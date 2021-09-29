白宮發言人莎琪強調拜登政府對維吾爾人處境的關注，包括直接向中國方面表達關切。圖／擷自白宮影片2021.9.28

美國參議院通過《防止維吾爾人強迫勞動法》， 白宮強調拜登政府對維吾爾人處境的關注，包括直接向中國方面表達關切。

美國參議院在7月14號通過了《防止維吾爾人強迫勞動法》，當中規定進口商必須舉證，從新疆進口的商品沒有涉及強制勞動，否則將依照《1930年關稅法》禁止進口。目前的規定是如果有合理證據顯示商品涉及強制勞動，則將禁止進口。

9月28號星期二的白宮新聞簡報會上，被問到拜登政府對《防止維吾爾人強迫勞動法》的立場，白宮發言人莎琪重申本屆政府在新疆跟維吾爾人的立場。

白宮發言人莎琪說：「總統過去當然已經直接向中國表達了對維吾爾人處境的關切。關於這項法案，我們目前沒有採取立場。這當中包括了，我也要指出，我們已經實施了確實的做法，來推動讓在新疆侵犯人權並犯下暴行的人負起責任。這包括美國本身主動實施的步驟。我也要說，還有根據馬格尼茨基法案實施的限制、金融制裁、進出口管制、商業警示，並且在G7上承諾採取行動來確保所有全球供應鏈都不會使用強制勞動的產品。我知道那個法案在參議院通過了，不過目前不知是否通過了眾議院。」

美國政府7月13日對企業界發出商業警示，說「未退出與新疆有關的供應鏈、合資企業和/或投資的企業和個人，可能面臨違反美國法律的高風險。」

魯比奧參議員與史密斯眾議員星期二發出公開信，說根據一份美聯社的報導，拜登政府有人在就這項新疆法案影響國會議員。

美國之音記者以公開信內容詢問白宮發言人莎琪，莎琪告訴美國之音，拜登政府對這個法案的大方向是贊成的，不過還在研究實施細節，所以目前對於可能的眾議院法案版本暫不採取立場。