫報日前詢問，武漢肺炎肆虐全球，中國是否該為全球遭受的巨大經濟損失賠償，中國駐柏林大使館就寫了一封公開信給他，譴責他「煽動民族主義」卑鄙無恥。

芮克特指出，「您靠監視系統統治國家，若沒有透過監控人民，您當不了國家主席，您可以監視所有人民，但卻拒絕監視國內具高度染疫風險的的活禽市場，只要提出任何批評質疑，您都會全面封鎖，但卻不把販賣蝙蝠湯的攤販給關了」。

「您不僅監控自己的人民，還危害他們，進而危害全世界」，他批評習近平，監控導致人民沒有自由沒有自由，就沒有創造力，沒有創造力的國家，就無法發明任何東西，中國是剽竊智慧財產世界第一的國家，就是習近平不讓中國的年輕人自由思考。

他批評中國最暢銷的出口就是武漢肺炎，雖然沒有人想要，但卻波及全球各地，「在您、您的政府和中國科學家早就知道新冠病毒會人傳人時，卻把全世界都蒙在鼓裡」，西方研究人員問及武漢情況時，中國專家不理不睬，在民族主義作祟下，絕口不提此民族恥辱的事實，「您要如何向全球各地武漢肺炎的受害者遺孀、女兒、兒子、鰥夫、父母解釋哀悼？」

他說，中國人民已對習近平竊竊私語，「您的權力正在崩解，您創造了一個難以捉摸和不透明的中國；如今，中國被認定為讓致命瘟疫蔓延全世界的監控國家，這，就是您的政治遺產」。