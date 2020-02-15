剥盡來復，是生命的核心價值，浩刼之後，會衍生新的物種，物種的演化更新由身而心而靈；<復卦彖傳>曰： 「反復其道，七日來復。天行也。」圖／作者提供

「武漢肺炎」來得很突然…。

短短半個月間，從突然→偶然→必然間的茫然，由經政府傾全力防患的當然，加上國人依規循法配合的使然，找到了讓國人安心的果然…。

人，只是自然界的萬物之一，自然界天體運行的<宇宙觀>→祖先走過的路的<歴史觀>→現在生活的<人生觀>，與天地日月星辰韻律的互動，到底出了什麽問題？

中央疫情指揮中心公布，有自疑似疫區入境者，須得配合追蹤管理機制「居家檢疫」14天。

<14天>，是依據什麽標準計算出來的？

看倌！

學問大啦！

人該如何從困境中獲得解脱？

先從《聖經》談起，這部古老又新鲜的書，於<利未記>13:5說:

「第七天，祭司要察看他，若見災病止住了，没有在皮上發散，祭司還要將他再關鎖七天。」

關鎖兩個7天，並細緻觀察病的發展，因為病的診斷結果非常重要。

《易經》<序卦傳>云：

「剝者，剝也。物不可以终盡，剝窮上反下，故受之以復。」

剥盡來復，是生命的核心價值，浩刼之後，會衍生新的物種，物種的演化更新由身而心而靈，「物競天擇，最適者生存。」

<復卦彖傳>曰：

「反復其道，七日來復。天行也。」

天行，是自然的規律。反復其道，是指人生行事，多繞彎路，迂廻漸進…。

「七日來復」較常用於宗教性命題：

《舊約聖經》：有七天創造世界之說；佛教則言，人死七七四十九天往生。

《黃帝内經》言:

女七男八，少女二七一十四歲，「天癸至」，生理發育成熟可為人母。少男二八一十六歲，性徵成熟，可為人父。強調的是生命的誕生與成長的規律，故稱「天行」。

老子道德經第16章云：

「致虚極，守静篤。萬物並作，吾以觀復。夫物芸芸，各復歸其根。歸根曰静，是謂復命。」

使心空虚，去除欲念，以安寧靜默的心，觀察宇宙萬物，由無而有，由有復歸於無的行動法則，亦即是，以「淡定」的心過日常！

可喜的是，「復」不是回到從前，而是往後創新…。

一元復始，萬象更新，生生不息…

祈許國人早日脱離疫情，恢復日常…。

是為分享！！